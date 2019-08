Simpático restaurante da Vila Mariana, AE! Cozinha apresenta menu enxuto, sazonal e com ótimos pratos

Desde o começo do ano, um sobradinho antigo abriga o AE! Cozinha. O lugar é bem informal, com poucas mesas e um pequeno bar na garagem. Na cozinha, apenas o casal Ygor Lopes e Walkyria Fagundes – ele chef e ela confeiteira – e dois ajudantes. Lá, a simplicidade é mais um tempero à experiência primorosa com a comida.

O menu, enxuto e rotativo, valoriza os produtos da época, que são preparados com técnicas apuradas pela dupla. Da seção de petiscos, prove os ótimos croquetes de milho verde com ricota defumada e queijo Tulha (R$ 18, 6 unid.). Outro agrado é o pastel de queijo Lua Cheia com pimenta da casa (R$ 19, 5 unid.).

Os pratos podem ser pedidos à la carte ou compor uma refeição em três etapas, com entrada, principal e sobremesa, por R$ 95. Uma delicadeza de entrada, a couve-flor vem com batata-doce fondant, consommé de tomate e camarão aviú (R$ 34).

Dos principais, o peixe do dia (foto) vai à brasa e é servido com cenoura assada, rabanete e um aromático caldo de alho-poró (R$ 49). Já a carne (coxão duro) passa por longo cozimento em baixa temperatura e vem na companhia de canjiquinha de milho, pinhão tostado e ora-pro-nóbis (R$ 49).

As sobremesas recebem o mesmo cuidado com a apresentação e a harmonização dos sabores, como a éclair de maracujá com ganache de manjericão e sorvete de mel (R$ 27), doce na medida.

ONDE: R. Áurea, 285, V. Mariana, 3476-8521.

QUANDO: 18h/23h (sáb., 13h/16h e 19h/23h; dom., 13h/16h; fecha 2ª, 3ª e 4ª).

QUANTO: Cc.: D, E, M e V. Cd.: M e V.