Shows e festas são opções para quem vai dar as boas-vindas a 2019 em São Paulo

Humberto Abdo e Renato Vieira

Além da tradicional queima de fogos (agora com barulho reduzido) marcando a passagem para o novo ano, o Réveillon da Avenida Paulista terá apresentações de grandes nomes da música brasileira e também do humor. Amigos há 50 anos, Gal Costa e Jorge Ben Jor fazem show entre 23h30 e 1h30, relembrando sucessos das carreiras de ambos. A cantora já gravou várias músicas do compositor – entre elas, ‘Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais de Mim)’, ‘Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas’ e ‘País Tropical’.

Antes, das 20h30 até as 22h30, é a vez do samba, em um show que reúne Diogo Nogueira e Péricles. O forró também tem espaço durante o evento, com apresentações dos grupos Rastapé, Trio Virgulino e Trio Sinhá Flor, e do sanfoneiro Mestrinho. Entre 18h e 19h30, eles homenageiam as obras de Luiz

Gonzaga e Dominguinhos.

Os shows serão intercalados por apresentações de humor comandadas pelo Risadaria. Paulo Bonfá é o mestre de cerimônias do evento, encerrado pela Escola de Samba do Terceiro Milênio, que se apresenta a partir das 2h30.

Os frequentadores passarão por uma revista preventiva e o palco ficará na entrada do túnel de acesso à Avenida Rebouças, próximo à Rua da Consolação. Telões de LED serão instalados para que o público possa ver em detalhes as apresentações. Av. Paulista, s/nº. 2ª (31), 17h40/4h. Grátis.

NA BALADA

– Brasilidades e sucessos do pop e funk que marcaram 2018 prometem animar o Réveillon do Yacht 2019, noite comandada por DJs das festas Shout, QDZ, Nunca Fui Santa e Viva. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. 2ª (31), 22h/7h. R$ 50/R$ 200. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

– Com open bar na Blitz Haus e no Espaço Desmanche, a proposta da festa é o público migrar de uma casa para a outra durante a noite. Pop e eletrônica agitam as pistas, com DJs residentes. R. Augusta, 765 e 657, Consolação. 2ª (31), 21h/7h. R$ 90/R$ 110. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

– A Festa do Branco, do Kia Ora, recebe bandas que tocam sucessos de rock e pop. Petiscos do chef Alexandre Abreu são servidos à vontade, assim como drinques e cervejas. R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi, 3846-8300. 2ª (31), 20h/5h. R$ 300/R$ 400. Vendas pelo site: www.kiaora.com.br