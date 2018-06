Uma seleção de 25 shows para ver no mês de janeiro em São Paulo

Angela Maria

Abrindo o projeto Biscoito da Casa, da gravadora Biscoito Fino, a intérprete apresenta as músicas do álbum ‘Angela Maria e as Canções de Roberto e Erasmo’, só com músicas da dupla. Agnaldo Rayol, Ayrton Montarroyos, Claudette Soares e Márcio Gomes participam da apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 17/1, 21h30. R$ 80/R$ 190. Cc.: todos. Cd.: todos.

Boogarins

Misturando psicodelia e sons eletrônicos, a banda vem chamando atenção no cenário internacional. O quarteto lança o vinil do álbum ‘La Vem a Morte’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 18/1, 21h30. R$ 60/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cícero & Albatroz

Em ‘Albatroz’, seu quarto disco de inéditas, o cantor e compositor assume uma sonoridade de banda, ao lado dos músicos que formam o grupo Albatroz. ‘A Cidade’ é destaque do disco. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 20/1, 22h30. R$ 60/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dire Straits Legacy

Ex-integrantes da banda Dire Straits, liderada por Mark Knopfler (que está fora do projeto), se reúnem para tocar clássicos como ‘Sultans of Swing’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 25/1, 22h. R$ 180/R$ 380.Cc.: todos. Cd.: todos.

Don L

‘Roteiro pra Aïnouz, vol. 3’ é o novo EP do rapper. Neste show de lançamento, ele recebe Diomédes Chinaski, Terra Preta, Nego Gallo e Lay. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 18/1, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Edu Lobo

Um dos grandes nomes da MPB, ele apresenta o repertório da trilha sonora do espetáculo teatral ‘O Grande Circo Místico’, feita por ele e Chico Buarque. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 26 e 27/1, 21h; 28/1, 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elba Ramalho

Comemorando o aniversário de São Paulo, ela interpreta sucessos como ‘Gostoso Demais’ e ‘Chão de Giz’. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. 25/1, 18h. Grátis.

Elza Soares

Acompanhada por DJs, a cantora apresenta o show ‘A Voz e a Máquina’, repleto de timbres eletrônicos. No repertório, destaque para ‘A Carne’ e ‘Saltei de Banda’. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 25/1, 18h; 26/1, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eumir Deodato

Reconhecido internacionalmente, o pianista e arranjador ficou conhecido pela sua versão de ‘Assim Falou Zarathustra’. Misturando jazz e funk, o músico se apresenta ao lado de um quarteto. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 18 e 19/1, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fábio Jr.

Com 45 anos de carreira, o artista estreia nova turnê repleta de sucessos, entre eles ‘Alma Gêmea’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 27/1, 22h. R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernanda Takai

A cantora lança o DVD ‘Na Medida do Impossível – Ao Vivo no Inhotim’, com novas versões de ‘Ritmo da Chuva’ e ‘Pra Curar Essa Dor’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 19 e 20/1, 21h; 21/1, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

Em show de voz e piano, o compositor relembra seus grandes sucessos e toca músicas do álbum ‘Flores e Cores’ (2017). Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 26/1, 21h; 27/1, 20h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Bosco

Em show de voz e violão, o compositor de ‘Papel Machê’ relembra seus sucessos e músicas dos álbuns ‘Coisas’, de Moacir Santos, ‘Canções Praieiras’, de Dorival Caymmi, ‘Você Ainda Não Ouviu Nada!’, de Sergio Mendes e ‘The Composer of Desafinado, Plays’, de Tom Jobim. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 12, 13 e 14/1, 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

Johnny Hooker

No show ‘Desbunde Geral’, o cantor faz seu pré-carnaval. Em seu álbum mais recente, ‘Coração’ (2017), o novo álbum explora as várias vertentes do samba e também o r&b. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 13/1, 22h30. R$ 70/R$ 190. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ibeyi

O duo franco-cubano formado pelas gêmeas Lisa-Kaindé e Naomi Díaz tem influências de jazz, soul e música experimental. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 31/1, 22h. R$ 170/R$ 190. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ira!

Edgard Scandurra e Nasi, as caras do Ira!, apresentam o projeto ‘Ira! Folk’. Em formato de voz e violão, eles apresentam novas versões para clássicos como ‘Tolices’, ‘Núcleo Base’ e ‘Flores em Você’. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 19 e 20/1, 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letrux

A cantora Letícia Novaes lança seu primeiro disco solo, ‘Letrux em Noite de Climão’, produzido com Arthur Braganti e Natália Carrera. Entre as canções, letras que exploram um universo de amor e delírio, como ‘Noite Estranha, Geral Sentiu’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 21/1, 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maglore

O elogiado ‘Todas as Bandeiras’ é o quarto trabalho da banda, agora em formação de quarteto. ‘Aquela Força’, ‘Me Deixa Legal’ e ‘Jogue Tudo Fora’ são algumas das boas faixas do álbum. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 13/1, 19h; 14/1, 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Mayer Hawthorne

Multi-instrumentista e DJ, o americano passeia pelo soul e R&B. Seu quarto álbum solo, ‘Man About Town’, foi lançado em 2016. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 19/1, 23h59. R$ 120/R$ 140. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

MPB4

Atualmente formado por Aquiles Reis (voz), Dalmo Medeiros (voz e viola), Miltinho (voz, violão e direção musical) e Paulo Malaguti Pauleira (voz, teclado e direção musical), lança o DVD ‘MPB4 – 50 Anos: O Sonho, a Vida, a Roda Viva!’. ‘Roda Viva’, de Chico Buarque, é relembrada. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 18/1, 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Miklos

O ex-titã apresenta as músicas do álbum solo ‘A Gente Mora no Agora’, em que estabelece conexões com Emicida, Erasmo Carlos e Tim Bernardes. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. 20/1, 21h; 21/1, 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rincon Sapiência

Misturando influências de música africana e eletrônica, o rapper apresenta as músicas de seu primeiro álbum solo, ‘Galanga Livre’ (2017). Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 25/1, 18h. Grátis.

Roberto Carlos

O ‘Rei’ faz show com seus grandes sucessos só para mulheres. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 21/1, 17h. R$ 480/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Siba

Com sua Fuloresta, o artista lança o vinil do álbum ‘Toda Vez que eu Dou um Passo o Mundo Sai do Lugar’, lançado em 2007. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 12 e 13/1, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Xênia França

Integrante do grupo Aláfia, ela interpreta as músicas de seu primeiro álbum solo, lançado em 2017. A cultura afro-brasileira está presente em músicas como ‘Preta Yayá’. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 13/1, 20h. Grátis.