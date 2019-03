Shows que antecipam Lollapalooza são destaques da semana

6ª (29)

Alcione e Ferrugem

No projeto Encontro das Vozes, os artistas fazem shows separadamente. Alcione relembra ‘Não Deixe o Samba Morrer’, ‘Meu Ébano’ e outros sucessos. Já Ferrugem destaca a música ‘Chopp Garotinho’, que saiu como single em janeiro. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (29), 23h30 (abertura, 21h). R$ 100/ R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Barbara Eugênia

Sintetizadores e sons eletrônicos dominam o novo álbum da cantora, ‘Tuda’, que ela lança nesse show. Parcerias com Zeca Baleiro, Tulipa Ruiz e Felipe Cordeiro integram o disco. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (29), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Black Mantra e BNegão

Neste encontro entre a banda e o integrante do Planet Hemp, a fase Racional de Tim Maia é celebrada. Músicas escritas entre 1974 e 1975, como ‘Que Beleza’ (Imunização Racional)’, ganham releituras. A apresentação faz parte do projeto Só Pedrada Musical Sessions. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (29), 23h30 (abertura, show 2h). R$ 25/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Blubell

Ao lado de um trio de instrumentistas, a cantora faz apresentação que celebra os 50 anos do ‘Álbum Branco’ dos Beatles. ‘Revolution’, ‘While My Guitar Gently Weeps’ e ‘Blackbird’ são algumas das músicas que ela interpreta. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (29), 20h30. R$ 35/R$40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hermeto Pascoal

Improvisos, inovações harmônicas e sons incomuns são a marca do músico. No ano passado, ele venceu o Grammy Latino na categoria melhor álbum de jazz com ‘Natureza Universal’ (2017). Com seu grupo, ele faz show em que mostra sua versatilidade. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (29), 20h e 22h30. R$ 190/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Holger

Com dez anos de carreira, o quinteto lança o álbum ‘Relações Premiadas’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (29), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo D2

Ele apresenta o projeto audiovisual ‘Amar é Para os Fortes’, que marca sua estreia como diretor de cinema. ‘Depois da Tempestade’ e ‘Resistência Cultural’, gravada com participação de Gilberto Gil, são algumas das músicas do projeto. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (29), 22h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mateus Aleluia

Ex-integrante do lendário grupo Os Tincoãs, o cantor aproxima os sons de Brasil e África em show no qual relembra sua trajetória. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (29), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Metá Metá

Influenciado pela música africana, o trio formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (violão) destaca músicas de seus três álbuns. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (29), 23h. R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

Depois de cinco anos em cartaz com ‘Atento aos Sinais’, o cantor faz o show ‘Bloco na Rua’. Acompanhado por sete músicos, ele interpreta músicas de Fagner, Rita Lee e Raul Seixas. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (29) e sáb. (30), 22h; dom. (31), 19h. R$ 120/R$ 300 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula Lima, Thaíde, Drik Barbosa e Kamau

Em show do projeto SP Território Black, os artistas traçam um panorama da música negra na capital paulista, dos anos 1970 até hoje. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (29) e sáb. (30), 21h; dom. (31), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tribo de Jah

O grupo de reggae apresenta sucessos dos 30 anos de carreira e músicas do álbum ‘Confesiones de Un Viejo Reguero’ (2018). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (29), 21h30. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Guilherme

‘Alumia’ é o quarto álbum do cantor, que assina letra e melodia das composições. ‘Teus Passos’ e ‘Canção de Você’ flertam com a MPB. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (29), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (30)

Batanga & Cia

Com cinco anos de carreira, o grupo aposta nos ritmos cubanos e afro-brasileiros. Na apresentação, eles homenageiam o compositor e pianista Bebo Valdés. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (30), 20h e 22h30. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ceumar e Lívia Matos

Neste encontro, as cantoras apresentam músicas de compositoras brasileiras. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (30), 21h; dom. (31), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cidadão Instigado

