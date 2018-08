Skank, Adriana Calcanhotto e encontro de Emicida, Rael e Capicua estão entre os shows da semana

6ª (31)

Fred Frith Trio

O guitarrista britânico e seus músicos exploram o jazz rock. Neste show do projeto Sesc Jazz, ele recebe a trompetista portuguesa Susana Santos Silva. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (31), 21h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maneva

Nome forte do reggae nacional, a banda encerra a turnê do projeto ‘Ao Vivo em São Paulo’. Músicas como ‘Daquele Jeito’ estão no repertório da apresentação. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (31), 23h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariana Aydar, Marcelo Jeneci e Felipe Cordeiro

Os três artistas se reúnem para relembrar grandes nomes do forró. O trio também interpreta músicas gravadas em seus discos de carreira. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 6ª (31), 22h30 (abertura). R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Negro Leo

O cantor e compositor maranhense apresenta as faixas do seu último disco, ‘Action Lekking’. No repertório, entram canções que misturam soul, blues, rap e R&B. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (31), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paula Lima

A cantora faz show para abrir a programação dos Festejos de Aniversário do Bairro do Ipiranga, que está completando 430 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (31) e sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 9/R$ 30. (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pélico

Preparando novo trabalho para o ano que vem, o cantor e compositor apresenta canções já gravadas em seus três álbuns e também músicas inéditas. Otto participa da apresentação. Casa do Baixo Augusta. R. Rêgo Freitas, 553, V. Buarque, 3129-7449. 6ª (31), 23h (abertura, 22h). R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br



Romulo Fróes

O cantor e compositor interpreta músicas de ‘O Disco das Horas’ (2018), em que retrata a jornada de um casal, com cada faixa correspondendo a uma hora. A direção musical ficou a cargo de Thiago França. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (31) e sáb. (1º), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Tulipa Ruiz

No álbum ‘Tu’ (2017), que agora sai em vinil, ela interpreta inéditas e músicas já gravadas em seus discos anteriores, com arranjos intimistas. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (31), 21h; sáb. (1º), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wagner Tiso e Flávio Venturini

Eles celebram os 40 anos do álbum ‘Clube da Esquina 2’, de Milton Nascimento. O guitarrista Toninho Horta participa do show de hoje (31); Nelson Ângelo do de sábado (1º); e Zé Renato estará no palco no domingo (2). Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (31) e sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (1º)

Ava Rocha

A cantora interpreta músicas do disco ‘Trança’. O funk ‘Joana Dark’ foi escolhido como single do trabalho. ‘Pangéia’ é uma homenagem ao artista plástico Tunga. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (1º), 20h. Grátis.

Betina

‘Hotel Vülcânia’ é o segundo álbum da cantora e compositora. Nomes como Tatá Aeroplano participaram da gravação. O músico Marcelo Callado abre a noite. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (1º), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Eduardo Dussek, Juan Alba e Ana Deriggi

O trio celebra os 60 anos de Cazuza, interpretando clássicos do compositor. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (1º), 21h30. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ellen Oléria

Beyoncé é a personalidade que a cantora homenageia neste show. Hits de todas as fases da artista americana são interpretados por ela. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hermeto Pascoal

O artista e seu grupo apresentam o repertório do álbum ‘No Mundo dos Sons’. A apresentação faz parte do projeto Sesc Jazz. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (1º), 16h. Grátis.

