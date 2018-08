Shows com Família Ramil, Mallu Magalhães, Zé Ramalho e Nando Reis passam por São Paulo nesta semana

6ª (3)

Adore Delano

Explorando o pop e o eletrônico, a drag queen ficou conhecida por sua participação no reality show ‘RuPaul’s Drag Race’. Sua apresentação se baseia no disco Whatever, que saiu no ano passado. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 6ª (3), 21h. R$ 100/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Autoramas

Mesclando surf music, punk e rock dos anos 1960, a banda celebra 20 anos de carreira. ‘Libido’, que saiu este ano, é o álbum mais recente do grupo. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (3), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

A Barca

Retratando as festividades e a religiosidade brasileira por meio da dança e dos ritmos populares, o grupo comemora 20 anos de carreira em duas apresentações distintas. Em ‘Tempo de Reza’, hoje (3), o grupo Metá Metá e as Caixeiras do Divino fazem participações especiais. Lia de Itamaracá e Reisado dos Irmãos são os convidados de ‘Tempo de Festa’, no sábado (4). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (3) e sáb. (4), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Boca Livre

Completando 40 anos de carreira, o grupo vocal apresenta o show ‘Viola de Bem Querer’. O quarteto relembra clássicos que marcaram sua trajetória, como ‘Toada’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (3) e sáb. (4), 21h30; dom. (5), 20h. R$ 130 (hoje, 3/8, e sáb., 4/8, esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Casa Ramil

No show Casa Ramil, Kleiton, Kledir, Vitor, Ian, Gutcha, Thiago e João Ramil levam para o palco o clima de reuniões domésticas. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h.R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dani Black

Prestes a lançar o álbum ‘Frequência Rara’, o cantor e compositor inicia uma temporada de 11 shows com convidados. Hoje (3), ele recebe Fabio Brazza; no sábado (4), é a vez de Filipe Catto. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (3) e sáb. (4), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Folk na Kombi

Em show com participação de Fernando Anitelli (do grupo O Teatro Mágico), Nô Stopa e Zé Geraldo, a banda folk lança o DVD ‘Ao Vivo no Auditório Ibirapuera’. Músicas como ‘Velho Vagabundo’ estão no repertório. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (3), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leila Pinheiro

Em show de voz e piano, a cantora interpreta temas representativos da carreira, incluindo composições de Ivan Lins e Renato Russo. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Mallu Magalhães

A artista está de volta à cidade com a turnê do elogiado álbum ‘Vem’ (2017). Acompanhada por cinco músicos, ela interpreta canções como ‘Você Não Presta’ e ‘Casa Pronta’. Os antigos hits ‘Velha e Louca’ e ‘Sambinha Bom’ não ficam de fora da apresentação. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (3), 22h. R$ 90/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rosa Passos

A cantora e violonista apresenta o show ‘Brasileira’, com canções próprias e sambas canções de diversos autores. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (3) e sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Ramalho e Nando Reis

Os artistas fazem shows distintos do projeto Versão Brasileira. Zé Ramalho relembra hits como ‘Chão de Giz’. Ao lado de sua banda, Nando interpreta ‘Relicário’ e outras composições célebres. Espaço das Américas (7.950 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (3), 23h (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (4)

A Barca

BNegão

Integrante do Planet Hemp, o cantor e compositor faz show intimista com canções do disco ‘Canções Praieiras’ (1954), de Dorival Caymmi. Bernardo Bosisio (violão) o acompanha. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (4), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Boca Livre

Casa Ramil

Cícero

Ao lado do músico Bruno Schulz, o cantor e compositor faz show intimista. Canções de seus quatro álbuns integram o repertório. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dani Black

Fagner

Preparando novo disco, o artista relembra grandes sucessos no show ‘Vento Forte’. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (4), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leila Pinheiro

Maite Perroni

Ex-integrante do RBD, a mexicana faz show com participação de Wanessa Camargo. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (4), 20h30 (abertura, 19h). R$ 140/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Oswaldo Montenegro

Em sua nova turnê, ‘Serenata’, o cantor e compositor aposta em canções que lembram a boemia dos anos 1950 e 1960. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (4), 22h. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Romulo Fróes

O compositor interpreta músicas de ‘O Disco das Horas’, em que retrata a jornada de um casal, com cada faixa correspondendo a uma hora. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (4), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Rosa Passos

Ultraje a Rigor

A banda liderada por Roger Moreira interpreta sucessos como ‘Inútil’ e ‘Nós Vamos Invadir Sua Praia’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (4), 21h. R$ 60/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (5)

5 a Seco

O grupo leva ao palco seu terceiro disco, ‘Síntese’, composto por 13 canções inéditas. Centro Cultural Fiesp. Calçada. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (5), 16h. Grátis.

