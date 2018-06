Confira shows para ver em São Paulo na véspera de feriado e também em 25/1

4ª (24)

As Bahias e A Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo apresenta as músicas do recém-lançado álbum ‘Bixa’. O som pop está impresso em faixas como ‘Dama da Night’. Na 4ª (24), a convidada é Mariana Aydar e o show de 5ª (25) tem participação de Verônica Decide Morrer. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (24) e 5ª (25), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Luan Santana, Fernanda Salgado e Mano Walter

Luan é a atração principal da noite sertaneja, que divide com Fernanda e Walter. Ele destaca as músicas do álbum ‘1977’, que tem músicas como ‘Dia, Lugar e Hora’ e ‘Acordando o Prédio’. Centro de Tradições Nordestinas. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. 4ª (24), 20h30 (show, 1h). R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Moyseis Marques

Com carreira ligada ao samba, ele é parceiro de Ivan Lins, Pedro Luis e Aldir Blanc. Em seu show, ele também aposta em maracatu e baião. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 4ª (24), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nelson Triunfo

Precursor do hip hop no País, o dançarino recebe Dexter e Drik Barbosa. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (24), 18h e 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

O Rappa

A banda anunciou recesso em maio do ano passado, cumprindo agenda até o início de 2018. Marcelo Falcão e seus amigos relembram músicas como ‘Pescador de Ilusões’. Os Raimundos abrem a noite. Clube Atlético Juventus. R. Comendador Roberto Ugolini, 20, Mooca, 2271-2000. 4ª (24), 21h. R$ 80/R$ 120. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Roupa Nova

Há quatro décadas na estrada, o grupo apresenta o show ‘Todo Amor do Mundo’, baseado em seu CD mais recente. Mas também há espaço para clássicos como ‘A Viagem’. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (24), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (25)

As Bahias e A Cozinha Mineira

Leia mais acima

Bárbara Eugenia e Tatá Aeroplano

‘Vida Ventureira’, lançado no ano passado, reuniu a dupla em disco. Eles apresentam músicas do trabalho, que versa sobre a viagem de um casal, em formato acústico. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 5ª (25), 21h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Big Band Na Gaveta convida João Suplicy

Passeando por rock, blues e swing, a banda convida o músico para interpretar músicas de Beatles, Ray Charles e outros compositores, além de temas autorais. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (25), 26, 27 e 28/1, 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h de cada apresentação).

Dire Straits Legacy

Ex-integrantes da banda Dire Straits, liderada por Mark Knopfler (que está fora do projeto), se reúnem para tocar clássicos marcantes como ‘Sultans of Swing’ e ‘Money For Nothing’. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (25), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domenico Lancellotti

‘Serra dos Órgãos’ (2017), é o segundo disco solo do músico, que já trabalhou com Gal Costa e Moreno Veloso. ‘A Alma do Vento’ está no repertório. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 5ª (25), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Os Filhos dos Caras

Wilson Simoninha, Luciana Mello e Léo Maia são, respectivamente, filhos de Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Tim Maia. O trio canta junto clássicos como ‘País Tropical’ e também composições próprias. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 5ª (25), 16h. Grátis.

As Galvão

Formada pelas irmãs Mary e Marilene, a dupla sertaneja celebra 70 anos de carreira. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 5ª (25), 21h. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Os Mulheres Negras

André Abujamra e Mauricio Pereira retomam o duo que se intitulava “a terceira menor big band do mundo”. Pop e pitadas experimentais formam o som dos músicos. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 5ª (25), 16h. Grátis.

Ogi

Ex-integrante do grupo Contrafluxo, o rapper apresenta as músicas do EP ‘Pé no Chão’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (25), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Paula Lima

‘Fiu Fiu’ é o single mais recente da cantora, com inspiração na campanha Chega de Fiu Fiu. Além de interpretar a música, ela relembra ‘Meu Guarda Chuva’ e ‘Zé do Caroço’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Triz

Transgênero, o rapper já tem 8 milhões de visualizações no Youtube do videoclipe de seu single ‘Elevação Mental’. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª (25), 16h. Grátis.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica Sesi-SP

Sob regência de João Carlos Martins, a orquestra se apresenta após missa celebrada pelo aniversário da cidade. Catedral Metropolitana de São Paulo. Pça. da Sé. 5ª (25), 11h. Grátis.