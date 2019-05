Shows de Slash, Mariza e Raimundos estão entre as opções da semana

6ª (24)

As Bahias e a Cozinha Mineira

No show ‘No Coração do Brasil’, o grupo faz uma ode à música brasileira. Canções de Adriana Calcanhotto e Luiz Melodia estão no repertório. Sesc Campo Limpo. Tenda Comedoria. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 6ª (24), 20h. Grátis.

BNegão

Integrante do Planet Hemp, ele faz show intimista com canções do disco ‘Canções Praieiras’ (1954), de Dorival Caymmi. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (24), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Cátia de França

Gravada por Elba Ramalho, a compositora celebra 40 anos de carreira com o álbum ‘Hóspede da Natureza’ (2016). Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (24), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Höröyá

Formado por 13 instrumentistas do Brasil e do Senegal, o grupo instrumental apresenta as músicas do terceiro álbum, ‘Pan Bras’Afree’Ke Vol.2’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (24), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Maíra Freitas e Mestrinho

A cantora e o acordeonista apresentam o show ‘N’ Gan Daya – Maíra Freitas e Mestrinho tocam Gil e Outros Reggaes’. A dupla tem como base o álbum ‘Kaya N’Gan Daya’, que Gilberto Gil gravou para homenagear Bob Marley em 2002. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (24), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcos & Belutti

Lançando o DVD ‘M&B 10 Anos’, a dupla sertaneja faz show que tem ‘Legítima Defesa’ entre as músicas. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (24), 22h. R$ 90/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariza

Representante do fado português, a cantora vem ao Brasil para lançar o sétimo álbum de estúdio. Ao lado de cinco músicos, a cantora interpreta novidades como ‘Quem me Dera’. O videoclipe da música conta com mais de 18 milhões de visualizações no YouTube. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (24), 22h. R$ 200/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Natiruts

‘I Love’ é o oitavo disco de inéditas da banda, que vai do reggae às baladas. A faixa ‘Verde do Mar de Angola’ foi gravada com a participação especial de Gilberto Gil. No show, o grupo também relembra o hit ‘Andei Só’. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (24), 23h30 (abertura, 21h). R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (25)

Alexandre Pires

No ‘Baile do Nêgo Véio’, o artista relembra sucessos dos anos 1990 – entre eles, ‘Telegrama’ e ‘Evidências’. Credicard Hall (3.893 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (25), 22h. R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Banda Black Rio

Misturando funk, jazz e soul, a banda faz show comemorativo dos 40 anos de carreira. O álbum ‘Maria Fumaça’ (1977) será executado na íntegra. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (25), 22h30. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

BTS

Fenômeno do pop sul-coreano, a banda faz show da turnê ‘Love Yourself: Speak Yourself’. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705. Sáb. (25) e dom. (26), 19h (abertura dos portões, 15h). R$ 290/R$ 750 (esgotado). Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Cradle of Filth

A banda inglesa de rock celebra o repertório do álbum ‘Cruelty and The Beast’ (1998). Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (25), 19h (abertura, 17h30). R$ 260/R$ 380 (meia entrada com 1kg de alimento não perecível). Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Filó Machado Quarteto

Parceiro de Djavan na canção ‘Jogral’, o músico e seu grupo apresentam canções autorais e clássicos do jazz. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. Sáb. (25), 22h. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hanine El Alam

A violinista libanesa faz sua primeira temporada no Brasil. Ela mistura sons do Oriente Médio aos da América Latina. Clube Atlético Monte Líbano. Av. República do Líbano. 2.267, Moema. Sáb. (25), 21h. R$ 500. Vendas pelo telefone: 99930-8152.

