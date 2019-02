Shows de Karina Buhr, Tulipa Ruiz e Gang 90 são destaques do fim de semana

6ª (22)

Baco Exu do Blues

‘Bluesman’, segundo álbum do rapper, figurou nas listas de melhores discos de 2018. Na apresentação, ele apresenta músicas deste trabalho e de ‘Esú’ (2017). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (22), 22h. R$ 80/R$ 160 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carlos Lyra, João Donato, Marcos Valle e Roberto Menescal

Eles gravaram, em 2008, o disco ‘Os Bossa Nova’, que foi reeditado no ano passado com duas novas faixas. Os amigos estão juntos no palco para interpretar músicas do álbum. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (22) e sáb. (23), 20h e 22h30. R$ 190/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Djonga

Revelação do rap contemporâneo, ele apresenta o repertório do álbum ‘O Menino que Queria Ser Deus’ (2018). Ele também se apresenta no sábado (23), no Sesc Belenzinho, às 21h30 (com ingressos esgotados). Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 6ª (22), 20h. Grátis.

Fábio Jr.

Com mais de 45 anos de carreira, o artista relembra sucessos como ‘Só Você’ e ‘Caça e Caçador’. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (22), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Johnny Hooker

Ele faz show do álbum ‘Coração’ (2018). Jaloo participa da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (22) e sáb. (23), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karina Buhr

No álbum ‘Selvática’ (2015), a cantora defende temas variados, que vão desde contestações sociais até reflexões sobre o sexo feminino. A atriz e cantora Denise Assunção participa do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (22) e sáb. (23), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sambas do Absurdo

Gui Amabis, Rodrigo Campos e Juçara Marçal se uniram para o projeto, cujo álbum saiu em 2017. As oito faixas foram inspiradas no ensaio filosófico ‘O Mito de Sísifo’, escrito por Albert Camus. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (22), 20h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Suzana Salles e Paulo Padilha

A dupla faz seu Carnaval de Bolso, com participação de Nhô e Galvão Frade. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (22), 22h. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Viola Perfumosa

O coletivo, formado pela cantora Ceumar, pelo cantor e violoncelista Lui Coimbra e pelo violeiro Paulo Freire, apresenta seu primeiro disco homônimo, que homenageia a artista Inezita Barroso. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (22), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (23)

Carlos Lyra, João Donato, Marcos Valle e Roberto Menescal

Carlos Walker

Em 1975, o cantor lançou ‘A Frauta de Pã’. Ele relembra o repertório do disco, com músicas autorais e outras compostas por nomes como Caetano Veloso e João Bosco. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (23), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Duda Beat

Misturando axé, pop e eletrônico, a cantora faz show do álbum ‘Sinto Muito’ (2018). Sesc Santo Amaro. Praça coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (23), 20h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gang 90

A banda faz o show ‘Nossa Onda de Amor Não Há Quem Corte’, uma homenagem ao criador do grupo, Júlio Barroso. Nomes como Filipe Catto e Edgard Scandurra (este apenas no domingo) participam do show. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guilherme Kastrup

Em show com participação d’As Bahias, o músico e produtor apresenta o álbum ‘Ponto de Mutação’ (2018). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (23), 22h. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Johnny Hooker

Karina Buhr

Karnak

Com André Abujamra à frente, a banda apresenta a ópera rock ‘Nikodemus – O Rei que Inventa Tudo o que Não Existe’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (23), 19h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Leci Brandão

Com mais de 40 anos de carreira, a cantora e compositora faz show com os sucessos ‘Zé do Caroço’ e ‘Papai Vadiou’. Os cantores Leandro Lehart e Luedji Luna participam da apresentação. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (23), 18h. Grátis.

