Mayer Hawthorne, Fernanda Takai e reunião de rappers estão entre os shows do fim de semana

6ª (19)

Eumir Deodato

Famoso internacionalmente, o pianista e arranjador ficou conhecido por sua versão de ‘Assim Falou Zarathustra’. Misturando jazz e funk, o músico se apresenta ao lado de um quarteto. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (19), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernanda Takai

A cantora lança o DVD ‘Na Medida do Impossível – Ao Vivo no Inhotim’, com novas versões de ‘Ritmo da Chuva’ e ‘Pra Curar Essa Dor’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (19) e sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Freak House and Friends

Nomes do rap e do soul brasileiro de várias gerações se encontram para mostrar suas afinidades e também trabalhos recentes. Seu Jorge, Mano Brown, Black Alien, Rincon Sapiência, Rodrigo Piccolo (vocalista do grupo de reggae Mato Seco) e os grupos RZO e Big Up também se apresentam, além de DonCesão, Gustavo Treze e Clara Lima, integrantes do selo Ceia Ent. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (19), 22h (abertura). R$ 80/R$ 120.

Giovani Cidreira

Toques de pop, MPB e psicodelia estão no primeiro álbum solo do baiano, ‘Japanese Food’ (2017). Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (19), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ira!

Edgard Scandurra e Nasi apresentam o projeto ‘Ira! Folk’. Em formato acústico, eles apresentam novas versões para clássicos como ‘Tolices’. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (19) e sáb. (20), 21h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mayer Hawthorne

Multi-instrumentista e DJ, o americano passeia pelo soul e R&B. Seu quarto álbum solo, ‘Man About Town’, foi lançado em 2016. A noite tem discotecagem do projeto Cremosa Vinil (22h30) e DJ Nyack (1h). Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (19), 23h59 (abertura, 22h). R$ 120/R$ 140. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mônica Salmaso e Sujeito a Guincho

A cantora se junta ao grupo de clarinetistas para relembrar músicas de Noel Rosa, Chico Buarque e outros nomes. A apresentação faz parte do projeto 5 Sentidos, que inclui jantar com entrada, prato principal e sobremesa, a partir das 20h. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (19) e sáb. (20), 22h (abertura, 20h). R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mustache & Os Apaches

Preparando seu terceiro disco, o quinteto de folk jazz interpreta músicas de seus trabalhos anteriores. As letras tratam de individualismo e da sociedade de consumo. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (19), 21h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Ho

Em seu espetáculo ‘Clérigo’, do qual também assina a direção, o cantor e ator mistura tradições africanas e rituais cristãos. Na apresentação, ele conta com a presença da atriz Dida Camero. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 2215-8418. 6ª (19), 21h30; sáb. (20), 19h30; dom. (21), 18h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pavilhão 9

Há 11 anos sem lançar disco, a banda que mescla rap e rock retornou com ‘Antes Durante Depois’ (2017). Os DJs Kefing Lucas e Thiagão também animam a noite. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (19), 23h. R$ 20/R$ 50. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Rita Benneditto

Ela comemora os 15 anos do projeto Tecnomacumba, criado quando ainda assinava Rita Ribeiro. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (19) e sáb. (20), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Slamousike

O projeto do baixista Marcos Paiva mescla jazz e hip hop, com temas interpretados pelo rapper Kivitz. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (19), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toquinho

O parceiro de Vinicius de Moraes relembra sucessos como ‘Tarde em Itapoã’ e ‘Regra Três’, em show com a participação da cantora Camilla Faustino. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (19), 22h30 (abertura, 21h). R$ 120/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (20)

Ayrton Montarroyos

Vice-campeão do The Voice em 2015, o cantor lança seu primeiro álbum. Sons tradicionais e contemporâneos da MPB se misturam no disco, que tem músicas de Cartola, Zeca Baleiro, Lula Queiroga e outros compositores. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (20), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico César

Com mediação do arte-educador e músico Mayki Fabiani, Chico César faz uma aula-espetáculo. O artista explica para o público como é seu processo de composição, canta canções que marcaram sua carreira e relembra momentos importantes de sua trajetória. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (20), 14h. Grátis.

Cícero & Albatroz

Em ‘Albatroz’, seu quarto disco de inéditas, Cícero se junta ao grupo Albatroz e assume uma sonoridade criada por ele com os músicos. A música ‘A Cidade’, que gerou videoclipe, é destaque do disco, sucessor de ‘A Praia’ (2015). Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (20), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernanda Takai

Ira!

Mariana Aydar

A cantora dá início a uma nova fase de sua trajetória, promovendo a mistura do forró com a eletrônica. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (20), 19h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Mônica Salmaso e Sujeito a Guincho

Oswaldo Montenegro

Em sua nova turnê, ‘Serenata’, o cantor e compositor aposta em canções que lembram a boemia dos anos 1950 e 1960. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (20), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Ho

Paulo Miklos

O ex-Titã apresenta as músicas do álbum solo ‘A Gente Mora no Agora’ (2017), em que estabelece conexões com Emicida, Erasmo Carlos e Tim Bernardes. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Mariano

Acompanhado por seu quarteto e uma orquestra, dirigida por Otávio de Moraes, o cantor apresenta o show ‘DNA’, que será gravado para lançamento em CD e DVD. Teatro Alfa. Sala A (1.118 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (20), 22h. R$ 75/R$ 150. Cc.: todos. Cc.: todos.

Rita Benneditto

Samuca e a Selva

A banda faz show para levantar fundos, após o roubo de seus instrumentos. O grupo As Bahias e a Cozinha Mineira confirmou participação, além de DJs como Rodrigo Bento. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (20), 16h (abertura, 15h). R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Selvagens à Procura de Lei

‘Praieiro’ (2016) é o terceiro álbum da banda de rock cearense. Além da faixa-título, a música ‘2 de Fevereiro’ faz parte do trabalho. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (20), 21h30. R$ 14. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Domingo (21)

Arthur Nestrovski e Lívia Nestrovski

Pai e filha mostram sua cumplicidade no álbum ‘Pós Você e Eu’ (2016). A dupla mostra parcerias com Luiz Tatit, Eucanaã Ferraz e temas de Schubert e Schumann. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Dom. (21), 19h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cólera e Futuro

De gerações distintas, as bandas punk dividem a noite. Com mais de 35 anos de carreira, o Cólera interpreta seus clássicos e o grupo Futuro, as músicas de seus dois álbuns e dois EPs. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (21), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Edu Falaschi

Na turnê ‘Rebirth of Shadows’, o ex-vocalista do Angra interpreta músicas clássicas da banda, ao lado dos velhos companheiros Aquiles Priester e Fábio Laguna. A banda Acid Tree também se apresenta. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (21), 20h (abertura, 18h). R$ 60/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Emicida

O rapper fala sobre seu processo de criação em aula-espetáculo. Acompanhado por um DJ, ele também interpreta músicas marcantes da carreira. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (21), 18h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Far From Alaska

O quinteto de Natal (RN) apresenta as músicas do álbum ‘Unlikely’ (2017). O disco foi produzido por Sylvia Massy, que já trabalhou com Red Hot Chili Peppers. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernanda Takai

Letrux

A cantora Letícia Novaes lança seu primeiro disco solo, ‘Letrux em Noite de Climão’, As canções têm letras que exploram um universo de amor e delírio, como ‘Noite Estranha, Geral Sentiu’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (21), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Ho

Paulo Miklos

Roberto Carlos

O ‘Rei’ faz show, só para mulheres, com seus grandes sucessos. Espaço das Américas (3.949 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (21), 17h (abertura, 15h). R$ 200/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.