João Bosco e Hamilton de Holanda

No show ‘Eu Vou pro Samba’, o compositor e o bandolinista apresentam clássicos do gênero. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (25), 22h (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 250 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Melim

Formado pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim, o grupo é atração do evento Live Teen. ‘Ouvi Dizer’ é um dos hits do trio, que aposta no pop e no reggae. Esporte Clube Pinheiros. R. Angelina Maffei Vita, 493, Jd. Europa. Sáb. (25), 15h (abertura). R$ 60/R$ 80. Vendas pelo site: www.liveteen.com.br

Raimundos

Comemorando os 25 anos de lançamento do primeiro disco do grupo, Canisso, Digão e Fred (integrantes da formação clássica) voltam a se reunir, agora ao lado de Marquim e Caio Cunha. O trabalho de estreia tem faixas como ‘Selim’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (25), 22h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rico Dalasam

O rapper apresenta o show ’70 Semanas’, baseado no tempo em que ficou sem lançar músicas. ‘Braille’ é uma das novidades. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (25), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Skank

Na turnê ‘Os Três Primeiros’, que gerou CD e DVD, a banda relembra sucessos dos três discos iniciais da carreira, gravados entre 1992 e 1996. Há também a inédita ‘Algo Parecido’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (25), 22h. R$ 120/R$ 290 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators

Um dos guitarristas mais celebrados do rock, Slash se apresenta ao lado de Myles Kennedy & The Conspirators tocando as músicas do álbum ‘Living The Dream’ (2018). A banda Republica abre a noite. Espaço das Américas (7.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (25), 19h (abertura dos portões). R$ 270/R$ 520. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (26)

BTS

Lara Aufranc

‘Eu Você um Nó’ é o segundo álbum da cantora, que ela lança neste show com participação de Júlia Branco e Romulo Fróes, que também é o produtor do trabalho. A banda Nã faz a abertura. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (26), 18h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Rincon Sapiência

Com o álbum ‘Galanga Livre’ (2017), o rapper conquistou definitivamente espaço no rap nacional, mesclando música africana e eletrônica. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (26), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (27)

Ná Ozzetti, Patricia Bastos e Dante Ozzetti

As cantoras se juntam ao violonista para apresentar um show que tem como base composições de Dante e parceiros. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (27), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (28)

Fábio Jorge

Intérprete de canções na língua francesa, ele lança o CD ‘Connexions’. Músicas como ‘Marina’ (Dorival Caymmi) foram vertidas para o francês. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 3ª (28), 21h. R$ 60. Vendas pelo site: www.sazarte.com

Kell Smith

Dona do hit ‘Era Uma Vez’, a cantora apresenta músicas do álbum de estreia, ‘Girassol’ (2018). O trabalho é repleto de influências da MPB e do pop. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (28), 21h. R$ 70/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Yamandu Costa e Ricardo Herz

Abrindo a 5ª edição da série Concertos Brasileiros, os instrumentistas apresentam um repertório dedicado à pluralidade da música brasileira. Teatro Prevent Senior (627 lug.). Complexo Cultural Tomie Ohtake. R. dos Coropés, 88, Pinheiros. 3ª (28), 21h. R$ 50/R$ 180. Vendas na sede da ACTC – Casa do Coração (R. Oscar Freire, 1.463, Pinheiros) ou pelos telefones 3088-7454 e 3088-2286.

4ª (29)

Fafá de Belém

A cantora apresenta músicas do denso álbum ‘Humana’ (2018), em que gravou músicas compostas por Letrux, Lulu Santos, entre outros. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (29), 21h30. R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ogi

O rapper apresenta as músicas do terceiro álbum solo, ‘Pé no Chão’ (2017). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (29), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (30)

Biquini Cavadão

Com mais de 35 anos de carreira, a banda apresenta as músicas do álbum ‘Ilustre Guerreiro’ (2018). O trabalho traz somente músicas de Herbert Vianna – entre elas, ‘Aonde Quer Que Eu Vá’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (30), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Douglas Germano

Nome forte do samba paulistano, ele faz o show de lançamento do terceiro álbum, ‘Escumalha’. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (30), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Falamansa

Nome forte do forró, a banda faz show com os sucessos ‘Rindo à Toa’ e ‘Xote dos Milagres’. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 5ª (30), 20h30 (abertura). R$ 50/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

