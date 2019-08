Shows de Ney Matogrosso e encontro de João Carlos Martins e Chitãozinho e Xororó estão na agenda de música

6ª (16)

LEIA TAMBÉM > Documentário inédito e festas temáticas celebram aniversário de Madonna em São Paulo

Donatinho

Ao lado de quatro músicos, o tecladista e arranjador interpreta músicas de Herbie Hancock. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (16), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Ney Matogrosso

Ele volta a São Paulo com o show ‘Bloco na Rua’. Acompanhado por sete músicos, ele interpreta músicas compostas por Chico Buarque, Rita Lee, Raul Seixas, entre outros. Espaço das Américas (3.126 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (16) e sáb. (17), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Freire, Mauricio Pereira e Wandi Doratiotto

No espetáculo ‘Três É Bom’, Doratiotto (do Premê), Pereira (do duo Os Mulheres Negras)

e o violeiro Freire fazem improvisos e contam histórias. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (16), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Pepeu Gomes

‘Eterno Retorno’ (2018) é o primeiro álbum com letras inéditas do artista em 25 anos. Arnaldo Antunes e Zélia Duncan estão entre seus parceiros neste novo trabalho. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (16) e sáb. (17), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rafael Cortez

Em show com participação de Sabrina Parlatore, o humorista e apresentador lança o EP ‘MPB – Naquele Tempo’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (16), 22h (abertura, 20h30). R$ 70/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rastapé e Janayna Pereira

Com trabalhos ligados ao forró, a banda e a cantora apresentam shows com clássicos do estilo. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (16) e sáb. (17), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Saulo

Atração da festa Pardieiro, o baiano apresenta show da turnê do DVD ‘Sol, Lua, Sol’. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (16), 23h59 (abertura, 22h). R$ 100/R$ 130. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zizi Possi

No espetáculo ‘À Flor da Pele’, a cantora interpreta músicas sobre uma personagem que reencontra a luz depois de um período de depressão. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (16) e sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (17)

Barro

Mesclando o pop com ritmos tradicionais, o pernambucano faz show do álbum ‘Somos’ (2018). Julia Konrad participa da apresentação. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (17), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Doctor Pheabes

Com participação de Supla, a banda de hard rock grava DVD baseado no álbum ‘Army of the Sun’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (17), 20h (abertura). R$ 25 (1º lote; com direito a CD). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ed Motta

No projeto Baile do Flashback, passeia por temas do soul e do funk. Há hits de Gino Vannelli, George Benson e também sucessos autorais. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

João Bosco

Ele faz um passeio por toda sua trajetória, marcada por parcerias com Aldir Blanc e com seu filho Francisco Bosco, além de interpretar músicas do álbum que gravou em 2017, ‘Mano que Zuera’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (17), 20h e 22h30. R$ 210/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

José Augusto

‘Um Brinde ao Amor’ é canção inédita que dá nome à nova turnê do cantor, que também coloca no show os sucessos ‘Aguenta Coração’ e ‘Fantasia’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (17), 22h. R$ 109/R$ 199. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

Leia mais acima

Pepeu Gomes

Leia mais acima

Rastapé e Janayna Pereira

Leia mais acima

Virgínia Rodrigues

Uma das mais celebradas intérpretes da música brasileira, ela apresenta as músicas do álbum ‘Cada Voz É uma Mulher’ (2019). A cantora dá voz a músicas de mulheres que moram em países de língua portuguesa. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Xuxa

Em ‘Xuxa Xou’, a eterna rainha dos baixinhos relembra ‘Ilariê’, ‘Lua de Cristal’ e outros sucessos que marcaram sua carreira, iniciada nos anos 1980. Credicard Hall (7.063 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (17), 21h. R$ 100/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zizi Possi

Leia mais acima

Domingo (18)

Ed Motta

Leia mais acima

Paulo Miklos

O cantor apresenta as músicas do álbum solo ‘A Gente Mora no Agora’ (2017), em que estabelece conexões com Emicida, Erasmo Carlos e Tim Bernardes. No show, ele também apresenta sucessos do tempo em que integrava os Titãs. Centro Cultural Fiesp. Palco externo. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (18), 16h. Grátis.