Liderada por Fernando Catatau, a banda de rock relembra músicas de seu EP inicial e dos quatro álbuns seguintes. ‘Fortaleza’ (2015) é o mais recente deles. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (30), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Höröyá

Formado por 13 instrumentistas do Brasil e do Senegal, o grupo instrumental lança o terceiro álbum, ‘Pan Bras’Afree’Ke Vol.2’. Gabi Guedes, percussionista da Orkestra Rumpilezz, participa do show. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (30), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Iza

Dona dos hits ‘Pesadão’, ‘Ginga’ e ‘Rebola’, a cantora influenciada por pop e R&B apresenta músicas do álbum ‘Dona de Mim’ (2018). A direção geral do show é de Raoni Carneiro. Nos Trilhos (1.800 lug.). R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (30), 23h. R$ 45/R$ 80. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Jota Quest

A banda mineira faz show da turnê ‘Jota Quest Acústico – Músicas Para Cantar Junto’. Além de sucessos, há inéditas como ‘Pra Quando Você Se Lembrar De Mim’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (30), 22h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lazzo Matumbi

Ícone da música baiana, ele mistura samba de roda, jazz e blues. Neste show, ele interpreta músicas gravadas nos oito álbuns da carreira. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (30), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lenine

Ele apresenta o show ‘Em Trânsito’, baseado em seu 13º disco, gravado ao vivo no Rio. Há releituras de canções antigas e inéditas. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (30), 22h. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luis Felipe Gama e Ana Luiza

Gama (piano) e Ana Luiza (voz) lançam o projeto ‘Águas da Prata’ em show com participação de Zeca Baleiro. O duo gravou com ele a música ‘Amor Sem Nome’. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (30), 22h (abertura, 21h). R$ 35/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mawaca

Pesquisando sonoridades de vários cantos do planeta, a banda apresenta o show ‘Mekaron – Imagem da Alma’, com músicas de povos indígenas. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (30), 21h; dom. (31), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mombojó

Da geração pós-manguebeat de Pernambuco, o grupo apresenta o projeto ‘MMBJ 12’. ‘Nunca Vai Embora’, gravada com Lenine, já foi lançada como single. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (30), 19h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

Leia mais acima

Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira

Amigos há anos, eles apresentam o show ‘A Emoção de um Encontro’. Releituras dos clássicos ‘Romaria’, ‘Tocando em Frente’ e ‘Bandolins’ estão no repertório. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (30), 22h (abertura, 20h). R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula Lima, Thaíde, Drik Barbosa e Kamau

Leia mais acima

Plutão Já Foi Planeta

A banda apresenta músicas incluídas em seus dois álbuns, ‘Daqui Pra Lá’ (2014) e ‘A Última Palavra Feche a Porta’ (2017). Sesc Pompeia. Deck Solariun. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (30), 16h. Grátis.

Sepultura

Influente na cena do heavy metal, o grupo faz show com clássicos que marcaram seus 35 anos de carreira. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (30), 18h. Grátis.

Silibrina

Ritmos da cultura popular fazem parte do som da banda, que apresenta as músicas do álbum ‘Estandarte’. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (30), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Terno Rei

Lançando o álbum ‘Violeta’, o quarteto formado por Ale Sater (voz e baixo), Bruno Rodrigues (guitarra), Gregui Vinha (guitarra) e Luis Cardoso (bateria) mostra seu lado pop. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (30), 21h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wander Wildner

‘O Mar Vai Muito Mais Além no meu Olhar’ é o novo disco do cantor e compositor gaúcho influenciado pelo punk. Músicas conhecidas como ‘Eu Não Consigo ser Alegre o Tempo Inteiro’ estão no repertório. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (30), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (31)

Carne Doce

A banda apresenta o terceiro álbum da carreira, ‘Tônus’ (2018), repleto de influências do rock e da música eletrônica. ‘Comida Amarga’ e ‘Besta’ estão no repertório do disco. Sesc Pompeia. Deck Solarium. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (31), 16h. Grátis.

