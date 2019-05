Shows de Los Hermanos e Aurora são destaques da semana

6ª (17)

Ellen Oléria e Alma Thomas

Participantes do The Voice Brasil, as cantoras homenageiam Nina Simone. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (17), 20h e 22h30. R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Estrela Leminski e Téo Ruiz

‘Tudo que Não Quero Falar Sobre Amor’ é o novo trabalho dos compositores. As canções falam de temas diversos, sem passar pelo clichê do amor romântico. Sesc Avenida Paulista. Arte II (100 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Jai Mahal e Os Pacíficos da Ilha

‘Imperatriz Assassina’ é o novo álbum do cantor e sua banda, que mescla reggae, samba e funk. A apresentação celebra o diretor musical do trabalho, Gerson da Conceição, que morreu dias antes dos ensaios do show. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (17), 22h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lenine

Ele apresenta o show ‘Em Trânsito’, baseado em seu 13º disco. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª (17) e sáb. (18), 20h; dom. (19), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Luan Santana

Em show da turnê ‘Live Móvel X’, ele interpreta músicas como ‘Acordando o Prédio’ e ‘Cê Topa’. Espaço das Américas (7.750 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (17), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lupa Santiago Quarteto

O guitarrista e sua banda faz show com temas jazzísticos registrados em sua discografia, que conta com 19 álbuns. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 6ª (17), 22h. R$ 35/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Cabral

Produtor de nomes como Criolo, o músico apresenta as faixas de ‘Motor’, seu primeiro álbum solo. Ná Ozzetti e Romulo Fróes participam da apresentação. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (17), 22h. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Maurício Pereira

Com produção de Gustavo Ruiz, ‘Outono no Sudeste’ é o seu sétimo álbum solo. O cantor e compositor apresenta crônicas do cotidiano em faixas como ‘Mulheres de Bengalas’ e ‘A Mais (Rubião Blues)’. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (17), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Plutão Já Foi Planeta e Hotelo

Em show do projeto Frequências, os dois grupos se apresentam. De Natal, a banda Plutão Já Foi Planeta destaca as músicas do álbum ‘A Última Palavra Feche a Porta’ (2017). Passando por MPB, rock e ska, o Hotelo toca as músicas de ‘Mapa Astral’ (2018). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (17), 22h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Terno

Acompanhado por naipe de metais, o trio formado por Tim Bernardes, Guilherme d’Almeida e Biel Basile lança o quarto disco, o elogiado ‘atrás/além’. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (17) e sáb. (18), 21h; dom. (19), 19h. R$ 30 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (18)

Aurora

Passando pelo pop e pelos toques eletrônicos, a norueguesa foi atração do festival Lollapalooza em 2018. Agora, ela volta para show em que interpreta sucessos como ‘Conqueror’ e ‘Runaway’. Credicard Hall (5.292 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (18), 22h. R$ 280/R$ 550. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cidade Negra

Toni Garrido (voz), Lazão (baixo) e Bino Farias (bateria) fazem o show ‘Cidade Pelo Mundo 2019’. Além dos hits ‘Girassol’ e ‘Pensamento’, o show conta com três músicas inéditas. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (18), 18h. Grátis.

Graveyard

Formado em 2006, o quarteto sueco de rock interpreta músicas dos cinco álbuns da carreira. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (18), 18h. R$ 130/R$ 260. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Hot Water Music

Com 25 anos de carreira, a banda de punk rock americana faz show especial, em noite dividida com The Menzingers, Terror, Popeye e Hateen. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (18), 17h (abertura, 16h). R$ 360/R$ 520 (meia-entrada com 1kg de alimento não perecível). Vendas pelo site: www2.clubedoingresso.com

Los Hermanos

São Paulo recebe a última apresentação da (atual) turnê de retorno da banda Los Hermanos – a anterior ocorreu há quatro anos. Marcelo Camelo (voz, guitarra e baixo), Rodrigo Amarante (voz, guitarra e baixo), Bruno Medina (teclados) e Rodrigo Barba (bateria) fazem um passeio pelas músicas que estão nos quatro álbuns do grupo, lançados entre 1999 e 2005. A nova ‘corre Corre’ também está no show. Allianz Parque (45.000 lug.). R. Palestra Itália, 200, Água Branca. Sáb. (18), 21h (show de abertura, 19h). R$ 90/ R$ 220. Vendas: www.eventim.com.br

Osmar Milito & Bob Wyatt Quinteto

Ao lado do grupo do baterista, o pianista Milito interpreta clássicos do jazz e da bossa nova. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (18), 20h. R$ 90/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lenine

Paula Toller

No show ‘Como Eu Quero’, a cantora passeia por sucessos da época em que integrava o Kid Abelha e também da carreira solo. ‘Fixação’ e ‘À Noite Sonhei Contigo’ estão entre eles. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (18), 22h. R$ 129/R$ 229. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silibrina

Liderada pelo pianista Gabriel Nóbrega, o grupo tem influências de jazz, pop e ritmos da cultura popular. No show, há músicas dos discos ‘O Raio’ (2017) e ‘Estandarte’ (2019). Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (18), 22h30. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Terno

Domingo (19)

Lenine

Pepeu Gomes

No show ’50 a Mais de Mil’, o guitarrista comemora 50 anos de carreira. ‘Eu Também Quero Beijar’ e ‘Masculino e Feminino’ estão no repertório. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (19), 15h30. Grátis.

