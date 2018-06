Os melhores shows de maio em São Paulo – e por que você deve estar na plateia

Caetano Moreno Zeca Tom Veloso

Por que assistir: o show que reúne Caetano e seus filhos foi considerado pelo júri do Divirta-se o melhor show nacional do ano passado. Com um roteiro costurado por afetos familiares, a apresentação é emocionante e revela o melhor de cada um como músico. Destaque para a bela e densa ‘Todo Homem’, de Zeca Veloso. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 25 e 26/5, 22h30. R$ 140/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kasabian

Por que assistir: Com sua mistura de pop e eletrônico, a banda inglesa se apresenta pela primeira vez no Brasil fora de festivais. Seu último álbum, ‘For Crying Out Loud’ (2017), foi considerado pela crítica um dos melhores da carreira do grupo, na ativa desde o fim dos anos 1990. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 16/5, 21h30. R$ 280/R$ 550. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lenine

Por que assistir: Já faz três anos que o pernambucano lançou seu último disco, ‘Carbono’. Agora, ele prepara o lançamento de ‘Em Trânsito’, mote desta apresentação. Além de faixas inéditas, o show é composto por versões de músicas já conhecidas, caso de ‘É o Que Me Interessa’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 25/5, 22h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lula Queiroga

Por que assistir: Mais conhecido por seu trabalho como compositor de hits de Elba Ramalho e Roberta Sá – ele também é parceiro de Lenine –, o artista quebra um hiato de seis anos sem disco com ‘Aumenta o Sonho’. Pedro Luis, Marcelo Jeneci e Roberta participam, respectivamente, dos shows de 11, 12 e 13/5. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 11 e 12/5, 21h; 13/5, 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Bethânia e Zeca Pagodinho

Por que assistir: Eles ganharam de presente uma inédita de Caetano Veloso, ‘Amaro Xerém’, especialmente para o show ‘De Santo Amaro a Xerém’. Juntos, os dois transmitem para o público a alegria de estar no mesmo palco. Em seu set individual, Zeca aposta nos sucessos. Já Bethânia apresenta uma visão do samba que passa por todas as suas ramificações, indo de Noel Rosa a Adriana Calcanhotto, presente com a nova ‘Surdo Um’. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 18 e 19/5, 22h. R$ 200/R$ 700. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquesta Buena Vista Social Club

Por que assistir: A trupe da qual faz parte Omara Portuondo passa pelo Brasil com a turnê ‘Adios’, marcando sua despedida dos palcos. Boa oportunidade de ver de perto o carisma da cantora cubana. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 12/5, 22h. R$ 120/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ozzy Osbourne

Por que assistir: Ele jura que está se despedindo dos palcos. Só isso é o bastante para não perder o show desta lenda, garantia certa de som explosivo e diversão. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 13/5, 21h30. R$ 260/R$ 680. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

O Terno

Por que assistir: Uma das bandas mais interessantes surgidas nos últimos tempos, o trio apresenta show do álbum ‘Melhor do Que Parece’ (2016). A presença de naipe de metais redimensiona e amplia as possibilidades sonoras da banda. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 11/5, 22h. Preços ainda não divulgados. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Kooks

Por que assistir: Prestes a completar 15 anos de carreira, a banda inglesa vem ao Brasil um ano depois de lançar a compilação de hits ‘The Best of… So Far’. Neste show, eles decidiram mesclar os sucessos a lados B sempre pedidos pelos fãs. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 12/5, 22h. R$ 200/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

Thundercat

Por que assistir:Quem viu o músico no festival Jazz na Fábrica no ano passado garante que sua performance é excelente. Colaborador de Kamasi Washington e Kendrick Lamar, o baixista apresenta as músicas de ‘Drunk’ (2017), álbum que mescla pop e R&B. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 9/5, 22h. R$ 100/R$ 240. Vendas pelo site: www.dellarte.com.br

Depois de escolher o show, decida qual filme ver neste fim de semana. O Guia de Cinema do Divirta-se traz a programação completa.