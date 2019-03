Shows internacionais de Fantastic Negrito, Peppino Di Capri e Stanley Jordan são destaques da semana

6ª (15)

André Abujamra

O show ‘Abujamra Presente!’ homenageia o pai do artista, Antônio Abujamra, contando com as participações da jornalista Adriana Abujamra e da atriz Clarisse Abujamra. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (15) e sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Azymuth

Nome importante do jazz nacional, o grupo atualmente é formado por Ivan Conti ‘Mamão’ (bateria), Alex Malheiros (baixo) e Kiko Continentino (teclado). Eles relembram temas como ‘Linha do Horizonte’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (15), 20h e 22h30. R$ 90/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bazar Pamplona

Após hiato de seis anos, o grupo lança o álbum ‘Banda Vende Tudo’ em noite dividida com a banda Eugênio e a cantora Marisa Brito. Breve. R. Clélia, 470, Pompeia. 6ª (15), 19h. R$ 15.

Criolo

A nova turnê dele é inspirada na politizada música ‘Boca de Lobo’, que gerou videoclipe lançado no ano passado. O artista apresenta sucessos da carreira com novos arranjos e canções inéditas. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (15), 23h (abertura, 21h). R$ 60/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Edgar

O rapper apresenta músicas do álbum ‘Ultrassom’ (2018), produzido por Pupillo. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (15), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Izzy Gordon

‘Pra Vida Inteira’ é o álbum que a cantora apresenta neste show. Anna Tréa participa da apresentação. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (15), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Laura Lavieri

A cantora apresenta músicas de seu primeiro álbum solo, ‘Desastre Solar’, lançado no ano passado. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (15), 21h. R$ 14. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Mônica Salmaso e Guinga

Após lançar o DVD ‘Corpo de Baile’, dedicado à obra de Paulo César Pinheiro e Guinga, ela faz show com o músico. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (15), 21h30. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Negra Li

Passando por rap, reggae e R&B, a cantora interpreta músicas do álbum ‘Raízes’. Fabio Brazza participa do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (15) e sáb, (16), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Quartabê

Depois de mergulhar no universo de Moacir Santos, o grupo apresenta as músicas do disco ‘Lição #2: Dorival’ (2018), dedicado a Dorival Caymmi. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (15), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tuyo

De Curitiba, o trio influenciado por pop e folk, apresenta músicas do disco ‘Pra Curar’, que saiu no ano passado. Dandara Manoela e Nina Oliveira, além de uma cantora surpresa, participam da apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (15), 22h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (16)

André Abujamra

Leia mais acima

Caracaju

Formado há quatro anos, o quarteto lança álbum que faz reflexão sobre a condição da mulher no meio urbano. Fauhaus. R. Faustolo, 983, V. Romana. Sáb. (16), 21h. R$ 15.

Gaby Amarantos e Uaná System

Em show da festa Je Treme Mon Amour, a cantora e o duo audiovisual apresentam ritmos e tradições do Pará. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (16), 23h (abertura, 21h30). R$ 40/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz

O maestro e seu grupo tocam músicas do álbum ‘Maria Fumaça’ (1977), da Banda Black Rio. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Negra Li

Leia mais acima

Saxon

A banda inglesa de heavy metal faz show do disco ‘Thunderbolt’ (2018). Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (16), 19h30. R$ 140/R$ 520. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Stanley Jordan

Na ativa desde o início dos anos 1980, o guitarrista americano é conhecido pela técnica em que utiliza as duas mãos no braço do instrumento. Ele faz show em que mostra temas autorais e também releituras de clássicos do jazz e do rock. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (16), 20h e 22h30. R$ 210/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Jacksons

Formado por irmãos de Michael Jackson, o grupo faz show em meio à polêmica levantada pelo filme ‘Leaving Neverland’, em que dois homens acusam o artista de ter abusado sexualmente deles. ‘ABC’ é um dos hits que o quarteto interpreta. Espaço das Américas (5.600 lug). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (16), 22h. R$ 350/R$ 620. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (17)

Aíla

Ela faz show do disco ‘Em Cada Verso um Contra-ataque’ (2016), no qual assume posições políticas e relativas à igualdade de gênero. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (17), 16h. Grátis.

André Abujamra

Leia mais acima

Baleia

A banda apresenta a primeira parte do projeto ‘Coração Fantasma’, nome de seu terceiro álbum. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (17), 18h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Blackbear

Com trabalhos ao lado de Pharrell Williams, Justin Bieber e Machine Gun Kelly, o rapper americano faz show no Brasil antes de lançar o álbum ‘Anonymous’, previsto para sair no mês que vem. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (17), 20h30 (abertura, 19h). R$ 100/R$ 220. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz

Leia mais acima

Orquestra Mundana Refugi

Formada por brasileiro e refugiados de diversas partes do mundo, a orquestra apresenta temas de vários países. Carlinhos Antunes é o diretor musical. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (17), 15h30. Grátis.

