Shows de O Grande Encontro e Fabiana Cozza estão entre os destaques da semana

6ª (5)

Fernando Anitelli

Criador do grupo O Teatro Mágico, o músico faz show de voz e violão enquanto repensa os rumos da companhia. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (5), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Junio Barreto e Silvia Machete

A dupla se reúne para cantar músicas de Dolores Duran e Antônio Maria em show intimista. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (5), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mark Lambert & Orquestra Rádio Swing

Ao lado da banda de instrumentistas brasileiros, o cantor e guitarrista apresenta sucessos de Ray Charles, Louis Jordan, entre outros nomes. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (5), 20h. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Plebe Rude

Um dos principais nomes do punk brasiliense, o grupo apresenta show do álbum ‘Primórdios’. João Gordo participa da apresentação. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (5), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Geraldo

Representante do rock rural, ele faz show com os sucessos ‘Cidadão’, ‘Senhorita’ e ‘Milho aos Pombos’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (5), 21h. R$ 25.. Cc: todos. Cd.: todos.

Sábado (6)

Bianca Gismonti Trio

Ao lado de Julio Falavigna (bateria) e Antonio Porto (baixo), a pianista lança o álbum ‘Desvelando Mares’. O percussionista Caíto Marcondes participa do show. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (6), 20h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Black Label Society

Com mais de 20 anos de carreira, a banda americana de heavy metal faz show do álbum ‘Grimmest Hits’. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (6), 20h (abertura). R$ 360 (meia-entrada com 1kg de alimento não perecível). Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Daniel Boaventura

Prestes a lançar DVD, o ator e cantor apresenta show baseado neste registro audiovisual. ‘Just the Way You Are’ é uma das músicas. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (6), 22h. R$ 40/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ed Motta

No projeto Baile do Flashback, passeia por temas do soul e do funk. Há hits de Gino Vannelli, George Benson e também sucessos autorais. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (6), 21h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O Grande Encontro

Os amigos Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo (foto) dão sequência à turnê que comemora os 20 anos do projeto O Grande Encontro, que originalmente incluía também Zé Ramalho. ‘Anunciação’, ‘Chão de Giz e ‘Dona da Minha Cabeça’ são algumas das músicas do repertório. Espaço das Américas (6.274 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (6), 23h (abertura, 21h). R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Beraldo

Conhecida por trabalhos com Arrigo Barnabé e a banda Quartabê, a cantora, compositora e clarinetista apresenta o primeiro álbum solo, ‘Cavala’. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (6), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Olivia Hime

Em ‘Espelho de Maria’, a cantora se dedica a interpretar músicas de Edu Lobo, Francis Hime e Dori Caymmi. Francis é um dos integrantes da banda que a acompanha. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (7)

Busters

Representante do pop sul-coreano, o quinteto feminino formado há três anos mostra seus hits. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (7), 15h (abertura, 14h30). R$ 160/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eliane Elias

Radicada nos Estados Unidos, a pianista brasileira faz show inédito. Em 2016, ela venceu o Grammy na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (7), 19h30 e 21h30. R$ 160/R$ 210. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

Ao lado de três músicos, Fabiana Cozza lança o álbum ‘Canto da Noite na Boca do Vento’, no qual homenageia Dona Ivone Lara. ‘Enredo do Meu Samba’ e ‘Alguém me Avisou’ estão no repertório do trabalho. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (7), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Juçara Marçal

A cantora apresenta show com músicas famosas na voz da artista francesa Brigitte Fontaine. Kiko Dinucci (violão) e Thaís Nicodemo (piano) a acompanham. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom. (7), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nelson Ayres Big Band

Com participação da cantora Lívia Nestrovski, o pianista, compositor e regente está à frente do grupo, em show do álbum de estreia. Há canções autorais e de nomes como Gilberto Gil. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (7), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Olivia Hime

Olivia Hime

Pedro Salomão

Em show com participação de Tiê, ele apresenta músicas gravadas em seus discos, influenciados pelo folk. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (7), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Voluntários da Pátria

Nome forte do pós-punk de São Paulo, a banda toca o repertório do primeiro álbum com a mesma formação deste trabalho, incluindo Nasi (voz). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (7), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

