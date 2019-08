Shows de jazz e apresentação de Zeca Baleiro estão entre as dicas para as crianças em SP

+ Instalado no segundo andar do Conjunto Nacional, na esquina entre a Avenida Paulista e a Rua Augusta, o Blue Note – filial paulistana do famoso clube de jazz nova-iorquino – promove duas vezes por mês, até dezembro, o Blue Note Kids. O projeto surgiu a partir da ideia de que música de qualidade não deve ser apenas para os adultos.

A estreia ocorre neste domingo (18), com a apresentação do Beatles para Crianças (foto), grupo criado pelo professor Fábio Freire que, na companhia de três músicos e um ator, vai cantar canções e contar boas histórias do quarteto – enquanto adultos e crianças participam do show, subindo ao palco e transformando o local quase em uma balada. Livre. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3179-0050. Dom. (18), 14h (abertura, 11h30). R$ 60.

+ Zeca Baleiro apresenta o show ‘Zoró Zureta’ no Sesc Consolação. Falando sobre temas variados, Baleiro traz repertório com diversas composições de sua autoria – como ‘Onça Pintada’, ‘O Ornitorrinco’, ‘Minhoca Dorminhoca’ e ‘Papai e Mamãe’, além de contar histórias e propor brincadeiras interativas com a plateia. Livre. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (17), 18h; dom. (18), 16h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

+ O Grupo Esparrama apresenta o divertido espetáculo Fim?. Em um cenário de destruição, duas baratas festejam o fim do mundo, pois, agora, ele é só delas. Mas, de repente, elas se deparam com dois seres atrapalhados e esquisitos que acreditam que poderão plantar a semente do novo começo: dois palhaços. Livre. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, 3350-6300. Sáb. (17) e dom. (18), 16h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





CIRCO

Cadê Meu Nariz?

Na montagem, a companhia O Que De Que apresenta quadros clássicos do circo a partir da manipulação de bonecos. O espetáculo conta as trapalhadas de um palhaço recém-demitido que tem seu nariz furtado por um cachorro (e busca recuperá-lo). 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (17) e dom. (18), 12h. R$ 6/R$ 20.

MÚSICA

Casinha + Casa do Brincar

Formado por Marina Pittier (voz), Fê Stok (guitarra e voz) e Ed Encarnação (bateria e voz), o Grupo Triii conduz um show com canções como ‘Viro Vira Virou’, ‘O Tomate e o Caqui’ e ‘Sopa Supimpa’, além de novidades como ‘Purê’, ‘Xote da Dona Ema’ e ‘Pipoca, Pipoca’. 90 min. Livre. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, 3031-4143. Dom. (18), 15h30. R$ 80/R$ 120.

Só + 1 Pouquinho!

O grupo de percussão corporal Barbatuques apresenta as faixas de seu disco, feito especialmente para as crianças. As canções abordam temas que fazem parte do cotidiano infantil, como a hora de dormir e a escola. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 1º/9.

SHOPPING

Dinos e Dragões – O Grande Combate

O show reúne mais de 20 reproduções de dinossauros gigantes e dragões em 3D. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. 6ª (16), 20h; sáb. (17) e dom. (18), 14h, 16h e 18h. R$ 40/R$ 120.

TEATRO

Alice no País das Maravilhas

Baseado na obra de Carroll, o espetáculo da Cia. dos Tantos apresenta os célebres personagens da história clássica, como o Coelho, a Lagarta e o Chapeleiro Maluco, e aposta em elementos da cultura pop. 50 min. 3 anos. Teatro Novo (497 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. Sáb. e dom., 15h. R$ 50. Até 28/9.

Caixa Mágica

Dirigida por Cris Lozano, a peça conta a história da arte dramática pela perspectiva de quem trabalha atrás do palco. Após a apresentação, o programa Fazendo Cena conduz a plateia em uma visita aos bastidores do teatro. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (18), 11h. R$ 80.

Castelo Rá-Tim-Bum – O Musical

Em cena, a história de Nino, o menino feiticeiro com 300 anos de idade, e o mágico castelo onde vive é contada com efeitos especiais e orquestra ao vivo, sob direção de Léo Rommano. 110 min. Livre. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 36, 3448-5061. 6ª, 20h30; sáb., 16h e 20h; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Até 22/9.

Desbotou

Dirigida por Adriano Merlini e Luiza Torres, a montagem é inspirada no conto ‘Quando as Cores Foram Proibidas’, de Monika Feth. A história acompanha Catarina, garota que vive em um país cinza e presencia o nascimento de uma flor colorida. A protagonista decide, então, lutar contra a proibição das cores no local. 50 min. Livre. Espaço Cia. da Revista (82 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Sáb. (17) e dom. (18), 16h. R$ 20.

Elagalinha

Com direção e texto inédito de Marcelo Romagnoli, o espetáculo com música ao vivo é encenado pelo Cia. Bendita. No enredo, animais ganham características humanas, como a galinha de seis anos que vai à escola pela primeira vez e, no caminho, é feita prisioneira por um monstro. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga. Praça. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. e dom., 16h. Sessões extra: 3ª (20), 10h; 4ª (21), 14h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 1º/9.

Fábulas de La Fontaine

Do Núcleo de Pesquisa Mercearia de Ideias, o espetáculo mistura dança, teatro, contação de história e música ao vivo para contar algumas das mais famosas histórias do escritor francês La Fontaine. 50 min. Livre. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 16h. R$ 5/R$ 17. Até 1º/9.

O Pequeno Príncipe

Com técnica de luz negra e manipulação de bonecos, o espetáculo apresenta uma nova versão do clássico escrito por Antoine de Saint-Exupéry em 1943. Depois de visitar diversos planetas e de ser apresentado a personagens muito curiosos, o Pequeno Príncipe acaba caindo no planeta Terra, no deserto do Saara. Lá, ele conhece o narrador, que acabara de sofrer um acidente de avião. 50 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/8.

Princesa Falalinda, Sem Papas na Língua

Com direção de Cynthia Falabella, o espetáculo acompanha uma princesa que recebeu a maldição de falar sempre o que pensa. Quando criança, a menina é vista como divertida e inteligente, mas passa a incomodar o reino a partir da vida adulta. 55 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 31/8.

O Som das Cores

Inspirado no livro homônimo do taiwanês Jimmy Liao e também em poemas de ‘O Livro das Imagens’, do checo Rainer Maria Rilke, o espetáculo conta a história de Lúcia, uma jovem aventureira de 15 anos que passeia pelo mundo do impossível. 50 min. Livre. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, 3170-0800. Sáb. e dom., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 25/8.

A Travessia de Maria e Seu Irmão João

Da Cia. Arthur-Arnaldo, o espetáculo é conduzido por Maria e João, que enfrentam o medo do abandono, o escuro da floresta e os planos terríveis de uma bruxa. Juntos, eles tentam retornar ao lar em segurança. 55 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 1º/9.

Vida de Pirata

Da Cia. do Liquidificador, o espetáculo mistura elementos de circo e música ao abordar uma questão: para onde vão os sonhos quando as crianças atingem a fase adulta? Com monstros marítimos, caça ao tesouro e tempestades, uma capitã pirata e sua tripulação vivem aventuras em um navio – e destacam a importância de brincar e sonhar em qualquer idade. 60 min. 4 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb., 16h. R$ 50. Até 31/8.