Em sua 6ª edição, a Semana Internacional de Música de São Paulo, a SIM São Paulo, continua com os ‘showcases’ em que artistas da música contemporânea têm 20 minutos para mostrar seus trabalhos. Confira quem passará pela Sala Adoniran Barbosa do Centro Cultural São Paulo, base do evento, para fazer apresentações gratuitas a partir de 5ª (6).

5ª (6)

15h00 – Julia Branco

15h40 – Alfonsina (Uruguai)

16h20 – Catavento

17h00 – Selma Uamusse (Moçambique/Portugal)

17h40 – Filipe Catto

18h20 – ÀTTØØXXÁ

19h00 – PKNT (Chile)

19h40 – Edgar

20h20 – Plutão já foi Planeta

6ª (7)

15h00 – Black Pantera

15h40 – Joe Silhueta

16h20 – E a Terra Nunca me Pareceu Tão Distante

17h00 – Baleia

17h40 – Conan Osiris (Portugal)

18h20 – Santa Mala (Bolívia)

19h00 – Tuyo

19h40 – Miss Bolivia (Argentina)

20h20 – Paula Lima

Sábado (8)

15h00 – Vitor Araujo

15h40 – Ozu

16h20 – Skrotes

17h00 – Getulio Abelha

17h40 – Afrocidade

18h20 – Drik Barbosa

19h00 – Félix Robatto

19h40 – Luisa e os Alquimistas

20h20 – Teto Preto

ONDE: Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. QUANDO: 5ª (6), 7 e 8/12, 15h. QUANTO: Grátis.