Shows que celebram o Dia Nacional do Forró

Luiz Gonzaga faz aniversário em 13 de dezembro e a data foi escolhida como Dia Nacional do Forró. Confira três shows que celebram o estilo nesta 5ª, todos com músicas do ‘Rei do Baião’.

Falamansa

Para comemorar o Dia Nacional do Forró, o grupo interpreta sucessos como ‘Xote dos Milagres’ e canções compostas por Luiz Gonzaga, aniversariante do dia. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 5ª (13), 23h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 60 (esgotado). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Lulinha Alencar

O músico apresenta o show ‘Cem Gonzaga’, com repertório que inclui alguns dos maiores sucessos de Luiz Gonzaga. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 5ª (13), 21h. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariana Aydar e Mestrinho

No Dia Nacional do Forró, os cantores festejam o ritmo interpretando clássicos como ‘Feira de Mangaio’, ‘Frevo Mulher’, entre outros sucessos. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (13), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.