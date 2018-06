Filipe Catto, Ney Matogrosso e espetáculo coletivo com Maria Gadú estão na agenda de shows

6ª (2)

Amilton Godoy e Léa Freire

O pianista, ex-integrante do Zimbo Trio, e a flautista lançam o segundo álbum em conjunto, ‘A Mil Tons’, com dez temas compostos e arranjados por Hamilton. ‘Pouca Encrenca’, ‘Caucaia do Alto’ e ‘Três Irmãos’ são alguns deles. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (2), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

Depois de se dedicar ao repertório de Lupicínio Rodrigues, ele interpreta músicas de Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. Paulo Braga (piano) e Sérgio Espíndola (violão) acompanham o artista, um dos principais nomes da Vanguarda Paulistana. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (2) e sáb. (3), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Blubell

Mesclando teatro e música, ‘Canções & Confissões’ é show em que a cantora interpreta músicas que fizeram parte de sua vida. Trilhas de filmes como ‘A Noviça Rebelde’ e ‘Flashdance’ foram escolhidas por ela. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (2), 21h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Criolo

‘Espiral de Ilusão’, álbum que o cantor e compositor lançou em 2017, é composto exclusivamente por sambas. ‘Menino Mimado’ e ‘Lá Vem Você’ estão entre as dez faixas do trabalho, que foi produzido por Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (2) e sáb.(3), 21h30. R$ 9/R$ 30 (hoje, 2/2, esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

A cantora homenageia Iemanjá no show ‘Yá, Ori’. Acompanhada pelos músicos Léo Mendes (violão) e Douglas Alonso (percussão), ela interpreta músicas escritas por compositores como Dorival Caymmi e Roque Ferreira para saudar a divindade. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (2), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Filipe Catto

O cantor (foto) dá início à turnê ‘O Nascimento de Vênus’, marcando o lançamento de ‘Catto’ (2017). Neste seu terceiro álbum de estúdio, ele interpreta músicas de Marina Lima, Romulo Fróes e composições próprias. Ele também abre espaço para faixas de trabalhos anteriores, caso de ‘Adoração’ e ‘Depois de Amanhã’. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (2) e sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ilê Aiyê

Com seus cantos e batuques, o bloco afro de Salvador é um dos mais conhecidos do Brasil. No domingo (4), o grupo ainda faz apresentação gratuita no Sesc Campo Limpo, às 18h. Sesc Pompeia. omedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (2) e sáb. (3), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiza Possi

Interpretando sucessos do pop e do samba, a cantora faz show especial. Ela apresenta releituras de ‘Umbrella’, de Rihanna, e ‘A Menina Dança’, dos Novos Baianos. Paris 6 Burlesque Music Hall (232 lug.). R. Augusta, 2.809, Cerqueira César, 3086-0009. 6ª (2), 21h. R$ 90. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Marina de La Riva

No show ‘Por El Camino’, a cantora comemora dez anos de carreira. Filha de pai cubano e mãe brasileira, ela relembra músicas marcantes de sua discografia e composições de Dorival Caymmi que gravou no álbum ‘Rainha do Mar’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (2), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Supercombo

Carol Navarro (baixo e voz), Paulo Vaz (teclados, piano e sanfona), Leo Ramos (violão e voz) e Pedro Ramos (bateria e voz) formam o grupo. Mantendo a proposta do quadro Session da Tarde, que mantém no YouTube, a banda faz show acústico. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (2), 21h; sáb. (3), 20h. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (3)

Acorda Amor!

Liniker, Luedji Luna, Letrux, Maria Gadú (foto) e Xenia França apresentam o show Acorda Amor!, com músicas sobre angústia e esperança. Entre elas, ‘Cinco Bombas Atômicas’, de Jorge Mautner, e ‘Triste, Louca ou Má’, da banda Francisco, el Hombre. A direção artística é de Roberta Martinelli, apresentadora da Rádio Eldorado e TV Cultura, e Décio 7. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

ÀTTØØXXÁ

Idealizado pelo produtor Rafa Dias, o projeto busca misturar o pagode de origem baiana

com a música eletrônica. Com dois discos lançados, a trupe já se apresentou em festivais importantes, como o Bananada, de Goiânia. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (3), 20h. Grátis.

