Seis shows de cantoras para ver durante a semana em São Paulo

3ª (10)

Lívia Mattos Convida Chico César

Acordeonista da banda de Chico César, ela abre a quinta temporada de shows do Baretto com curadoria da Casa de Francisca. Além de apresentar músicas de seu primeiro álbum, ‘Vinha da Ida’, ela recebe o amigo, que interpreta alguns de seus sucessos. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 3ª (10) e 4ª (11), 20h (abertura). R$ 160. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

4ª (11)

Lívia Mattos Convida Chico César

Mariana Aydar

No show ‘Veia Nordestina’, a cantora se aproxima do forró e de ritmos da Bahia. Composições de Dominguinhos, Moraes Moreira e uma versão para ‘Lucro Descomprimido’, do BaianaSystem, estão no repertório. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (11) e 5ª (12), 21h30. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (12)

Alfonsina

Revelação da música uruguaia, ela explora o pop e o rock em seus dois álbuns. O mais recente deles, ‘Pactos’, saiu no ano passado. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (12), 20h (abertura, 18h). Grátis.

Badi Assad

A violonista faz show que marca o lançamento do livro ‘Volta ao Mundo em 80 Artistas’. Além da apresentação, há bate-papo e sessão de autógrafos com a artista. JazzNosFundos / CCMI. Sala do Autor (120 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3068-5975. 5ª (12), 21h30 (abertura, 20h). R$ 30/R$ 50 (R$ 60/R$ 70, com livro). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Margareth Menezes

A cantora baiana apresenta o show ‘Rebeldia Nordestina’, com canções de músicos nordestinos que ajudaram a criar a identidade musical brasileira, como Zé Ramalho e Raul Seixas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (12) e 13/4, 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariana Aydar

Especial

Canção do Amor Demais, Outra Vez

Ná Ozzetti está à frente do show que celebra os 60 anos do álbum ‘Canção do Amor Demais’, no qual Elizeth Cardoso deu voz a parcerias de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. A direção musical é de Dante Ozzetti. Instituto Moreira Salles (IMS). Cineteatro (145 lug.). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 3ª (10), 20h30. R$ 20. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br