Boca Livre

Casa Ramil

Cícero

Guinga e Mônica Salmaso

A cantora e o músico fazem show com a participação de Nailor Proveta (clarinete) e Teco Cardoso (sax e flauta). Temas de Guinga que ganharam letras de Chico Buarque, Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro são interpretados. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (5), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leila Pinheiro

Yamandu Costa e Ricardo Herz

Os músicos lançam o álbum que gravaram juntos. Violão e violino ponteiam faixas como ‘Matutinho’ e ‘Milonga Choro’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (5), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rosa Passos

3ª (7)

André Mehmari e Yotam Silberstein

O pianista brasileiro e o guitarrista israelense se encontram para apresentar temas autorais e clássicos do samba e do choro. O baterista Sérgio Reze participa. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 3ª (7) e 4ª (8), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vânia Bastos

A cantora, que tem mais de 30 anos de carreira, apresenta o show ‘Concerto Para Pixinguinha’, com clássicos do compositor. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (7), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (8)

André Mehmari e Yotam Silberstein

Coladera

Projeto encabeçado pelo brasileiro Vitor Santana e pelo português João Pires, o duo celebra a ponte cultural entre Brasil, Portugal e Cabo Verde num diálogo baseado em violões, percussões e vozes. Eles lançam o álbum ‘Lá Dôtu Ladu’ em show com participação do percussionista Marcos Suzano e da cantora angolana Aline Frazão. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (8), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (9)

Alaíde Costa e Toninho Horta

Com músicas de compositores do Clube da Esquina, o álbum ‘Alegria É Guardada em Cofres, Catedrais’ reúne a cantora e o guitarrista. Há temas como ‘Sol de Primavera’, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (9), 10, 11 e 12/8, 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do show).

Ana Frango Elétrico

Em show com participação de Tim Bernardes e Maria Beraldo, a revelação da cena independente carioca faz show da série Febre Amarella. Ela interpreta canções de Rita Lee. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (9), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Edgar

Depois de participar do novo álbum de Elza Soares, ‘Deus É Mulher’, o rapper está prestes a lançar ‘Ultrassom’. Acompanhado pelo produtor e baterista Pupillo Oliveira, da Nação Zumbi, e pelo músico belga David Bovee, ele faz show em que convida Curumin e Rico Dalasam. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (9), 21h. R$ 15. Cc: todos. Cd.: todos.

Falamansa

Comemorando 20 anos de carreira, a banda de forró faz show especial com hits como ‘Xote dos Milagres’, canções inéditas e uma homenagem a Luiz Gonzaga. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (9), 21h30 (abertura, 20h). R$ 80/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mundo Livre S/A

Depois de sete anos sem um álbum de inéditas, a banda pernambucana lança o CD ‘Dança dos Não Famosos’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (9) e 10/8, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ritchie

Acompanhado por um quarteto, o cantor faz o show ‘Hits do Ritchie’. ‘Menina Veneno’ e ‘Pelo Interfone’ são interpretadas em novas versões. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (9), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tritono Blues

A banda homenageia Ray Charles com o show ‘Ray Charles on My Mind’, que inclui releituras de ‘Georgia On My Mind’ e outras canções clássicas do artista americano. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 5ª (9), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Anna Netrebko e Yusif Eyvazov

A soprano Anna Netrebko (Rússia) e o tenor Yusif Eyvazov (Azerbaijão) se apresentam na série do Mozarteum Brasileiro. A dupla será acompanhada pela Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, sob a batuta de Jader Bignamini. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (6), 21h. R$ 500/R$ 1.200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rachel Barton Pine e Roberto Minczuk

Minczuk rege a Orquestra Sinfônica Municipal neste concerto com a violinista. Obras compostas por Mozart, Leonard Bernstein e Dmitri Shostakovich fazem parte do programa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (3), 20h; sáb. (4), 16h30. R$ 12/R$ 40.

Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Robertson e Aimard

David Robertson rege a orquestra, em concerto com participação do pianista Pierre-Laurent Aimard. Obras assinadas por George Benjamin, Stravinski, Debussy e Ravel estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (3), 20h30; sáb. (4), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stenz, Stefanovich e Aimard

Markus Stenz rege a orquestra, em apresentação com os pianistas Pierre-Laurent Aimard e Tamara Stefanovich. Obras compostas por Wagner e Béla Bartók também estão no programa. Os percussionistas Ricardo Bologna e Rubén Zuñiga também participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (9) e 10/8, 20h30; 11/8, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pierre-Laurent Aimard e Tamara Stefanovich

Em apresentação que integra a série Recitais Osesp, os pianistas apresentam obras compostas por Brahms e Olivier Messiaen. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (7), 20h30. R$ 50/R$ 122. Cc.: todos. Cd.: todos.