Ceumar e Lívia Matos

Leia mais acima

Funk Como Le Gusta e Thaíde

Com influências de funk e soul, a banda faz show ao lado do rapper, celebrando a música negra. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (31), 20h30 (abertura, 18h30). R$ 50/R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

Josyara

Explorando o violão e as batidas eletrônicas, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Mansa Fúria’ (2018). Canções como ‘Fogueira’ e ‘Rota de Colisão’ estão no repertório. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (31), 16h. Grátis.

Lacrimosa

Tilo Wolff e Anne Nurmi formam o duo de metal sinfônico e, neste show, apresentam sucessos da carreira. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Dom. (31), 18h. R$ 240. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Mawaca

Leia mais acima

Mulamba

Formada por mulheres, a banda de Curitiba apresenta músicas do primeiro disco, calcado no rock e no pop. Anelis Assumpção participa do show. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (31), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nave

Mesclando MPB e música pop, o duo Anavitória (foto) faz a primeira edição de seu festival, Nave. Artistas do mesmo estilo também se apresentam. Melim, Vitor Kley, Jão, Lagum, OutroEu e Hotelo estarão no palco, ao lado de convidados como Ana Gabriela e Manu Gavassi. Espaço das Américas (8.500 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (31), 17h30 (abertura, 16h). R$ 120 (2º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

Leia mais acima

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Misturando ritmos como ska, reggae e rock-steady, a banda mostra as músicas do EP ‘#10’, que comemora seus dez anos de carreira. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (31), 16h. Grátis.

Paula Lima, Thaíde, Drik Barbosa e Kamau

Leia mais acima

Rogério Caetano e Gian Correa

Expoentes do violão de 7 cordas de aço, os músicos lançam o álbum ‘7’, com composições que homenageiam o instrumentista Dino 7 Cordas. Instituto Moreira Salles (IMS). Térreo. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Dom. (31), 16h. Grátis.

Tutty Moreno, Rodolfo Stroeter, André Mehmari e Nailor Proveta

Moreno (bateria), Stroeter (contrabaixo), Mehmari (piano) e Proveta (saxofone e clarinete) apresentam músicas do álbum ‘Dorival’. Gravado na Noruega, o disco tem músicas compostas por Dorival Caymmi, reapresentadas com arranjos que privilegiam o improviso. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (31), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

2ª (1º)

Rakta

O trio formado por Carla Boregas (baixo), Paula Rebellato (teclado) e Mauricio Takara (bateria) faz show do projeto Instrumental Sesc Brasil, mostrando influências do rock e da música eletrônica. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (1º), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (3)

Amilton Godoy

Ao lado do baterista Edu Ribeiro e do contrabaixista Sidiel Vieira, o pianista lança o disco ‘Tributo ao Zimbo Trio’, grupo do qual foi fundador. O trabalho tem músicas compostas por Baden Powell, Djavan, Gilberto Gil e Tom Jobim. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (3), 20h e 22h30. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bring Me the Horizon e Fever 333

Depois de lançar, em janeiro, o álbum ‘Amo’, o grupo inglês Bring Me the Horizon faz show no mesmo dia que o trio americano Fever 333. O show faz parte das Lolla Parties, que antecipam shows do Lollapalooza. Audio (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (3), 21h. R$ 300/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guizado

Em show com participação de Karina Buhr, o trompetista apresenta músicas do álbum ‘O Multiverso em Colapso’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (3), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Troye Sivan

O ator e cantor faz show dentro da programação Lolla Parties, que antecipa shows do Lollapalooza. Ele interpreta músicas do álbum ‘Bloom’ (2018). Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 4ª (3), 22h. R$ 110/R$ 220 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (4)

Dani Black

Gravado por Ney Matogrosso e Gal Costa, o cantor e compositor apresenta músicas antigas e canções inéditas que estarão no DVD ‘Frequência Rara’, ainda não lançado. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (4), 21h30 (abertura, 21h). R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Hosoi

