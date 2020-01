Shows de Milton Nascimento e Martinho da Vila estão entre os destaques da semana

Milton Nascimento

No show de encerramento da turnê ‘Clube da Esquina’, Milton Nascimento traz ao palco convidados de várias gerações, como Criolo, Flávio Venturini, Maria Gadú, Lô Borges, Maria Rita e Wagner Tiso. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (17) e sáb. (18), 22h30. R$ 120/R$ 380.

Martinho da Vila

O cantor em compositor encerra a turnê brasileira do show ‘Bandeira da Fé’, baseado em disco lançado em 2019. No palco, ele interpreta canções de Paulo Vanzolini, Adoniran Barbosa, músicas novas e sucessos de sua trajetória. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (17), 22h. R$ 79/R$ 179.

Confira outras atrações do roteiro de shows da semana:

6ª (17)



A Música de Tom Jobim

Joyce Moreno (violão e voz), Nailor Proveta (saxofone) e Raul de Souza (trombone) fazem sua primeira apresentação juntos, em um show que vai homenagear a obra do maestro Antônio Carlos Jobim. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (17), 21h. R$ 12/R$ 40.

Alessandra Leão

A artista traz o show do disco ‘Macumbas e Catimbós’, com canções inspiradas em religiões como candomblé e umbanda. Os ritmos têm influências do maracatu, ciranda e coco, que foram investigados por Alessandra durante incursões ao interior de Pernambuco. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (17), 21h. R$ 9/R$ 30.

Francisco El Hombre

Feito para quem quer dançar, o show ‘Rasgacabeza’ traz canções como ‘Encaldeirando’, ‘Chama Adrelina’ e ‘Chão Teto Parede’ – e a banda promete misturar ritmos de acordo com o momento. Sesc Campo Limpo. Tenda de Convivência. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 6ª (17), 20h. Grátis.

Ilú Obá de Min

Conhecida por seu bloco carnavalesco, a banda leva ao palco o repertório da cirandeira Lia de Itamaracá, considerada Patrimônio Vivo de Pernambuco. O tema também será levado às ruas durante o desfile do grupo no carnaval de São Paulo. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros,4003-6860. 6ª (17), 22h. R$ 30/R$ 120.

Izzy Gordon

Filha do músico Dave Gordon e sobrinha de Dolores Duran, a cantora, compositora e pianista interpreta as canções de seu primeiro disco, ‘O Que Eu Tenho Para Dizer’, lançado em 2019. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6 ª (17), 22h30. R$ 80.

Karina Buhr

Nesta apresentação, a artista usa apenas tambores como conga, ilú, pandeiro e ganzá para releituras de suas canções, como ‘Selvática’ e ‘Falta de Sorte’. Ela é acompanhada pelo guitarrista Regis Damasceno. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (17), 20h30. R$ 40.

Lucas Santtana

Para o show de lançamento de seu oitavo disco, ‘O Céu É Velho Há Muito Tempo’, o músico aposta em novidades como a transmissão de música sem fio e iluminação móvel para acompanhar o cantor pelo espaço. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (17), 21h. R$ 9/R$ 30.

Maurício Manieri

O músico estreia a turnê do DVD ‘Classics’, gravado no ano passado e que teve participações de Chitãozinho & Xororó, Jon Secada e Ivete Sangalo. No repertório, músicas de seus discos e clássicos do pop romântico nacional e internacional. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (17), 21h. R$ 140/R$ 260.

Sábado (18)

A Bossa Nova Paulista

Dino Galvão Bueno reúne Adriana Godoy (voz), Ricardo Barros (violão) e André Kurchal (bateria) para um show com compositores paulistas de canções da bossa nova – como Tito Madi, Paulinho Nogueira, Walter Santos, Vera Brasil e Johny Alf. Sesc Bom Retiro. Pça. de Convivência (350 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (18), 18h. Grátis.

Antônio Nóbrega

Em ‘Na Rima’, Nóbrega traz canções com letras inspiradas na poesia nordestina, como quadras, sextilhas e martelos agalopados, que fazem parte da literatura de cordel, mas são pouco conhecidas no Brasil. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 9/R$ 30.

Arnaldo Antunes

A proposta do show ‘RSTUVXZ’ é criar uma conversa entre o samba e o rock, com releituras de clássicos como ‘Televisão’ (dos Titãs), ‘Vou Festejar’ (Beth Carvalho), e ‘Exagerado’ (Cazuza). Antunes vem acompanhado de Betão Aguiar (baixo, violão de nylon e guitarra) e Curumin (bateria, programações, percussão e violão). Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (18), 20h e 22h30. R$ 140/R$ 180.

Bixiga 70 e Luiza Lian

A colaboração entre a big band e a cantora, no fim de 2019, deu origem à faixa ‘Alumiô’, mesmo nome deste espetáculo, que aprofunda a parceria e mistura, ao vivo, o repertório dos artistas. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (18), 21h. R$ 12/R$ 40.

Clube do Balanço

O grupo de samba-rock lançou seu primeiro álbum, ‘Swing & Samba-Rock, em 2001 e, desde então, está na ativa, sempre apresentando músicas autorais e versões de outros artistas. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (18), 11h. Grátis.

Inocentes

Após se apresentar em festivais na Finlândia e Inglaterra, a pioneira banda punk volta ao Brasil para relançar ‘Miséria e Fome e Mais’, com faixas inéditas que não foram incluídas no clássico disco dos anos 1980. A banda Exotica (EUA) faz a abertura. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (18), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Johnny Hooker

Um dos destaques do novo cenário musical nacional, o artista investe no repertório do

disco ‘Coração’, com espaço para composições de seu primeiro trabalho, ‘Eu Vou Fazer uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (18), 22h. R$ 60/R$ 150.

