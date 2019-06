Shows de Maglore, Chico Bernardes e Silva estão entre as atrações da semana

6ª (28)

Amelinha

Comemorando 40 anos de carreira, a cantora faz show especial com ‘Frevo Mulher’ e outros sucessos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (28), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Boogarins

Apostando na psicodelia, o grupo lança o álbum ‘Sombrou Dúvida’. A cantora Betina e o grupo Goldenloki abrem a noite. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (28), 22h (abertura da casa). R$ 30/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cacá Machado

O cantor e compositor apresenta seu segundo álbum, ‘Sibilina’, em que gravou parcerias com Clima, Romulo Fróes e Guilherme Wisnik. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (28), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Camille Bertault Quartet

A cantora de jazz francesa apresenta músicas dos dois discos da carreira, além de mostrar releituras de clássicos da bossa nova. Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. 6ª (28), 22h e 23h59. R$ 30/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Drik Barbosa

Integrante do coletivo Rimas & Melodias, ela apresenta as músicas do EP ‘Espelho’ (2018), com toques de rap e R&B. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 6ª (28), 20h. Grátis.

Jorge Vercillo

No show ‘Nas Minhas Mãos’, o cantor e compositor destaca músicas de seu novo álbum. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (28), 22h. R$ 100/R$ 219. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiza Lian

Em espetáculo inspirado no cinema expandido, a cantora e compositora apresenta, ao lado do produtor Charles Tixier, o repertório autoral dos álbuns ‘Oyá Tempo’ e ‘Azul Moderno’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (28), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nós do Rock Rural e Encontro Marcado

Zé Geraldo, Ricardo Vignini, Tuia e Guarabyra fazem parte do projeto Nós do Rock Rural (20h30), que apresenta versões para clássicos como ‘Casa no Campo’. Depois, Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis apresentam o show ‘Encontro Marcado’ (21h25), em que mesclam sucessos da carreira. Allianz Parque Hall (5.757 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 6ª (28), 18h30 (abertura dos portões). R$ 80/R$ 150. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Pedro Mann

Pop e soul fazem parte do som do artista, que apresenta músicas dos dois álbuns da carreira, além de inéditas. Tiê participa da apresentação. Estúdio Bixiga. R. 13 de Maio, 826, Bela Vista. 6ª (28), 19h (abertura). R$ 10/R$ 20. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Roberta Campos

‘De Janeiro a Janeiro’, ‘Abrigo’ e ‘Minha Felicidade’ são alguns dos hits da cantora e compositora, que faz show baseado no DVD ‘Todo Caminho É Sorte – Ao Vivo’. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (28), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Swami Jr., Teco Cardoso eBB Kramer

Swami (violão), Teco (sopros) e Kramer (acordeon) lançam o álbum ‘Dança do Tempo’. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (28), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Xenia França

A cantora baiana apresenta seu primeiro álbum solo, intitulado ‘Xenia’. O disco traz uma sonoridade pop com pitadas de eletrônica, jazz e R&B. ‘Preta Yayá’ é uma das faixas. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (28) e sáb. (29), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (29)

Badi Assad

Com base em seu primeiro livro, ‘Volta ao Mundo em 80 Artistas’, a cantora, compositora e violonista criou sua nova turnê. Músicas de estilos e idiomas distintos fazem parte do show. Sesc Avenida Paulista. Arte II (100 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (29), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Black Mantra e Karol Conka

Em show do projeto Só Pedrada Musical Sessions, a banda convida a cantora para homenagear o rapper Sabotage, morto em 2003. O DJ Tamenpi e a DJ Cinara discotecam. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (29), 23h30 (show, 2h). R$ 25/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Curumin

Nome forte da música contemporânea, o artista faz show dedicado ao repertório de Stevie Wonder. ‘My Cherie Amour’ e ‘Part Time Lover’ estão entre as músicas que ganham releituras. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (29), 20h e 22h30. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jaz Coleman

Integrante da banda pós-punk Killing Joke, o músico inglês faz show solo de piano, em que repassa músicas marcantes da carreira. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (29), 19h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

Ao lado de sua banda, o cantor e compositor faz o Arraial do Jeneci, com clássicos do período junino e também músicas de sua autoria com arranjos festivos. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (29), 19h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maglore

