Shows celebram encontros entre artistas em São Paulo

3ª (4)

Edgard Scandurra e Marcos Ottaviano

Homenageando ídolos como Eric Clapton, os dois guitarristas se encontram em show no qual também mostram temas autorais. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 3ª (4), 20h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Felipe Cordeiro e Gaby Amarantos

Trabalhando com os estilos musicais do Pará, eles se encontram neste show, em que passam por guitarrada e tecnobrega. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 3ª (4) e 11/6, 20h (abertura). R$ 180. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Toquinho

Em show que comemora os 20 anos da produtora Circuito Musical, ele recebe convidados como a cantora Camilla Faustino, o pianista João Ventura e os músicos Proveta e João Parahyba. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (4), 21h30 (abertura, 20h). R$ 100. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (6)

Uxía

Considerada a grande dama da música e da poesia galego-portuguesa, ela se apresenta ao lado de Chico César, Ceumar e Socorro Lira. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (6), 21h30. R$ 71. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Yvison Pessoa

Tendo como convidados Diogo Nogueira e a Velha Guarda da Camisa Verde e Branco, o sambista faz o show ‘Essipê Errijota’, com clássicos do samba carioca e paulistano. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (6) e 7/6, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Demarcação Urgente!

Artistas ligados à causa indígena e também lideranças indígenas estão no elenco do show

Demarcação Urgente!. Chico César, Céu (foto), Letícia Sabatella, Felipe Cordeiro, Marlui Miranda, Kunumi MC, Sonia Guajajara e DJ MAM participam do espetáculo, com concepção e direção artística de Carlos Rennó. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (5), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sempre Angela

O show celebra os 90 anos de Angela Maria. Na 5ª (6), Alcione (foto), Agnaldo Rayol, Ayrton Montarroyos e Claudette Soares estarão no palco. Wanderléa, Filipe Catto, As Bahias e a Cozinha Mineira e Eliana Pittman são atrações de 7/6. E, no dia 8/6, é a vez de Tania Alves, Joanna, Márcio Gomes e Alaíde Costa. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (6), 7 e 8/6, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.