Monobloco 2.0

O animado grupo comemora 20 anos e aproveita para esquentar os instrumentos e se preparar para o carnaval do Rio de Janeiro, onde costuma atrair uma multidão (foram 400 mil pessoas em 2019). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (18), 22h. R$ 40/R$ 50.

MPB4

Na ativa há 55 anos, o grupo instrumental se apresenta no Sesc Guarulhos. Com a participação especial da cantora Claudia Castelo Branco, o show traz canções censuradas pelo regime militar. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (18), 20h. R$ 9/R$ 30.

Samba de Terreiro de Mauá

O coletivo tem como missão estudar o samba e sua importância na cultura. Um dos resultados desse trabalho são as apresentações em homenagem a grandes nomes do gênero – neste caso, a cantora Aracy de Almeida, que despontou nos anos 1930. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (18), 17h. Grátis.

Tirando de Letra

A obra do sanfoneiro Dominguinhos é revista por Ricardo Herz (violino), Guegué Medeiros (percussão), Salomão Soares (piano), Léa Freire (flauta), Jaques Morelenbaum (violoncelo), Michi Ruzitsckka (violão de sete cordas), Alê Ribeiro (clarinete e clarone) e Pedro Ito (bateria). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (18), 18h e 21h; dom. (19), 18h. R$ 12/R$ 40.

Toquinho & Demônios da Garoa

Os dois grandes nomes da música brasileira se uniram no espetáculo ‘De Adoniran a Vinicius’, que traz clássicos como ‘Samba de Orly’, ‘Aquarela’, ‘Trem das Onze’ e ‘Saudosa Maloca’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (18), 22h. R$ 79/R$ 179.

Domingo (19)

14 Bis

A banda mineira celebra 35 anos com esse show em que toca versões acústicas de seus grandes sucessos, como ‘Todo Azul do Mar’, ‘Caçador de Mim’ e ‘Linda Juventude’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (19), 20h. R$ 75/R$ 130.

Banda Surr

Ativa desde 2015, a banda santista gravou, em 2019, seu primeiro trabalho, ‘Prólogo’, cuja sonoridade passa por diversos estilos, como rock e thrash metal, e forma a base da apresentação. Sesc Belenzinho. Teatro(364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (19), 18h. R$ 9/R$ 30.

Dingo Bells

A banda de Porto Alegre toca canções de seus três discos nesta apresentação ao ar livre. Em seu primeiro evento de 2020, o quarteto será acompanhado por um naipe de metais que se somam ao baixo, à bateria e às guitarras. Sesc Pompeia. Deck Solarium. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (19), 16h. Grátis.

Renato Borghetti

O mestre do acordeom sobe ao palco com um quarteto para executar as músicas do disco ‘Gaita na Fábrica’, que traz ritmos como chamamés, milongas, vaneiras e xotes. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (19), 18h. R$ 12/R$ 40.

3ª (21)



Thiago Pethit

O cantor apresenta faixas de seu quarto álbum, ‘Mal dos Trópicos (Queda e Ascensão de Orfeu da Consolação)’, com letras sobre São Paulo e forte influência do jazz. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 3ª (21), 20h. R$ 60.

4ª (22)



Baluarte do Samba

O cantor e compositor João Pedro e a banda Fruto do Nosso Suor interpretam músicas do sambista Almir Guineto, fundador do grupo Fundo de Quintal. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (22), 21h. R$ 9/R$ 30.

Felipe Cordeiro

O guitarrista e cantor apresenta sua mistura de ritmos paraenses, como tecnobrega e carimbó, com new wave, música eletrônica e MPB. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (22), 21h. R$ 9/ R$ 30.

Louise Wooley

A pianista paulista mostra composições de jazz de seus três discos, ao lado de banda e da cantora Livia Nestrovski. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (22), 20h30. R$ 9/R$ 30.

5ª (23)



Ava Rocha

No show ‘Redux’, a artista, que é filha do cineasta Glauber Rocha, apresenta uma seleção de seus três álbuns de estúdio: ‘Diurno’, ‘Ava Patrya Yndia Yracema’ e ‘Trança’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (23), 22h30. R$ 60.

Grupo Rumo

Luiz Tati, Ná Ozetti e mais sete integrantes da formação original do Grupo Rumo, criado em 1974, reúnem-se para o show de ‘Universo’, lançado em 2019 – o primeiro disco de estúdio gravado desde 1988. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (23), 21h. R$ 9/R$ 30.

Jards Macalé

O carioca faz show de ‘Besta Fera’, primeiro álbum com faixas inéditas desde ‘O Q Faço É Música’, de 1988. O novo trabalho foi indicado ao Grammy Latino 2019 na categoria ‘Melhor Álbum de Música Popular Brasileira’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (23), 21h. R$ 60.

Mahmundi

Para sua estreia nos palcos em 2020, a multi-instrumentista aposta no formato acústico.

No repertório, canções como ‘Calor do Amor’, ‘Hit’, ‘Alegria’ e ‘Imagem’. Mahmudi comanda o violão e canta, ao lado do guitarrista Filipe Coimbra. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (23), 21h30. R$ 25/R$ 100.

MÚSICA CLÁSSICA



Jozef Van Wissem

O compositor holandês radicado em Nova York traz uma abordagem moderna para o alaúde, instrumento de cordas da Idade Média. Em show solo, ele toca canções inspiradas no compositores Ennemond Gaultier e Jacob Arcadelt. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (17), 21h. R$ 9/R$ 30.