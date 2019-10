Shows coletivos reúnem nomes importantes da música internacional

+ O Hotel Unique faz a primeira edição do Unique Music Festival. Influenciado por jazz cigano e rock indie, o grupo novaiorquino City of The Sun se apresenta antes de CeeLo Green (foto acima). O rapper e compositor americano interpreta músicas que marcaram seus 20 anos de carreira. Hotel Unique. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.700. Hoje (25), 20h. R$ 380. Vendas pelo site: www.uniquemusicfestival.com.br

+ Na terceira edição do festival Rock Station, o Offspring apresenta sucessos como ‘Pretty Fly (For a White Guy)’ e ‘The Kids Aren’t Alright’. Já a banda de punk rock Bad Religion destaca as músicas de seu álbum mais recente, ‘Age of Unreason’, que saiu este ano. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (29), 21h (abertura, 19h30). R$ 280/R$ 520. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Akon (foto acima) é um dos nomes da primeira edição do On Music Festival. Estádio do Canindé. R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. Sáb. (26), 22h. R$ 120/R$ 250. Vendas pelo site: www.ingresse.com

+ Em apresentação do projeto Samsung Best of Blues, o guitarrista Zakk Wylde (foto acima) faz show à frente da Black Label Society. Outra atração internacional é o guitarrista Kenny Wayne Shepherd. A baterista Nina Pará e a guitarrista Tatiana Pará também estão escaladas. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (27), 18h. Grátis.