A banda lança registro ao vivo que comemora seus dez anos de carreira. Helio Flanders, do Vanguart, participa do show. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (29), 21h; dom. (30), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Luís

Em show do álbum ‘Vale Quanto Pesa – Pérolas de Luiz Melodia’, o artista apresenta novas versões para clássicos do compositor. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (29), 21h; dom. (30), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Silva

Em show gratuito, o cantor e compositor apresenta as músicas do álbum ‘Brasileiro’, que ele lançou no ano passado. No álbum, o artista deixa de lado o tecnopop que marcou seus discos anteriores para apostar em ritmos como samba e bossa nova. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (29), 18h. Grátis.

Tuyo

Atração da festa Pardieiro, o trio influenciado por pop e folk, apresenta músicas do disco ‘Pra Curar’, que saiu no ano passado. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (29), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Xenia França

Domingo (30)

Banda Black Rio

Nome importante do soul brasileiro, a banda faz o show de lançamento do sétimo álbum, ‘O Som das Américas’. O trabalho aprofunda a pesquisa musical do grupo sobre os ritmos das Américas, especialmente os que têm herança africana. Marina Lima participa da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (30), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico Bernardes

Filho do compositor Mauricio Pereira e irmão de Tim Bernardes, Chico Bernardes lança seu álbum de estreia. O folk é uma de suas influências. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (30), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Esdras Nogueira

Ao lado de Marcus Moraes (guitarra), Rodrigo Balduino (baixo) e Thiago Cunha (bateria), o saxofonista interpreta as músicas do disco ‘Transa’, que Caetano Veloso lançou em 1972. As releituras deram origem a um álbum. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (30), 19h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Igor de Carvalho

‘Cabeça Coração’ é o segundo álbum do cantor e compositor pernambucano, lançado neste show. Experimentando timbres de percussão, cordas e metais, ele apresenta músicas como ‘Não Tinha Amor Ali’. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (30), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jazz at Lincoln Center Orchestra com Wynton Marsalis

Composto por 15 instrumentistas, o grupo liderado pelo trompetista Wynton Marsalis faz o concerto de despedida das atividades realizadas em unidades do Sesc. Os músicos Ari Colares, Nailor Proveta e Hamilton de Holanda participam da apresentação. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (30), 11h. Grátis.

Maglore

Márcio Gomes

Intérprete que já dividiu o palco com artistas consagrados – entre eles, Angela Maria, o artista faz o show ‘Boleros’, com clássicos do estilo. Teatro Itália. (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. Dom. (30), 19h. R$ 100. Vendas pelo site: www.sazarte.com

Marcos Almeida

Indo do folk ao rock, o cantor e compositor é conhecido por músicas como ‘Sê Valente’. No show, ele também apresenta canções inéditas. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (30), 20h (abertura, 18h30). R$ 40/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pedro Luís

Negro Leo

Misturando soul, blues, rap e R&B, o artista maranhense antecipa as músicas do próximo álbum, ‘Desejo de Lacrar’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (30), 18h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (1º)

Steve Hogarth

Vocalista do grupo Marillion, o artista inglês faz show da turnê ‘H Natural’. Além de interpretar músicas marcantes de sua trajetória, ele homenageia Beatles e David Bowie. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 2ª (1º), 21h. R$ 240/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (2)

Marina Lima

‘Novas Famílias’ (2018) é o álbum mais recente da compositora. Ela apresenta novas músicas como ‘Árvores Alheias’ e antigos sucessos. ‘À Francesa’ e ‘Charme do Mundo’ estão entre eles. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (2), 21h. R$ 85/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (3)

Quartabê

Depois de mergulhar no universo de Moacir Santos, o grupo apresenta as músicas do disco ‘Lição #2: Dorival’ (2018), dedicado a Dorival Caymmi. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (3), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (4)

Paralamas do Sucesso

Lançado em 2017, ‘Sinais do Sim’ é o 21º álbum do trio. Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) apresentam músicas do disco, o primeiro com inéditas em oito anos, e sucessos marcantes, como ‘Alagados’ e ‘O Amor Não Sabe Esperar’. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (4), 5 e 6/7, 21h; 7/7, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Dia Municipal do Reggae

Nesta terceira comemoração da data, o reggae é celebrado com palestras, feira e roda de capoeira. Nomes como Laylah Arruda & Organika (15h40), Monkey Jhayam (19h20) e Villa Reggae (21h10) se apresentam. Pça. da República, Centro. Dom. (30), 11h/22h. Grátis.

