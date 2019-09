Shows de cantoras brasileiras, como Tiê e Mônica Salmaso, são destaque no roteiro desta semana

Por Danilo Casaletti (especial para o Estado)

Quatro cantoras, de diferentes estilos, trazem shows para a cidade, entre novidades e reapresentações de turnês

A cantora e compositora Bárbara Eugênia mostra no palco o show do álbum ‘Tuda’, seu mais recente lançamento. No roteiro, músicas como ‘Saudação’, ‘Sol de Verano’ e ‘Apaixonada Feito Gente Não’, que trazem sonoridade pop. O músico Tatá Aeroplano e o Bloco Pagu fazem participação especial. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (29), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mônica Salmaso faz duas apresentações de ‘Caipira’, turnê inspirada no álbum homônimo no qual ela canta músicas identificadas com o universo rural, ressaltando as raízes da música brasileira. Entre as escolhidas, ‘Feriado na Roça’, composição de Cartola, e ‘Bom Dia’, de Nana Caymmi e Gilberto Gil. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 19h. R$ 60. Cc. e Cd: todos.

A cantora Roberta Sá traz à cidade o show ‘Giro’, originado de seu último álbum, que traz canções inéditas de Gilberto Gil feitas especialmente para ela. Além das novas ‘Xote da Modernidade’, ‘Ela Diz Que Me Ama’ e ‘Fogo de Palha’, a cantora mostra, no palco, sucessos do compositor, como ‘Tempo Rei’, ‘Abri a Porta’ e ‘Chororô’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Hoje (27), 22h. R$ 80/ R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Para celebrar os dez anos de carreira, a cantora Tiê faz o show de lançamento de seu novo álbum, batizado de ‘DiX’ ( dez, em francês). Gravado ao vivo, o trabalho mistura canções já registradas por ela anteriormente, como ‘A Noite’ e ‘Vou Atrás’, e novas composições, entre elas, ‘Quem Sabe de Mim Sou Eu’, ‘Não Sei’ e ‘Deixa Queimar’. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (29), 18h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

