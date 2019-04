Shows para ver nesta semana por até R$ 30

2ª (22)

Maria Alcina

Sucessos como ‘Fio Maravilha’ estão no show em que a cantora comemora 70 anos de vida. Para ver a apresentação, gratuita, é só levar um presente para Maria Alcina. Teatro Itália. (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 2ª (22), 21h. Grátis (é necessário levar um presente para a cantora).

4ª (24)

Ana Cañas

Em show que marca a estreia do projeto Série Goodyear Jazz na Pina, a cantora apresenta em formato de jazz músicas que gravou em seus discos. O mais recente, ‘Todxs’, saiu no ano pas- sado com regravação de ‘Eu Amo Você’, sucesso de Tim Maia. Pinacoteca. Auditório (132 lug.). Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 4ª (24), 19h30. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Dudu Nobre

Neste ano, o sambista completa 20 anos de carreira e faz show especial para comemorar. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (24), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Samuel Blaser e Gerry Hemingway

O trombonista suíço e o baterista americano apresentam o álbum ‘Oostum’ (2015), calcado no improviso. Sesc Pinheiros. Auditório (131 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (24), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (25)

Blubell

Ao lado de um quarteto, a cantora faz show voltado ao repertório de Madonna. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (25), 21h. R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Élio Camalle

Radicado na França, o paulistano antecipa músicas do álbum ‘Zé da Bronca’. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (25), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jonas Sá

‘Puber’é o terceiro álbum do cantor e compositor carioca, já gravado por Gal Costa e indicado ao Grammy Latino. Ava Rocha e Luiza Lian participam da apresentação. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (25), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Ladama

Maria Gonzalez, Lara Klaus, Daniela Serna e Sara Lucas são de várias partes da América. O trabalho do coletivo aposta em elementos musicais tradicionais do continente. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (25), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nuclear Assault

Formada em Nova York há 35 anos, o grupo mistura thrash e heavy metal. No show, há músicas de toda a carreira. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (25) e 26/4, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rico Dalasam

O rapper apresenta o show ’70 Semanas’, baseado no tempo em que ficou sem lançar músicas. ‘Braille’ é uma das novidades. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 5ª (25), 22h (abertura, 18h). R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.