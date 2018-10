Shows de Roger Waters e Dado Villa-Lobos com Marcelo Bonfá estão entre os destaques da semana

Por Luciana Lino (especial para o Estado)

6ª (5)

5 a Seco

‘Síntese’ é o mais recente trabalho do grupo. Faixas como ‘Na Onda’ devem fazer parte do repertório. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (5), 23h30 (show, 1h30). R$ 110. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bixiga 70

No projeto Instrumental Poesia, que mescla música com poesia, a banda se apresenta com a poeta Kimani. Sesc Avenida Paulista. Arte II (150 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (5), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá

Em clima de comemoração, os integrantes da formação original da banda Legião Urbana fazem show que homenageia as três décadas dos discos ‘Dois’ (1986) e ‘Que País é Este’ (1987). A apresentação conta com os vocais do cantor André Frateschi. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (5), 23h. R$ 140/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Edgar

No projeto Estéreo MIS, dedicado à música independente, o repertório fica por conta do recém-lançado ‘Ultrassom’. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (5), 21h. R$ 14. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Gerson Conrad

Será apresentado, pela primeira vez, o novo álbum do ex-integrante do grupo Secos & Molhados, ‘Lago Azul’. Teatro UMC (290 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. 6ª (5), 21h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ilê Aiyê

Na apresentação de hoje (5), o bloco afro recebe participação especial dos blocos Ilu Inã e Ilú Obá de Min. Já na noite de sábado (6) as cantoras Xenia França e Luedji Luna participam do show. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (5) e sáb. (6), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lô Borges

O cantor lança o DVD ‘Tênis + Clube’, que traz as canções dos álbuns ‘Disco do Tênis’ e ‘Clube da Esquina’, ambos de 1972. No repertório, entram 24 faixas, tais como ‘O Caçador’ e ‘Aos Barões’, do primeiro disco, e ‘O Trem Azul’ e ‘Um Girassol da Cor do Seu Cabelo’, do segundo. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (5) e sáb. (6), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marina Lima

O show do disco recém-lançado ‘Novas Famílias’ traz a participação especial da cantora Letrux. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (5), 22h. R$ 120/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Moacyr Franco

Com o intuito de apresentar uma retrospectiva de sua carreira, o cantor mostra sucessos como ‘Querida’. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 6ª (5), 18h. R$ 5/R$ 17 (esgotado).

Ná Ozzetti e Luiz Tatit

No formato de voz e violão, os artistas apresentem parcerias feitas ao longo do tempo e faixas que fizeram parte de seus respectivos álbuns. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva,22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (5), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Odair José e Azymuth

Acompanhado pelo lendário grupo, que o acompanhou nos estúdios durante os anos 1970, o artista faz show baseado no álbum ‘O Filho de José e Maria’ (1977). Participação especial do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (5) e sáb. (6), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Scatolove

O projeto é formado por Leonardo Ramos (Supercombo), Edu Filgueiras (Far From Alaska) e Isa Salles. O show do álbum ‘Lei de Muffin’ traz predominância do pop rock. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (5), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado).

Toninho Ferragutti e Salomão Soares

O acordeonista e o pianista apresentam um repertório inspirado pela música erudita e pelo jazz. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (5), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Vance Joy

O artista australiano vem ao país com a turnê de seu novo álbum, ‘Nation of Two’, lançado em fevereiro. Audio (2.800 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (5), 20h30. R$ 240/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Xênia França

A cantora baiana apresenta seu primeiro álbum solo, intitulado ‘Xenia’. O disco traz uma sonoridade pop com pitadas de eletrônica, jazz, sambareggae, rock e R&B. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (5), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (6)

Ana Cañas

Com participação especial do cantor Otto, o show da cantora, em formato de voz e violão, traz canções autorais, como ‘Pra Você Guardei o Amor’, e versões de artistas como Tim Maia. Faixas inéditas que entrarão em seu próximo disco, previsto para novembro, também estão no repertório. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (6), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chitãozinho & Xororó

‘Evidências’ é o novo show dupla sertaneja, que homenageia a canção que dá nome à turnê. Faixas como ‘No Rancho Fundo’ e ‘Fio de Cabelo’ também estão no repertório da apresentação. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (6), 22h30. R$ 180/R$ 560. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniel Boaventura

O ator e cantor faz o show de lançamento do DVD ‘Daniel Boaventura ao Vivo no México’, gravado em outubro de 2017. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (6), 21h30. R$ 180/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ellen Oléria

Músicas autorais e releituras fazem parte do repertório da apresentação gratuita da cantora. Centro Cultural da Juventude. Anfiteatro (300 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Sáb. (6), 20h. Grátis.

Flogging Molly

O grupo, com sonoridade que mescla o punk rock com raízes irlandesas, traz a turnê do seu mais novo álbum, intitulado ‘Life Is Good’. A abertura fica por conta da banda Rebels and Sinners, às 19h. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (6), 20h. R$ 300/R$ 500. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Ilê Aiyê

Lô Borges

Odair José e Azymuth

Péricles

Sob direção de Lázaro Ramos, a estreia da turnê ‘Em Sua Direção’ apresenta faixas do novo álbum do cantor e sucessos de sua carreira. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (6), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Braz, Breno Ruiz, Mário Gil e Roberto Leão

O quarteto sobe ao palco para o show do disco ‘Mar Aberto’, trabalho que presta homenagem às canções brasileiras. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (6), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Renato Godá

Neste show, o cantor e compositor apresenta repertório de seu último álbum, ‘Nômade’ (2017). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (6), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