Jimmy “Bo” Horne

Um dos maiores nomes da dance music e do R&B, o artista americano interpreta hits dos anos 1970, como ‘You Get Me Hot’. A apresentação faz parte do projeto Festa da Toco, que celebra a casa noturna fechada há mais de 20 anos. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (1º), 22h (abertura). R$ 60/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paradise Lost

Com 30 anos de carreira, a banda inglesa de metal gótico lançou no ano passado o álbum ‘Medusa’, bem recebido pela crítica especializada. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (1º), 19h (abertura, 17h30). R$ 120/R$ 360. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Paula Lima

Phill Veras

‘Alma’ é o terceiro álbum do cantor e compositor maranhense. Com influências do folk e do indie rock, o trabalho tem 12 faixas – entre elas, ‘Me Leva’ e ‘Pedra por Pedra’. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (1º), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Teixeira e Chico Teixeira

No show ‘Quando os Ponteiros se Encontram’, pai e filho interpretam músicas feitas em parceria e grandes sucessos de Renato. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Romulo Fróes

Skank

Na turnê ‘Os Três Primeiros’, que gerou CD e DVD, a banda relembra grandes sucessos dos três discos iniciais. Há também espaço para a inédita ‘Algo Parecido’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (1º), 22h. R$ 90/R$ 290. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tarja Turunen

Ex-vocalista da banda Nightwish, ela é uma das expoentes do metal sinfônico. Neste show, ela apresenta músicas do álbum ao vivo ‘ACT II’. O grupo Rec/All abre a noite. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (1º), 22h. R$ 110/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

Wagner Tiso e Flávio Venturini

Domingo (2)

Chucho Valdés e Gonzalo Rubalcaba

De gerações distintas, os pianistas cubanos apresentam o concerto ‘Trance’, mesclando jazz e ritmos caribenhos. O brasileiro André Mehmari abre a apresentação, que faz parte do projeto Mais Piano. Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (2), 18h. Grátis.

Ellen Oléria

Emicida, Rael e Capicua

Os brasileiros e a portuguesa fazem show do projeto Língua Franca, que gerou um álbum, no ano passado, com a participação do rapper Valete, também de Portugal. O idioma lusófono e o discurso social são o mote do trabalho. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (2), 15h30. Grátis.

Garotas Suecas

A banda destaca as músicas do álbum ‘Futuro do Pretérito’ (2017), agora lançado em vinil. Elementos de rock e soul aparecem em faixas como ‘Objeto Opaco’ e ‘Morrer Azul’. Matheus Prado (percussão), Anderson Quevedo (sax alto e barítono) e Filipe Nader (sax tenor e barítono) acompanham o grupo. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (2), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Iconili

Com três discos gravados, a big band se apresenta no projeto Sesc Jazz, que se encerra no fim de semana. Afrobeat, jazz e funk fazem parte do som do grupo. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (2), 16h. Grátis.

Lívia Mattos

Sanfoneira da banda de Chico César, a artista apresenta as músicas que foram gravadas em seu primeiro álbum solo, ‘Vinha da Ida’ (2017). Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (2), 17h. Grátis.

Paula Lima

Renato Teixeira e Chico Teixeira

Wagner Tiso e Flávio Venturini

2ª (3)

Metá Metá

Formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (guitarra), o grupo faz uma temporada de apresentações batizada de ‘Ojo Aje’, que será o embrião do próximo álbum do trio. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª, 20h. Até 24/9. R$ 15/R$ 50.

Vendas pelo site: www.sympla.com.br

4ª (5)

Bem e Bento cantam Ben

Bem Gil e o filho Bento fazem show com músicas do disco que Jorge Ben lançou em 1972 – entre elas, ‘Fio Maravilha’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (5), 21h30. R$ 44. Cc. e Cd.: M e V.

Dani Vellocet

Produzido por Diogo Strausz e Adriano Cintra, ‘Amores’ é o primeiro álbum solo da cantora e compositora. A influência do pop está presente em faixas como ‘A Rainha e o Leão’, que ganhou videoclipe. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 4ª (5), 20h30. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Moda de Rock

Os violeiros Ricardo Vignini e Zé Helder lançam o terceiro álbum de estúdio, ‘Moda de Rock toca Led Zeppelin’, que comemora os 50 anos do primeiro disco da banda. Rodrigo Suricato (violão, guitarra e voz), Sergio Duarte (gaita), Ana Deriggi (voz e violão) e Fábio Tagliaferri (viola erudita) acompanham o duo. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (5), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Taryn Donath