Zizi Possi

Leia mais acima

3ª (20)

Ava Rocha

A cantora apresenta músicas do terceiro disco, ‘Trança’ (2018). O funk ‘Joana Dark’ é uma das faixas. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (20), 23h. R$ 20 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Silibrina

Ritmos da cultura popular fazem parte do som da banda, que apresenta as músicas do álbum ‘Estandarte’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (20), 21h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (22)

Air Supply

Formado pelos ingleses Graham Russell e Russell Hitchcock, o duo escreveu seu nome na história da música pop por meio de vários sucessos, entre eles ‘Making Love (Out of Nothing at All)’. Eles divulgam o disco ‘The Lost In Love Experience’. Espaço das Américas (3.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (22), 22h. R$ 280/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fióti

Dividindo-se entre violão, guitarra e percussão, ele interpreta músicas do EP ‘Gente Bonita’, em show com participação de Marissol Mwaba, Nina Oliveira e Indy Naise. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (22), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leila Pinheiro

Com direção da atriz Ana Beatriz Nogueira, ‘Extravios’ é o novo show da cantora, que toca piano e violão. Ao lado de João Felippe (cavaco), ela interpreta músicas de Caetano Veloso, Paulinho da Viola e também poemas. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (22), 21h. R$ 100/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luan Santana

Em esquenta para a gravação do próximo DVD, o cantor faz show da turnê ‘Live Móvel X’, incluindo músicas como ‘Acordando o Prédio’ e ‘Te Esperando’. Villa Country (8.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. 5ª (15), 20h (show, 0h30). R$ 60/R$ 100. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Silva

Com inspiração na sonoridade da MPB, o artista capixaba apresenta as músicas do álbum ‘Brasileiro’ (2018). Uma das faixas, ‘Fica Tudo Bem’, foi gravada com Anitta. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (22) e 23/8, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Aquele Festival – 50 anos de Música em Busca da Paz

O evento celebra os 50 anos do Festival de Woodstock, com shows que releem obras de artistas que estiveram lá. No sábado (17), às 17h, a Plebe Rude toca músicas do The Who. Na sequência, às 18h30, o músico Edgard Scandurra e a banda IF6 tocam Jimi Hendrix. No domingo (18), às 17h, a banda Sly & The Family Stone é homenageada por Zé Antonio Algodoal que convida as cantoras Izzy Gordon e Ellen Oléria. Às 18h30, Robertinho do Recife e Felipe Cordeiro releem Carlos Santana. Nos dois dias, entre 11h e 18h30, há feira de discos de vinil. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (17) e dom. (18), 11h (abertura). Grátis.

Música Clássica

Avi Avital e L’Arte del Mondo

Em concerto da série Tucca Concertos Internacionais, o bandolinista Avi Avital (foto) se apresenta ao lado da orquestra alemã L’Arte del Mondo. O programa inclui obras de Bach, Vivaldi e Béla Bartók. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (20), 21h. R$ 80/R$ 320. Vendas pelo site: tucca.byinti.com

Concerto Espanhol

Alessandro Sangiorgi rege a Orquestra Sinfônica Municipal, em concerto com obras compostas por Nikolai Rimsky-Korsakov e Manuel De Falla. Catalina Cuervo (soprano) é a solista. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (17), 17h; dom. (18), 12h. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

João Carlos Martins e Chitãozinho & Xororó

O pianista e maestro João Carlos Martins (regendo a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP) e a dupla Chitãozinho & Xororó se apresentam juntos. Agnaldo Rayol participa. Allianz Parque Hall (9.398 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Dom. (18), 20h (abertura, 18h30).

R$ 180/R$ 550. Vendas pelo site: www.eventim.com.br



Noite Russa

Sob regência de Roberto Tibiriçá (foto), a Osesp e a São Paulo Companhia de Dança fazem a Noite Russa. Obras de Stravinski e Prokofiev estão no programa do espetáculo. Os intérpretes Lina Mendes (soprano), Giovanni Tristacci (tenor) e Vinícius Atique (barítono) são solistas. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (16), 20h30; sáb. (17), 16h30; dom. (18), 18h.. R$ 75. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp 60: Santos e Minczuk

Luis Otávio Santos rege a orquestra, em concerto que tem como solista Arcádio Minczuk (oboé d’amore). Obras de Bach, Georg Muffat e Georg Friedrich Händel estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (22) e 23/8, 20h30; 24/8, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (22), 10h. R$ 15.

Voos de Villa – Impressões Rápidas Sobre Todo o Brasil

Gil Jardim rege o Villa Brasil Ensemble neste concerto em homenagem a Heitor Villa-Lobos, que conta com criação multimídia da designer de palco Anna Turra. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (16) e sáb. (17), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).