3ª (19)

Diogo Nogueira

Em show do projeto Batukada Boa, o cantor convida Maria Rita. A noite é fechada com roda de samba do grupo Segunda Sem Lei. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (19), 21h (abertura). R$ 60/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fantastic Negrito

Misturando rock, blues e R&B, o artista venceu o Grammy deste ano pelo álbum ‘Please Don’t Be Dead’ (2018). Ele faz show em São Paulo pela primeira vez, comemorando os dez anos do site Tenho Mais Discos Que Amigos!. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 3ª (19), 21h (abertura, 19h). R$ 160. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hamilton De Holanda

Celebrando o centenário de Jacob do Bandolim, o músico lança o box ‘Hamilton de Holanda toca Jacob do Bandolim’, com quatro discos. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (19) e 4ª (20), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

4ª (20)

Céu

Em show especial, ela celebra 15 anos de carreira relembrando músicas marcantes da carreira. ‘Lenda’ está entre elas. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 4ª (20), 5ª (21) e 22/3, 23h59 (abertura, 22h). R$ 110/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hamilton De Holanda

Leia mais acima

Josyara

Explorando o violão e as batidas eletrônicas, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Mansa Fúria’ (2018). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (20), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

The Cinelli Brothers

Formada pelos irmãos italianos Marco (guitarra e voz) e Alessandro (bateria e voz), o duo faz apresentação que integra o festival The Blues Festival. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (20), 22h (abertura, 20h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (21)

Céu

Leia mais acima

Ed Motta

No projeto Baile do Flashback, ele passeia por temas do soul e do funk. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (21), 20h e 22h30. R$ 190/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jon Secada

Autor do hit ‘Do You Believe in Us’, ele faz show do álbum ‘To Beny Moré With Love’, que foi lançado em 2017. O trabalho homenageia o cantor e compositor cubano Beny Moré (1919 – 1963), compatriota de Secada. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (21), 22h. R$ 130/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kamau

Acompanhado pelo DJ Erick Jay, o rapper apresenta o show ‘Recap’, uma retrospectiva da carreira. Ele também mostra músicas inéditas. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (21), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Nilze Carvalho

Em show com participação de Renata Jambeiro, a sambista interpreta canções de Dona Ivone Lara. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (21), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nublu Jazz Festival

Chegando à nona edição nacional, o Nublu Jazz Festival é composto por apresentações de nomes nacionais e estrangeiros. Os grupos Nomade Orquestra, do Brasil, e GoGo Penguin, da Inglaterra, abrem o evento na 5ª (21). Apresentações de Tony Allen com Thiago França e Marc Ribot y Los Cubanos Postizos estão programadas para 22/3. O encerramento do festival, em 23/3, conta com shows de Adrian Younge & Ali Shaheed Muhammad, apresentando o projeto The Midnight Hour, e Georgia Anne Muldrow. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (21), 22 e 23/3, 21h30 (abertura, 20h). R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Peppino Di Capri

Grande nome da canção romântica italiana, o cantor apresenta show da turnê ‘Per Amore’, tendo Zizi Possi como convidada. Os sucessos ‘Champagne’ e ‘Roberta’ não devem ficar de fora. Credicard Hall (4.170 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 5ª (21), 21h30. R$ 220/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Siba

Para o carnaval deste ano, o artista lançou a música ‘Barato Pesado’. Esta e outras canções que farão parte do próximo álbum dele estão no show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (21), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Wilson Simoninha

Passando por soul, samba e bossa nova, o cantor faz show com Sabrina Parlatore. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (21), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Antonio Meneses e Cristian Budu

O violoncelista Antonio Meneses e o pianista Cristian Budu iniciam a temporada deste ano da Cultura Artística. Em duas apresentações, os músicos interpretam obras compostas por Johann Sebastian Bach e Heitor Villa-Lobos. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (19) e 4ª (20), 21h. R$ 75/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bachiana Filarmônica

Sob regência de João Carlos Martins, a orquestra interpreta obras de Alessandro Marcello e Beethoven. Erick Vendite (trompete) é o solista. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª (19), 20h. R$ 35/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

O Sagrado e o Profano

O concerto abre a temporada sinfônica do Teatro Municipal. A Orquestra Sinfônica Municipal e outros corpos artísticos do teatro interpretam obras de Bach (‘Magnificat’) e Carl Orff (‘Carmina Burana’). Roberto Minczuk rege. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Hoje (15), 20h; sáb. (16) e dom. (17), 17h. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp

A Osesp abre temporada em concerto com regência do maestro Isaac Karabtchevsky e obras compostas por Villa-Lobos, Jean Sibelius e Antonín Dvorák. Augustin Hadelich (violino) é o solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (21) e 22/3, 20h30; 23/3, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (21), 10h. R$ 15.