2ª (8)

Marcelo Cabral

Produtor e músico que trabalha com Criolo, ele estreia o projeto Influxo Cabralha. Aberto a improvisações, este show tem participação de Mauricio Takara, Thomas Rohrer e Mariá Portugal. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª (8), 20h. R$ 20. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

3ª (9)

Dire Straits Legacy

Ex-integrantes da banda Dire Straits se reúnem para tocar clássicos marcantes. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 3ª (9), 21h. R$ 140/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Otto

Abrindo temporada de shows com curadoria da Casa de Francisca, o cantor interpreta Martinho da Vila. Roberta Sá participa. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 3ª (9) e 4ª (10), 20h. R$ 180. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Nomade Orquestra

Com influências de funk e jazz, a banda apresenta o repertório do segundo álbum, ‘Entre Mundos’ (2017). Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (9), 23h. R$ 20 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Thiaguinho

Em formato intimista, ele apresenta o show ‘AcúsTHico’, com releituras de seus sucessos. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 3ª (9), 21h; 4ª (10), 20h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (10)

Corte

Ao lado de Marcelo Dworecki (baixo e guitarra), Daniel Gralha (trompete), Cuca Ferreira (sopros) e Nandinho Thomaz (bateria), Alzira E participa do projeto que adapta suas músicas a uma sonoridade pesada. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 4ª (10), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mestrinho

Influenciado por Dominguinhos, o sanfoneiro faz show em homenagem ao artista. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (10) e 5ª (11), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Otto

Otto

Quarteto Kroma

Formado por guitarristas, o grupo vai além do rock e mostra as possibilidades do instrumento tocando choro e baião. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. 4ª (10), 21h. Grátis.

Thiaguinho

Thiaguinho

5ª (11)

Ivan Lins e Brasilidade Geral

O álbum ‘Meu’ marca o encontro do compositor de ‘Madalena’ com o grupo capixaba. Músicas de Ivan ganham novos arranjos no show. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (11), 22h (abertura, 20h). R$ 95/R$ 190. Cc.: todos. Cd: todos.

Mestrinho

Mestrinho

Rogério Flausino e Wilson Sideral

Os irmãos fazem show em que homenageiam a obra de Cazuza. Mantendo os arranjos originais das canções, eles relembram clássicos como ‘Exagerado’. Há ainda espaço para a inédita ‘Não Reclamo (Essas Canções de Amor)’, poema de Cazuza musicado por Sideral. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (11), 22h (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanguart

No projeto Vang Beats, a banda apresenta músicas de todas as fases dos Beatles. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (11), 21h. R$ 15/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Vitor Araújo

‘Levaguiã Terê’ (2016) é o segundo disco do músico pernambucano. O álbum transita entre o experimentalismo e o erudito. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (11) e 12/4, 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Yamandu Costa

Neste show, o violonista convida os músicos Nicolas Krassik (violino) e Guto Virtti (baixo) para interpretar temas clássicos. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (11), 20h e 22h30. R$ 190/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Quarteto Osesp e Pieter Wispelwey

Ao lado do violoncelista, o grupo apresenta obras compostas por Bach, Schubert e Januibe Tejera. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (7), 18h. R$ 55/R$ 127. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo

Regida pelo maestro Luis Gustavo Petri, a OSUSP apresenta o ‘Concerto para Violoncelo e Orquestra, Op. 81’, do bandolinista Aleh Ferreira. O músico faz parte do Trio Quintessência, que participa do concerto ao lado do violoncelista Antônio Lauro Del Claro. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (5), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Blunier e Wispelwey

Obras compostas por Heinz Holliger, Dimitri Shostakovich e Jean Sibelius estão no programa do concerto que tem regência de Stefan Blunier. Pieter Wispelwey (violoncelo) é o solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (5), 20h30; sáb. (6), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stutzmann rege A Paixão Segundo São Mateus

A francesa Nathalie Stutzmann é quem rege a obra de Bach em concerto com a participação de coros da Osesp. Martina Janková (soprano) e Aude Extrémo (contralto) estão entre os solistas. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. R$ 55/R$ 230. 5ª (11), 20h30; 13/4, 16h30. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 4ª (10), 10h. R$ 15.