O Terno

The Gazette

Formada em 2002, banda de rock japonesa volta ao Brasil com show da turnê ‘The Ninth World’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (19), 20h (abertura, 18h). R$ 300/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (21)

Eumir Deodato

Reconhecido internacionalmente, o pianista e arranjador trabalhou com Frank Sinatra e Tom Jobim, além de ficar conhecido por sua versão de ‘Assim Falou Zarathustra’. Misturando jazz e funk, ele se apresenta ao lado de quatro músicos. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (21), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 95. Cc.: todos. Cd: todos.

Jesuton

Em ‘Home’ (2017), seu terceiro álbum, a artista britânica radicada no Brasil apresenta novidades como ‘In Between the Lines’ e ‘Don’t Think So’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (21), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (22)

Baianasystem

A banda, que neste ano lançou o álbum ‘O Futuro Não Demora’, apresenta sua mistura de samba-reggae, ijexá e kuduro. Sesc Bom Retiro. Praça de convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (22), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Donatinho

O pianista homenageia Herbie Hancock e sua fase funk dos anos 1970 e 1980, simbolizada por clássicos como ‘Cantaloupe Island’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (22), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elza Soares

No recente álbum ‘Deus é Mulher’, a cantora volta a trabalhar com músicos da cena paulistana que participaram do elogiado disco ‘A Mulher do Fim do Mundo’ (2015). Músicas compostas por Tulipa Ruiz e Pedro Luis fazem parte do repertório. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, 2475-5550. 4ª (22) e 5ª (23), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (23)

BNegão

Integrante do Planet Hemp, ele faz show intimista com canções do disco ‘Canções Praieiras’ (1954), de Dorival Caymmi. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (23) e 24/5, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Elza Soares

Flavio Tris

Com arranjos minimalistas, ‘Sol Velho Lua Nova’ (2017) é o segundo álbum do compositor, que está encerrando a turnê do trabalho. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400.5ª (23), 20h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karina Buhr

Ao lado do guitarrista Regis Damasceno, a cantora faz o show ‘Voz e Tambor’. Ela toca tambores em canções próprias e em releituras como ‘Sorri Pra Bahia’, de Luiz Melodia. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (23), 21h (abertura). R$ 15/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Tatá Aeroplano

‘Alma de Gato’ é o quinto álbum solo do artista, influenciado por rock e folk. Neste show, ele destaca o repertório do disco. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (23), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Encontro de Gerações

Yamandu Costa é diretor artístico do projeto, que recebe nomes da cena instrumental como Armando Marçal (percussão) e Guto Wirtti (baixo). Em formações variadas, os músicos interpretam temas de Chico Buarque, Heitor Villa-Lobos, entre outros. A renda será revertida para a construção de espaço de cultura e lazer para quem utiliza o SUS no Hospital das Clínicas. A cantora Verônica Ferriani participa. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (17) e sáb. (18), 20h; dom. (19), 17h. R$ 200/R$ 300. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Líricas Paulistanas

O evento homenageia o legado da Vanguarda Paulista. Na 5ª (23), há apresentações do projeto Baião de Spokens, que mescla performances poéticas com experimentos sonoros e visuais, e do grupo Orquídeas do Brasil. A banda formada por mulheres acompanhou Itamar Assumpção nos anos 1990. Anelis Assumpção, Juçara Marçal e Leo Castilho participam. Há também exibição do curta ‘Beleléu – Cá Entre Nós’, seguido de bate-papo com o diretor Fábio Giorgio. A abertura é na 4ª (22), às 18h, no Centro Cultural b_arco. Entre as atividades, há performance do poeta arrudA e bate-papo com Ademir Assunção, Lucina e Tetê Espíndola. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (23), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Alessio Bax e Lucille Chung

Casados, os pianistas são atrações da Cultura Artística com o duo Bax & Chung. Obras de Stravinski, Schubert e Ravel estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500.3ª (21) e 4ª (22), 21h. R$ 75/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bachiana Filarmônica SESI-SP

Obras de Brahms e G. Philipp Telemann estão no programa do concerto, que tem regência de João Carlos Martins e Heitor Fujinami. Elias Vieira (viola) participa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª (21), 20h. R$ 35/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica da USP

Luis Otávio Santos dirige a orquestra em concerto com obras de Mozart. Cláudio Micheletti (violino) e Gabriel Marin (viola) são os solistas. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (18), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Martín e Gerstein

Jaime Martín rege a orquestra, em concerto com participação de Kirill Gerstein (piano). Obras de Mahler, Gershwin e outros autores estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (23) e 24/5, 20h30; 25/5, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio

aberto: 5ª (23), 10h. R$ 15.

Osesp: Zehetmair e Killius

Em concerto que tem Ruth Killius (viola) como solista, a orquestra interpreta obras de Anton Bruckner e Benjamin Britten. Thomas Zehetmair rege. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (17), 20h30; sáb. (18), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.