2ª (8)

Isabella Taviani e Myllena

As cantoras apresentam o show ‘Falando de Amor’, no qual interpretam um repertório de canções românticas de diferentes compositores e músicas autorais. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 2ª (8), 21h. R$ 100/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (9)

Roger Waters

O lendário cantor volta ao Brasil com a turnê ‘Us + Them’, que reúne clássicos do Pink Floyd, como ‘Wish You Were Here’, e faixas de seu mais novo trabalho, ‘Is This the Life We Really Want?’ (2017). Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 4800-6680. 3ª (9) e 4ª (10), 21h. R$ 330/R$ 810. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

4ª (10)

Cacá Machado

Após se cercar de nomes como Elza Soares e Ná Ozzetti em seu primeiro álbum, ‘Eslavosamba’ (2013), o músico e compositor faz dois shows para lançar seu segundo disco, intitulado ‘Sibilina’. As apresentações terão participação especial de Iara Rennó e Tiganá Santana. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (10) e 5ª (11), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Cypress Hill

O grupo de hip-hop retorna ao Brasil com a turnê que divulga seu próximo disco, ‘Elephants on Acid’, que será lançado ainda este ano. O DJ Mix Master Mike, que tocou com o Beastie Boys, abre a apresentação. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (10), 22h. R$ 200/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dianne Reeves

Cinco vezes vencedora do Grammy Awards, a cantora de jazz se apresenta na série Música pela Cura, em comemoração dos 20 anos da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (10), 21h. R$ 100/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Peter Hook & The Light

O ex-baixista do New Order apresenta músicas dos álbuns ‘Technique’ (1989) e ‘Republic’ (1993), além de tocar um set com clássicos do Joy Division, banda que também integrou. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (10), 21h (abertura da casa). R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roger Waters

Saint Chameleon

A banda austríaca de pop alternativo apresenta o show de lançamento do álbum ‘Mockingbird’. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (10), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (11)

Badi Assad

O show é baseado no lançamento do seu primeiro livro, ‘Volta ao Mundo em 80 Artistas’, com crônicas sobre músicos de diferentes países. Badi canta músicas inspiradas na publicação, desde autorais até releituras de artistas como Bjork. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (11), 21h; 12/10, 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cacá Machado

Dandara e Raoni Ventapane

Os netos de Martinho da Vila apresentam o show ‘Canta, Canta, Minha Gente’, que homenageia os 80 anos do músico. A apresentação tem participação especial do cantor Otto. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (11), 21h30. R$ 50/ R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Cavalcanti e Marcelo Caldi

Seis anos depois de seu disco de estreia, ‘Placebo’, João Cavalcanti lança seu segundo álbum, ‘Garimpo’, em duo com o pianista, acordeonista, cantor e compositor Marcelo Caldi. O show tem participação de Lenine e Zé Renato. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (11), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

I Mostra Elas em Cena

Além dos shows das cantoras Mbeji e Mariama Camara, na 4ª (10), e de Nina Oliveira e Josyara, na 5ª (11), às 21h30, a programação do evento conta com oficinas e rodas de conversa com artistas participantes. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (35 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (10) e 5ª (11), 21h30. R$ 9/R$ 30. Até 14/10. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Inf.: bit.ly/ElasEC

Fora da Casinha

A 4ª edição do festival, que promove artistas independentes nacionais, reúne 13 atrações, como Mauricio Pereira (17h/18h), Dingo Bells (19h/20h) e Garotas Suecas (21h30/22h30). O evento, que aconteceria na Casa Híbrida, mudou de local e agora ocorre entre os espaços Void e Z Carniceria. Todos os ingressos já vendidos são válidos para os novos endereços. Void. R. Martins Carrasco, 56, Pinheiros, 3031-0088; Z Carniceria. Av. Brigadeiro Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (6), a partir das 15h. R$ 70. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Música Clássica

E as Cordas Cantam

O tenor Liu Gomes e o violonista Lucas Mello, acompanhados de Douglas Lima (flauta) e Karen Hapuque (violoncelo), executam composições de Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga e Mauro Giuliani. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório (170 lug.). R. da Consolação, 94, República, 3775-0020. Dom. (7), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mozarteum

Sob regência de Carlos Eduardo Moreno, a programação da chamada ‘Noite de Estrelas’ inclui obras como as de Mozart, Beethoven e Verdi. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (8) e 3ª (9), 21h. R$ 150/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música de Câmara da Escola Municipal de Música

Karina Franco (flauta), Patrick Yuki Sugahara (oboé), Letícia Reis (clarinete) e os pianistas Tania Naomi Yoshida e Júlio César Cruz executam Mozart, Poulenc, Saint-Saëns e Villani-Côrtes. Teatro Municipal. Saguão (80 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 2ª (8), 18h. Grátis (retirar ingressos 1h antes). R$ 10. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Alsop e Feng

A regente Marin Alsop e o violinista Ning Feng apresentam obras de Prokofiev, Paganini, Guarnieri e Strauss. O ensaio aberto ocorre na 5ª (11), às 10h, com ingressos a R$ 12. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (11) e 12/10, 20h30; 13/10, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Marin Alsop

A maestrina e o regente José Soares regem a Orquestra, cujo programa executa Dvorák e Ginastera. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (7), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Sob regência de Isaac Karabtchevsky, a orquestra apresenta obras de Vivaldi e Beethoven. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/no, Centro, 3053-2090. Dom. (7), 12h. R$ 10. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo

Obras de Bach são apresentadas no programa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 5ª (11), 20h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.