John Stein Trio

Guitarrista de jazz do Missouri, Stein se apresenta ao lado de Frank Herzberg (baixo) e Zé Eduardo Nazario (bateria). O flautista Teco Cardoso participa. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (30), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Luê

Passando pelo pop e pela música amazônica, a cantora e compositora apresenta músicas de seus dois álbuns, além de inéditas. Gaby Amarantos e dois integrantes da banda Francisco, el Hombre, Juliana Strassacapa e Mateo Piracés-Ugarte, participam do show. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (30), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Mahmundi

A cantora, compositora e guitarrista carioca faz show em que apresenta seu novo disco, ‘Para Dias Ruins’ (2018). As músicas ‘Tempo pra Amar’ e ‘Outono’ fazem parte do trabalho, que, assim como o anterior, ‘Mahmundi’ (2016), tem sonoridade pop. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (30), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Miranda Kassin e André Frateschi

A dupla, que faz versões de David Bowie e Amy Winehouse, comanda show com clássicos dançantes desses artistas. Eles também interpretam hits de Adele, Stevie Wonder e outros nomes da música internacional. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (30), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Simone Mazzer

No show ‘Angel Of Harlem’, a cantora homenageia Billie Holiday. Marco Solari (violão e arranjos) a acompanha. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (30), 20h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Queen Extravaganza

Interpretando clássicos do Queen, o grupo conta com a produção de Roger Taylor e Brian May, que integravam a banda inglesa ao lado de Freddie Mercury. Espaço das Américas (3.819 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (30), 22h (abertura, 20h). R$ 180/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Inferno

O Metá Metá faz a trilha sonora ao vivo do filme de 1911, dirigido por Adolfo Padovan, Francesco Bertolini e Giuseppe de Liguoro – primeira adaptação cinematográfica da obra de Dante Alighieri ‘A Divina Comédia’. Instituto Moreira Salles (IMS). Cineteatro (145 lug.). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 3ª (28) e 4ª (29), 20h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Líricas Paulistanas

Em noite que fecha a programação do festival, há shows da Filarmônica de Pasárgada com participação de Natália Barros e do Grupo Rumo. Há também exibição do documentário ‘Líricas Paulistanas – Vanguarda Paulista Ontem e Hoje’, seguido de bate-papo com Marianna Perna, Wilson Souto e Maurício Pereira. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (26), 17h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Melodia Literária

Arrigo Barnabé e Karina Buhr apresentam o conto ‘O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro’, de Sérgio Sant’Anna, em meio a números musicais. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.) R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª (30), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Teixeira

Convidado do projeto Memórias Musicais, o artista fala sobre suas influências e conta histórias da vida e da carreira. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (26), 16h. Grátis.

Skuta Festival

Em sua segunda edição, o festival conta com shows de Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Wesley Safadão, Léo Santana, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Ferrugem e a dupla de DJs Cat Dealers. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (25), 18h (abertura dos portões). R$ 240/R$ 580. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Música Clássica

Coro Luther King

Sob a direção artística do maestro Martinho Lutero Galati, o grupo apresenta clássicos da MPB e da literatura coral contemporânea. Os músicos Nelson Ayres e Teco Cardoso participam. Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (24), 21h. Grátis.

Kirill Gerstein

O pianista faz recital com obras de Beethoven, Debussy, entre outros autores. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (26), 18h. R$ 55/R$ 127. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Martín e Gerstein

Jaime Martín rege a orquestra, em concerto com participação de Kirill Gerstein (piano). Obras de Mahler, Gershwin e outros autores estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (24), 20h30; sáb. (25), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Requiem de Lloyd Webber

A Orquestra Sinfônica Municipal, o Coro Lírico e o Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música interpretam o ‘Requiem’ de Andrew Lloyd Webber. Obras de Ravel, Villa-Lobos e Elodie Bouny também estão no programa. Roberto Minczuk e Érica Hindrikson são os regentes. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Hoje (24), 20h; sáb. (25), 17h. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.