A versátil pianista americana apresenta temas de diferentes ritmos – entre eles, jazz, soul, funk e swing. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (5), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Yamandu Costa

Um dos principais nomes do violão de 7 cordas no Brasil, o músico mostra sua versatilidade tocando temas próprios e de outros autores. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4ª (5), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (6)

Adriana Calcanhotto

Em ‘A Mulher do Pau Brasil’, ela revê o País pelo filtro do movimento modernista, interpretando músicas como ‘As Caravanas’, de Chico Buarque. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (6) e 8/9, 21h; 7 e 9/9, 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

André Abujamra

‘Omindá – A União das Almas do Mundo pelas Águas’ é o novo projeto audiovisual do artista, com composições sobre a água e suas conexões com o ser humano. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (6), 20h. R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Héloa

Em show com participação especial de Junio Barreto, Otto e Verônica Ferriani, a cantora apresenta o show ‘Caminhos’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (6), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Josyara

Explorando o violão e as batidas eletrônicas, a cantora lança o segundo álbum da carreira, ‘Mansa Fúria’. Canções como ‘Fogueira’ e ‘Rota de Colisão’ estão no repertório. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (6), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Projota

Com dez anos de carreira, o rapper interpreta músicas que registrou nos álbuns ‘Foco, Força

e Fé’ (2014) e ‘A Milenar Arte de Meter o Louco’ (2017). Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 5ª (6), 23h. R$ 35/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Especial

DoSol

O festival potiguar faz uma prévia em São Paulo. Na 5ª (6), há show da Orquestra Greiosa, com participação especial de Luê, e Talma&Gadelha, com participação de Plutão Já Foi Planeta. Em 7/9, é a vez de Ângela Castro e Buena Onda e Giovani Cidreira. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (6) e 7/8, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Encontro do Samba

Thiaguinho, Turma do Pagode, Sorriso Maroto e Pixote se reúnem neste projeto, para cantar clássicos do pagode. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (6), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

MiniMECA

Em sua 13ª edição, o evento recebe o show da cantora de indie e pop Lia Paris e o lançamento do projeto de música eletrônica Xaxim, comandado por Fabião Soares e Dudu Marote. MECASpot. R. Artur de Azevedo, 499, Pinheiros, 2538-3516. Sáb (1º), 14h/0h. Grátis.

Professor Duprat – Maestro da Invenção

O projeto, que reúne Tim Bernardes, Tiê, Jaloo, Curumin, Jonas Sá, Luiza Lian e uma banda formada por oito músicos, homenageia o maestro Rogério Duprat, principal arranjador da Tropicália. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (6), 21h; 7/9, 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sai da Rede

O festival reúne artistas da nova geração que usam a internet para divulgar trabalhos. Hoje (31), há shows de Ana Muller (13h) e Almério (20h). Giovani Cidreira (13h) e a banda Plutão Já Foi Planeta (20h) encerram a programação no sábado (1º). Centro Cultural Banco do Brasil (140 lug.) R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. Hoje (31) e sáb. (1º), 13h e 20h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Série Encontros – Pianos

A apresentação reúne pianistas do Brasil, dos EUA e de Cuba. Hércules Gomes lançou recentemente o álbum ‘No Tempo da Chiquinha’. Ehud Asherie toca em casas de jazz em Nova York e o cubano Pepe Cisneros aposta na salsa e no merengue. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (6), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Somos Cazuza

Parceiros de Cazuza se reúnem nesta homenagem ao compositor. George Israel, Arnaldo Brandão, Rogério Meanda e Guto Goffi formam a Banda Cajueiros, que terá Leoni e o guitarrista Luiz Carlini como convidados. O Barão Vermelho também participa. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Dom. (2), 20h. R$ 100/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.