André Hosoi faz show da reedição do álbum ‘Junina’, em que mistura MPB e música oriental. O grupo que o acompanha na apresentação é o mesmo do disco, incluindo Luciana Alves (voz). Benjamin Taubkin e Helô Ribeiro participam. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (4), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Linn da Quebrada e Mc Tha

Nesta edição do projeto Frequências, as artistas se encontram. A cantora, bailarina e performer Linn da Quebrada interpreta músicas como ‘Bixa Travesty’. Com som pautado pelo funk, Já Mc Tha destaca ‘Rito de Passá’, que ganhou videoclipe. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (4), 22h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Newen Afrobeat

Formada há dez anos, a primeira orquestra de afrobeat chilena tem dois álbuns gravados e apresenta sua visão do estilo criado por Fela Kuti. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (4), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

St. Vincent

Na ativa desde 2003, a americana St. Vincent (foto acima) faz show do álbum ‘Masseduction’ (2017) e também interpreta hits da carreira. O show faz parte das Lolla Parties, que antecipam shows do Lollapalooza. Cine Joia (1.400 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (4), 22h. R$ 260 (2º lote). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Snow Patrol e Lany

Com influência do indie rock, a banda Snow Patrol (foto acima) destaca as músicas do disco ‘Wildness’ (2018), em noite dividida com o trio Lany. O show faz parte das Lolla Parties, que antecipam shows do Lollapalooza. Audio (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (4), 21h (abertura). R$ 260/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Silvas

Nomes influentes do rock nacional, Toni Platão (voz), Liminha (guitarra), Dé Palmeira (baixo) e João Barone (bateria) formam o grupo. Eles celebram clássicos da surf music. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (4), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tom Zé

Tropicalista de primeira hora, o artista celebra os 50 anos do primeiro álbum. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (4), 21h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Movimento Diversa

O projeto mostra o trabalho de artistas trans e seus processos criativos. As Bahias e a Cozinha Mineira, MC Delacroix e nomes que fazem parte do elenco da gravadora Trava Bizness se apresentam. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (30), 22h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Riot Grrrl 2.0

O evento tem shows de representantes da nova cena do movimento, criado nos anos 1990 contra o machismo na música. Flora Matos (21h), Karina Buhr (20h) e Larissa Conforto (19h) fazem shows no sábado (30); Bia Ferreira (17h), Marina Peralta (18h) e o duo Marujos (16h) se apresentam no domingo (31). Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (30), 19h; dom. (31), 16h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Emiliano Castro e Gabriela Machado

A flautista e o violonista de 7 cordas apresentam clássicos do repertório latino-americano em show da série Concertos. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (30), 18h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Carlos Martins

O maestro relembra histórias de sua vida em concerto com a Orquestra Bachiana Sesi-SP e o tenor Jean William. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (2), 21h. R$ 90/R$ 110. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Sob regência de Gil Jardim, a orquestra interpreta obras de John Adams, Ravel e do pianista André Mehmari, que participa do concerto ao lado da Orquestra de Câmara da ECA USP (Ocam). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (30), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop rege a 4ª de Mahler

Sob regência de Marin Alsop, a orquestra faz concerto com o Coro da Osesp (regido por Valentina Peleggi) e o Coro Acadêmico da Osesp. Além da ‘Sinfonia nº 4 em Sol Maior’, de Mahler, obras de Roxanna Panufnik e Franz Liszt estão no programa. Lucas Thomazinho (piano) e Camila Titinger (soprano) são os solistas. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (29), 20h30; sáb. (30), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Blunier e Wispelwey

Obras compostas por Heinz Holliger, Dimitri Shostakovich e Jean Sibelius estão no programa do concerto que tem regência de Stefan Blunier. Pieter Wispelwey (violoncelo) é o solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (4) e 5/4, 20h30; 6/4, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (4), 10h. R$ 15.