Péricles & Leo Cavalcanti

Pai e filho fazem show intimista. ‘Negro Amor’, versão de Péricles e Caetano Veloso para a música ‘It’s All Over Now, Baby Blue”, de Bob Dylan, está no repertório da apresentação. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (23), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Tulipa Ruiz e Boogarins

Tulipa Ruiz (foto) faz show em que divide a noite com a banda Boogarins. O grupo de Goiânia, que vem chamando atenção na cena internacional, estará no palco às 22h30. A cantora se apresenta à 0h30. O set do DJ Alex Correa fecha a noite. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (23), 22h30 (abertura, 21h). R$ 30/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wesley Safadão

No projeto Bloco do Safadão, o cantor divide a noite com Dilsinho. Credicard Hall (6. 947 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (23), 23h. R$ 120/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (24)

Anelis Assumpção

O título de seu terceiro álbum, ‘Taurina’ (2018), alude ao signo de Touro e aos significados sagrados e profanos atribuídos à vaca. A comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (24), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

BNegão & Seletores de Frequência

Soul e referências afro-brasileiras estão presentes nos três discos do grupo, que faz show com a participação especial do rapper Xis. Sesc Itaquera. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (24), 15h30. Grátis.

Cao Laru

Formada por quatro brasileiros, duas francesas e uma italiana, a banda roda o mundo em uma kombi fazendo shows. Passando pelas sonoridades do leste europeu e do jazz, o grupo lança o álbum ‘Fronteiras’. Luiz Gabriel Lopes e o baixista Pedro Abrantes participam do show. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (24), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Gang 90

VAV

A banda pop da Coreia do Sul desembarca no Brasil com a turnê ‘Señorita’. Antes do show, às 17h, há sessão de autógrafos e encontro com os fãs. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Dom. (24), 19h30. R$ 240 (meia-entrada levando 1 kg de ração para cão ou gato). Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

2ª (25)

Arrigo Barnabé

Ele interpreta músicas compostas por Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. Sérgio Espíndola (violão) e Paulo Braga (piano) são os músicos que o acompanham. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (25), 19h30. R$ 6/R$ 20.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (26)

A Espetacular Charanga do França

O grupo faz o último ensaio aberto antes do desfile de seu bloco. Na 4ª (27), às 21h30, o grupo também se apresenta na Casa Natura Musical, com participação do bloco Arrianu Suassunga (R$ 40/R$ 120). Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (26), 20h30. Grátis.

Silibrina

Ritmos da cultura popular fazem parte do som da banda, que apresenta as músicas do álbum ‘Estandarte’, que saiu este ano. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (26), 21h30 (abertura, 20h). R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

Thalita Pertuzatti

Participante de atrações televisivas como o ‘The Voice Brasil’, a cantora faz o show ‘Whitney Houston Forever’, com músicas da intérprete americana ‘I Will Always Love You’ é uma delas. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (26), 21h. R$ 60/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (28)

André Frateschi e Miranda Kassin

O casal ficou conhecido na noite paulistana por apresentações dedicadas às obras de David Bowie e Amy Winehouse, que são base do repertório deste show. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (28), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Klute

Criador da banda The Stupids, Tom Whiters mostra projeto eletrônico em apresentação que integra a exposição ‘Não Temos Condições de Responder a Todos’. Sesc Consolação. Térreo. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª (28), 19h. Grátis.

Mateus Aleluia Trio

Ex-integrante do lendário grupo Os Tincoãs, o cantor aproxima os sons de Brasil e África em show no formato de trio. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (28), 20h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Space Lady

Influenciada pela psicodelia, Susan Dietrich Schneider está na ativa desde os anos 1970. No show, ela apresenta composições próprias e versões inusitadas para músicas de David Bowie e Stan Jones. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (28), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Totó La Momposina

Colombiana, a cantora faz show dedicado a ritmos de seu país. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (28) e 1º/3, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Antifolia

Dead Fish, Menores Atos, Deb and the Mentals e Brvnks se apresentam no evento dedicado ao rock. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Dom. (24), 18h (abertura). R$ 20/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

O Barbeiro de Sevilha

A ópera de Gioachino Rossini ganha récita extra. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Hoje (22), 20h. R$ 20/R$ 120 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Jovem do Estado

Cláudio Cruz rege a orquestra, em concerto com participação do Quarteto Carlos Gomes. Obras compostas por Edward Elgar, Benjamin Britten e Leos Janácek estão no programa. O pianista Nahim Marun é o solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (24), 16h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Sob regência de Tobias Volkmann, a orquestra interpreta composições de Johannes Brahms, Ronaldo Miranda e Marisa Rezende. Cássia Carrascoza (flauta) é a solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (23), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.