Brooke Candy

A rapper americana ficou conhecida depois de participar do videoclipe de ‘Genesis’, gravada pela colega Grimes. Faixas como ‘Happy Days’ foram lançadas por ela como singles. Os fãs também podem comprar ingresso que dá direito a conhecê-la antes do show, às 16h30 (R$ 300/R$ 400). Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (3), 19h30. R$ 75/R$ 165. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Criolo

Curumin

O cantor, compositor e multi- instrumentista apresenta as músicas do álbum ‘Boca’ (2017), que foi eleito pelo júri da APCA o melhor do ano passado. Reggae, pop e sons sintéticos estão em faixas como ‘Boca de Groselha’. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (3), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Filipe Catto

Filarmônica de Pasárgada

Funk, forró e rock estão presentes em ‘Algorritmos’, terceiro CD da banda, cujas letras retratam a relação entre o homem e a máquina. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (3), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ilê Aiyê

Jaques Morelenbaum

Conhecido por seus trabalhos com Caetano Veloso e Tom Jobim, o violoncelista e maestro relê obras de grandes nomes da MPB no álbum ‘Saudade do Futuro, Futuro da Saudade’ (2014). Ele é acompanhado por seu CelloSam3aTrio, formado por Lula Galvão (violão) e Marcelo Costa (percussão). Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (3), 21h30. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

João do Pife e Banda De Pífanos Dois Irmãos de Caruaru

Ao lado de sua banda, o músico representa as tradições musicais do agreste pernambucano, com valsas, xotes e baiões. Karina Buhr, China, Junio Barreto e Duani Martins participam da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (3), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Moreno Veloso e Paulo Costta

A dupla interpreta as músicas do DVD ‘Meu Recôncavo, Samba e Poesia’, gravado em 2016, com poemas de Mabel Velloso musicados por Costta. A abertura e o encerramento do espetáculo musical são marcados pela voz em off de Maria Bethânia, irmã da poeta e tia de Moreno. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

Com sonoridade pop, o espetáculo ‘Atento aos Sinais’ roda o Brasil e o mundo há cinco anos, após gerar álbum de estúdio e DVD. Nesta apresentação, que encerra a turnê, o cantor interpreta músicas de compositores contemporâneos, como Criolo e Rafael Rocha, e grandes nomes da MPB. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (3), 22h. R$ 180/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Soledad e Marcelle

Dividindo a noite, as cantoras mostram seus novos trabalhos. Influenciada por pop, rock e funk, Marcelle apresenta as músicas de seu segundo disco, ‘Equivocada’, Já Soledad toca as faixas de seu álbum de estreia, que leva apenas seu nome. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (3), 21h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Supercombo

Tatá Aeroplano e Guizado

Nomes fortes da música independente paulistana, eles se apresentam na mesma noite. Ao lado de um trio, Tatá faz um apanhado de músicas registradas em sua discografia. Com seu trompete, Guizado apresenta novos experimentos sonoros. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (3), 21h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Zé Geraldo

Influenciado por Bob Dylan e Raul Seixas, ele conquistou um público fiel em mais de 40 anos de carreira. Neste show, ele apresenta sucessos como ‘Senhorita’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (3), 19h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Domingo (4)

Acorda Amor!

Filipe Catto

Herod e Jupiterian

Contando com formação de quarteto, os dois grupos apresentam seus trabalhos recém-lançados. O Herod toca as músicas de ‘Herod Plays Kraftwerk’, com recriações do grupo Kraftwerk. Já o Jupiterian toca as músicas incluídas em ‘Terraforming’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (4), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Jards Macalé

Autor de clássicos como ‘Vapor Barato’, o compositor repassa canções autorais acompanhado por um trio. Neste ano, ele grava álbum de inéditas com o auxílio de Kiko Dinucci e Romulo Fróes. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (4), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vitor Ramil

Com músicas cantadas em inglês, espanhol e português, ‘Campos Neutrais’ (2017) é o novo álbum do compositor gaúcho. A temática do disco é baseada nas diversas culturas que dividiam um território no Rio Grande do Sul durante o século 18. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (4), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Moreno Veloso e Paulo Costta

Especial

Passarim 30 Anos

Tika, Kika, João Leão e Igor Caracas se reúnem para interpretar o álbum ‘Passarim’, de Tom Jobim, que completou 30 anos em 2017. ‘Anos Dourados’, ‘Luiza’ e ‘Gabriela’ ganham novas versões. O show tem participação especial de Marcelo Jeneci. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (2), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

One Drop Festival

Nesta quarta edição, o festival de alma surfista tem como artista principal o MC americano Talib Kweli, com Nico IS como convidado. O trio australiano The Beautiful Girls, o grupo argentino Karandaya e o sistema de som de Kibir La Amlak também se apresentam. Aghata Saan, PH Moraes e a DJ Luísa Viscardi estão entre as atrações nacionais. Via Matarazzo (1.700 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Dom. (4), 15h (abertura). Vendas pelo site: www.ticket360.com.br