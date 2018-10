Shows coletivos que reúnem nomes como Lenine e Raimundo Fagner estão entre as atrações de música da semana

6ª (26)

Amelinha

Intérprete que lançou ‘Frevo Mulher’, de Zé Ramalho, ela canta sucessos da carreira e músicas do álbum ‘De Primeira Grandeza’ (2017), com canções de Belchior. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 6ª (26), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Daparte e The Outs

Samuel Rosa, do Skank, e Beto Bruno, do Cachorro Grande, participam do show da banda mineira Daparte, influenciada pelo rock e pelo Clube da Esquina. Já os cariocas do The Outs, que transita entre o pop e o experimental, apresentam músicas do novo disco, ‘Enquanto o Futuro Não Vem’. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (26), 20h. R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eduardo Dussek, Marcelo Quintanilha e Ana Deriggi

O trio celebra os 60 anos de Cazuza, interpretando clássicos do compositor. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (26), 21h30. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elomar

O show ‘Muntano o Modengo’ comemora os 80 anos do artista, que se apresenta ao lado do filho João Omar. Ele destaca canções escritas no português vernáculo e no dialeto ‘sertanez’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (26), 21h; sáb. (27), 18h e 21h; dom. (28), 18h. R$ 15/R$ 50 Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Filhos de Ninguém

Com o cantor Junno Andrade à frente, a banda relembra clássicos do rock nacional. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 6ª (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Guizado

Em show com participação de Negro Leo e Karina Buhr, o trompetista e compositor lança o álbum ‘O Multiverso em Colapso’, com influências do punk e do jazz. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (26), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karol Conka

A artista é um dos principais nomes do rap feminino e, neste ano, se destacou com a regravação de ‘Cabeça de Nego’, de Sabotage. Ela é atração da festa Turbulência, que tem discotecagem de Mílian Dolla, Thay Girão e do coletivo Feminine Hi-Fi. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (26), 23h30. R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luan Santana

Ele apresenta a nova turnê, ‘Live Móvel X’, interpretando músicas como ‘Te Perdi Pra Mim’. Espaço das Américas (6.938 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (26), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lulu Santos

Na turnê ‘Canta Lulu’, Lulu Santos interpreta hits que marcaram sua carreira. No show, ele também canta músicas do álbum ‘Baby Baby!’, em que homenageia Rita Lee. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (26) e sáb. (27), 22h. R$ 120/R$ 280 (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mônica Salmaso

Ao lado de Paulo Aragão (violão), Teco Cardoso (sax e flautas) e Luca Raele (clarinete), a cantora faz show dedicado a Wilson Batista. ‘Acertei no Milhar’ é uma das músicas compostas por ele. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (26) e sáb. (27), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Negra Li

Passando por rap e influências da soul music, a cantora e compositora apresenta o repertório gravado em seus três discos de carreira. Sesc Belenzinho. Comedoria (640 lug). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (26), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

OQuadro

Dialogando com rock, jazz e música jamaicana, o grupo faz show com participação de Emicida. DJs da festa Primavera, Te Amo abrem e fecham a noite. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (26), 21h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roupa Nova

Recordista de músicas em trilhas de novela, o grupo apresenta sucessos como ‘Dona’. Há também espaço para canções que fazem parte de ‘As Novas do Roupa’, recente projeto da banda. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (26) e sáb. (27), 22h. R$ 100/R$ 260 (hoje, esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sexta Básica

Nesta edição da festa Sexta Básica, Lenine apresenta o show do álbum ‘Em Trânsito’ (2018), que tem inéditas como ‘Leve e Suave’. Já Letícia Novaes, a Letrux (foto), apresenta as músicas do álbum ‘Letrux em Noite de Climão’ (2017), recebendo no palco a cantora Luedji Luna. Lencinho, Tahira e Thiagão discotecam. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (26), 22h. R$ 60/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tetê Espíndola

Em show intimista, a cantora relembra sucessos como ‘Escrito Nas Estrelas’. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (26), 20h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (27)

Elomar

Fabiana Cozza eAlessandro Penezzi

No show ‘A Dama Dourada’, a cantora, acompanhada pelo violonista, interpreta clássicos de Dona Ivone Lara, que escreveu ‘Sonho Meu’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (27), 21h30. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival NovaBrasil 2018

O Festival NovaBrasil 2018 reúne artistas de diferentes estilos e gerações da música brasileira O duo AnaVitória, Raimundo Fagner, Zélia Duncan e os grupos Jota Quest (foto) e Titãs relembram sucessos da carreira e também canções de seus trabalhos mais recentes. Allianz Parque Hall (10.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (27), 15h (abertura dos portões, 13h).

R$ 110/R$ 180. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Fábio Jr.