Festival Comgás Transforma

O evento de arte e gastronomia conta com shows. A DJ Ale Rauen discoteca a partir das 12h, antes da apresentação da Orquestra Voadora (14h). Na sequência, às 15h30, vem o Trio Titanium. O saxofonista Leo Gandelman é a atração das 16h. Às 17h30, é a vez de Hamilton de Holanda. Pq. Villa Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. (29), 10h/20h. Grátis.

Festival Dogma

O evento, que aposta na diversidade musical, conta com artistas de seis países, incluindo o Brasil. 6ª (28), as atrações são os duos Faka, da África do Sul, e A Tribe Called Red. No sábado (29), é a vez do grupo Teto Preto, que foi criado na festa Mamba Negra, e Nakhane, um dos principais artistas da cena contemporânea da África do Sul. Os shows ocorrem na Comedoria do Sesc Pompeia. Misturando sons afro-brasileiros e eletrônicos, a cantora Majur se apresenta, sábado (29), no Deck Solarium da unidade. Produzindo música experimental, o egípcio Zuli divide a noite de 5ª (4) com o americano Chino Amobi, no Teatro. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Comedoria (800 lug.). 6ª (28) e sáb. (29), 21h30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Deck Solarium. Sáb. (29), 16h. Grátis.

Teatro (746 lug.). 5ª (4), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O Grande Arraial

O evento faz parte da programação do Arraial de São Paulo. Iniciando cortejo na Praça do Patriarca, o trio Forrozin, de Mariana Aydar, começa a desfilar às 12h – Enok Virgulino e Dió de Araújo também são atrações do desfile, que termina na Praça da Sé. Num palco montado em frente à Catedral, às 15h, tem apresentação da cantora Fafá de Belém e festa do boi-bumbá. Mestrinho, Chico César, Anastácia e Maria Alcina estão no show ‘Viva Dominguinhos’ (18h), dedicado ao autor de ‘Eu Só Quero um Xodó’. Às 21h, Luan Santana se apresenta. Na Rua 15 de Novembro, o Tablado Baile recebe apresentações de grupos como o Forróçacana (18h30) e Grupo Tradição (20h). Pça. da Sé. Sáb. (29), 12h/22h. Grátis.

Música Clássica

Orquestra Moderna

Sob regência do maestro e diretor artístico holandês Leonard Evers, o grupo faz concerto com participação de André Abujamra. Mesclando clássico e popular, o grupo interpreta obras de Bizet, HK Gruber e José Calixto. Os jovens surdos do Escuta Ativa, programa de educação musical, participam. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (29), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem Tom Jobim

Nelson Ayres e Tiago Costa rege a orquestra, em concerto com músicas de Dominguinhos e Sivuca. A cantora Vanessa Moreno e o gaitista Gabriel Grossi participam. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (28), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Petrobras Sinfônica

Sob regência de Felipe Prazeres (foto), a Orquestra Petrobras Sinfônica faz dois concertos. O primeiro, no sábado (29), com ingressos esgotados, reproduz a trilha do filme ‘Bohemian Rhapsody’. Já no domingo (30), a orquestra toca as músicas do ‘Black Album’, da banda Metallica. Allianz Parque Hall (5.757 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (29), 21h (abertura dos portões, 19h); dom. (30), 19h30 (abertura dos portões, 17h30).R$ 80/R$ 210 (sáb., esgotado). Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Osesp: Alsop e Szot

O barítono Paulo Szot participa do concerto, que tem regência de Marin Alsop. Obras de

Tchaikovski e Alexander Borodin estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (28), 20h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop rege a 8ª de Mahler

Marin Alsop rege a ‘Sinfonia nº 8 em Mi Bemol Maior – Sinfonia dos Mil’, em concerto com participação de intérpretes como Paulo Szot (barítono) e Ludmilla Bauerfeldt (soprano). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (4) e 5/7, 20h30; 6/7, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 4ª (3), 18h. R$ 15.