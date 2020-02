Shows: Casuarina canta Jackson do Pandeiro; e Ayrton Montarroyos interpreta Orlando Silva

Danilo Casaletti (especial para o Estado)

Orlando Silva (1915-1978) e Jackson do Pandeiro (1919-1982) são homenageados em shows pela cidade

Ayrton Montarroyos

No projeto Eles Cantam no Rádio – Os Cantores do Brasil nas Décadas de 30, 40 e 50, Ayrton interpreta canções do repertório de Orlando Silva, com orquestra regida por Rodrigo Morte. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (11), 19h. R$ 12/R$ 40.

Casuarina



O ano de 2019 marcou os 100 anos de nascimento de Jackson do Pandeiro. Para celebrar a obra do compositor paraibano, o grupo canta sambas dele, como A Ordem É Samba e Passe na Lapa. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 5ª (13), 20h. R$ 60/R$ 80.

Confira outras opções do roteiro de shows:

Azymuth

Formado por Alex Malheiros (baixo), Ivan Conti (bateria) e Kiko Continentino (teclados), o grupo carioca toca músicas do álbum ‘Demos’, lançado em 2019 e que traz gravações embrionárias da banda, feitas entre 1973 e 1975 – quando ela, formada por músicos que acompanharam grandes nomes da música brasileira, ainda estava começando a carreira. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (13), 21h. R$ 12/R$ 40.

Clube do Balanço

Defensores do samba rock, gênero nascido em bailes no fim dos anos 1950, o grupo faz duas apresentações para lançar seu quinto álbum, ‘Balanço na Quebrada’, composto por oito faixas autorais e inéditas, entre elas, ‘Domingos na Paulista’ e ‘Samba du Bom’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (7) e sáb. (8), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Fábio Jr.

O cantor faz show com seus grandes sucessos de carreira – algo que agrada em cheio ao público que o acompanha. Entre os hits, ‘Alma Gêmea’, ‘Enrosca’ e ‘Só Você’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (7), 22h. R$ 140/R$ 320.

Duofel

Em ‘Duofel Plays The Beatles’ a dupla de violonistas apresenta novos arranjos para canções do quarteto de Liverpool. Para essa releitura, eles usam instrumentos como viola caipira, violão tenor e violão de 6 e 12 cordas. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (8), 18h30. R$ 6/R$ 20.

João Bosco

O compositor , que consolidou sua carreira nos anos 1970 e 1980 ao ser gravado por nomes como Elis Regina e Maria Bethânia, faz show com composições de ‘Mano Que Zuera’, além de sucessos que lançou ao longo de quase 50 anos de carreira. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (8), 20h e 22h30. R$ 190/R$ 240.

Marcelo Jeneci

Acompanhado por banda, o compositor mostra o álbum ‘Guaia’, uma homenagem ao bairro em que nasceu, Guaianases, na zona leste da cidade. Entre as canções, as novas ‘Oxente’, ‘Melodia da Noite’ e ‘Saudade do Meu Pai’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 3ª (11), 20h. R$ 60.

Mônica Salmaso, Nelson Ayres e Teco Cardoso

Os músicos e a cantora já se apresentaram juntos inúmeras vezes e fizeram um show com canções de Vinicius de Moraes, como ‘Coisa Mais linda’ e ‘Sabe Você’. Agora, eles somam ao repertório do ‘Poetinha’ músicas de Dorival Caymmi, entre elas, ‘Dora’ e ‘Sargaço Mar’, em um show inédito. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (7), 22h. R$ 80.

Moreno Veloso

Acompanhado por banda, o filho mais velho de Caetano Veloso apresenta um sarau inspirado na cultura da cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, onde seu pai nasceu. No repertório, além de composições próprias, há poemas escritos por sua tia, Mabel, musicados por Paulo Costta. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (7), 21h. R$ 9/R$ 30.

Mundo Livre S/A

A banda pernambucana, formada nos anos 1980, faz show retrospectivo da carreira com sucessos, além de apresentar músicas do novo álbum, ‘A Dança dos Não Famosos’. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª (7), 20h. R$ 9/R$ 30.

Nelson Sargento

O sambista da Mangueira, que completa 95 anos de idade, convida a cantora Francineth, com quem trabalhou no rádio nos anos 1970, e o grupo paulistano Batuqueiros e sua Gente para apresentar canções que fez ao longo da carreira, entre elas, ‘Falso Amor Sincero’ e ‘Nas Asas da Canção’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Sáb. (8), 21h. R$ 12/R$ 40.



Por Amor a Dominguinhos

Mariana Aydar, Marcelo Jeneci e Felipe Cordeiro se juntam para celebrar a obra do sanfoneiro Dominguinhos, autor de músicas que acabaram virando clássicos da música brasileira, como ‘De Volta pro Meu Aconchego’ e ‘Eu Só Quero um Xodó’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (12), 21h30. R$ 50/R$ 120.

Roupa Nova

O grupo, detentor de inúmeras trilhas em telenovelas, faz show comemorativo de 40 anos de carreira. Entre canções mais recentes, eles relembram ‘Dona’, ‘A Viagem’, ‘Anjo’, ‘Linda’ e ‘Coração Pirata’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (8), 22h; dom. (8), 20h. R$ 140/R$ 380.

MÚSICA CLÁSSICA

Orquestra Experimental de Repertório Toca Camargo Guarnieri

Sob regência de Guilherme Rocha e com Leonardo Hilsdorf ao piano, a orquestra, formada por 100 músicos, apresenta obras do compositor brasileiro. No programa, ‘Choro para Piano e Orquestra’ e ‘Sinfonia Nº 2, Uirapuru’. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (9), 12h. R$ 10/R$ 20.

Soundscape Big Band

Dentro da série Matinais, a banda, criada em 1999 por músicos influenciados pelo jazz, tocam repertório de diferentes compositores. Entre as obras escolhidas, estão ‘Rondó’, de Gustavo Bugni, La Pampa, de Alex Mihanovich, e ‘Lilia’, composição de Milton Nascimento. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (9), 11h. Grátis (reservar ingresso em www.oesp.com.br)