Atração da festa Retrô Anos Incríveis, o cantor relembra ‘Alma Gêmea’ e outros clássicos da carreira. Clube Atlético Juventus. Salão Nobre. R. Juventus, 690, Mooca. Sáb. (27), 22h. R$ 60/R$ 200. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Filhos de Ninguém

Lívia Mattos

Sanfoneira de Chico César, ela apresenta músicas do álbum ‘Vinha da Ida’ (2017). Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (27), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Lulu Santos

Mônica Salmaso

Roupa Nova

Sepultura

A banda faz show do álbum ‘Machine Messiah’, lançado no início de 2017. Músicas como ‘I Am the Enemy’ estão no repertório. Os grupos Eminence e MX também se apresentam. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (27), 20h (abertura). R$ 100/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (28)

Elomar

Filhos de Ninguém

3ª (30)

Filipe Catto

Em versão acústica do show ‘O Nascimento de Vênus’, o cantor apresenta composições de Marina Lima e outros autores. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 3ª (30), 20h. R$ 15/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

I Hope Show

Uma banda de oito músicos toca um repertório eclético, tendo entre os convidados nomes como André Abujamra, Anelis Assumpção, Edgard Scandurra, Tatá Aeroplano, entre outros. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 3ª (30), 21h30. R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Loreena McKennitt

Com mais de 15 milhões de discos vendidos, em mais de 30 anos de carreira, a canadense Loreena McKennitt traz ao Brasil a turnê do álbum ‘Lost Souls’, que saiu em maio deste ano. Apostando no estilo celta eclético, ela se apresenta acompanhada por um grupo de cinco músicos. Credicard Hall (4.171 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 3ª (30) e 4ª (31), 21h30. R$ 180/

R$ 650. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mart’nália

No show ‘+ Misturado’, baseado no disco de mesmo nome, a filha de Martinho da Vila canta seus hits e celebra nomes que a influenciaram, como Caetano Veloso e Djavan. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (30), 21h. R$ 70/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silva

Com inspiração na sonoridade da MPB, o artista capixaba apresenta as músicas do álbum ‘Brasileiro’ (2018). Uma das faixas, ‘Fica Tudo Bem’, foi gravada com Anitta. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (30), 18h e 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

4ª (31)

Full Blast

Formado por Peter Brötzmann (sopros), Marino Pliakas (baixo) e Michael Wertmüller (bateria), o trio de free jazz e improviso promove o álbum ‘Live In Rio’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (31), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Loreena McKennitt

5ª (1º)

Jorge & Mateus

Com 14 faixas inéditas, ‘Terra sem CEP’ é o oitavo trabalho da dupla. ‘Coração Calejado’ é uma das músicas. Espaço das Américas (7.750 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (1º), 23h59 (abertura, 21h). R$ 140/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mustache e os Apaches

Depois de dois anos sem gravar, a banda lança o álbum ‘Três’, com influências brasileiras e latino-americanas. Um dos destaques é ‘O Sol’, gravada com a participação do cantor e compositor Renato Teixeira. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (1º), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nelson Ayres Big Band

O grupo do pianista e regente vai do jazz à MPB, em show com participação da cantora Livia Nestrovski. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (1º) e 2/11, 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Rodrigo Campos

Ele interpreta músicas do álbum ‘9 Sambas’, o quarto de sua carreira solo, em que retorna ao seu estilo de origem. ‘Clareza’, também gravada por Elza Soares, está no repertório. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (1º), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Saulo Duarte

Celebrando os ritmos do Pará e da Bahia, ele lança ‘Avante Delírio’, primeiro disco fora do grupo Saulo Duarte e a Unidade. ‘Me Dei Conta’ é uma das músicas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (1º), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sidney Magal

O artista apresenta as músicas do DVD ‘Bailamos’, em que comemora 50 anos de trajetória artística. Ele mostra novas versões para clássicos como ‘Me Chama que Eu Vou’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (1º), 22h. R$ 90/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Sala de Música

O programa apresentado por João Marcelo Bôscoli celebra o aniversário da Rádio CBN. João Sabiá e Toquinho participam da atração, que também celebra os 60 anos da Bossa Nova. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (31), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Ocam Convida Ricardo Ballestero

Sob regência de Gil Jardim, a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da USP recebe o pianista. Obras de Mozart, Weiner e Ronaldo Miranda estão no programa. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (26), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stutzmann e Tamestit

Sob regência de Nathalie Stutzmann, a orquestra faz concerto com participação de Antoine Tamestit (viola). Obras de Beethoven, Gioacchino Rossini e Johann Nepomuk Hummel estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (1º) e 2/11, 20h30; 3/11, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (1º), 10h. R$ 12.

Quarteto Carlos Gomes

O grupo homenageia Antônio Carlos Gomes e Heitor Villa-Lobos, interpretando obras dos compositores. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (27), 18h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.