Shows, palestras e debates movimentam a SIM São Paulo

Você pode ler 5 matérias grátis no mês

Você pode ler 5 matérias grátis no mês

Restam 4 de 5 matérias gratuitas no mês

Essa é sua última matéria grátis do mês

Em sua 6ª edição, a Semana Internacional de Música de São Paulo, a SIM São Paulo, continua dedicada a palestras e debates sobre os rumos do mercado musical. Tendo novamente como base o Centro Cultural São Paulo, o evento – aberto na 4ª (5) para credenciados e na 5ª (6) para o público em geral – também tem noites em que artistas brasileiros e internacionais mostram seus trabalhos. Cerca de 300 shows vão ocorrer durante cem apresentações, espalhadas por 43 casas da cidade. Há a possibilidade de assisti-las pagando ingresso separadamente, mas quem adquire a credencial do evento (R$ 280/R$ 350) pelo site www.sympla.com.br tem acesso livre. Abaixo, confira os destaques da programação da SIM, que vai até 9/12.

+ Filipe Catto (foto) marca presença na 5ª (6), primeiro dia dos ‘showcases’ (apresentações de 20 minutos) que ocorrem no CCSP. Ele sobe ao palco às 17h40. Julia Branco (15h), Edgar (19h40) e Plutão Já Foi Planeta (20h20) também estão entre as atrações da data. No dia 7/12, tem Paula Lima (20h20); e, em 8/12, Drik Barbosa (18h20). CCSP. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (6), 7 e 8/12, 15h (abertura). Grátis.

+ Na Noite do Samba Paulista, há shows da cantora Adriana Moreira, de Rodrigo Campos e do veterano Toinho Melodia – este lançando disco após 40 anos de carreira. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 5ª (6), 21h (abertura, 19h30). R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Destaques da nova música da Bahia, as bandas ÀTTØØXXÁ e Afrocidade são as atrações da Noite Trovoa, que tem curadoria da agência de comunicação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (6), 20h. R$ 40/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ O Festival Porão do Rock comemora 20 anos em noite especial com Toro, Alarmes, Alf Sá e Maria Sabina & a Peia – todos eles de Brasília –, além da banda cearense Rocca Vegas. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (6), 20h30. R$ 35/R$ 45. Cc.: todos. Cd: todos.

+ Ana Frango Elétrico, Duda Brack, Júlia Vargas e as bandas 13.7, Posada e o Clã, Pietá e Zé Bigode Orquestra se apresentam na Noite Rio, com artistas nascidos ou radicados na cidade. Kingston Club (600 lug.). R. Alvaro Anes, 97, Pinheiros, 2364-4231. 7/12, 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Comemorando 20 anos em 2018, o Festival Bananada, de Goiânia, promove ‘showcases’ em São Paulo. Luiza Lian, Autoramas e Felipe Cordeiro convidando Mel são alguns dos artistas escalados. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 9/12, 15h. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ As bandas canadenses Barry Paquin Roberge e La Bronze se apresentam na Noite Montreal + São Paulo. O rapper Edgar também faz show com músicas de seu novo trabalho. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 7/12, 21h. R$ 10/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Em sua 2ª edição, o Festival Mucho! se integra à programação da SIM, com shows de artistas de países da América Latina. Argentinos (Los Espiritus, Miss Bolivia e La Madre Del Borrego), peruanos (Cumbia All Stars), bolivianos (Santa Mala) e brasileiros (Baleia e Tuyo) se apresentam na noite. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 8/12, 20h (abertura). R$ 80/R$ 150 (meia-entrada com 1kg de alimento). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.