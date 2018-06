Milton Nascimento, Paralamas e Fernanda Abreu estão entre os artistas que se apresentam em SP

6ª (6)

Leo Bianchini, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni formam o grupo, fortemente influenciado pela MPB. Eles lançam o álbum ‘Síntese’, terceiro da carreira. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (6), 21h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Anelis Assumpção

O título de seu terceiro álbum, ‘Taurina’ (2018), alude ao signo de Touro e aos significados sagrados e profanos atribuídos a vaca. A comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco, que tem músicas como ‘Mergulho Interior’ e ‘Chá de Jasmin’. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (6), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Claudette Soares

Baseado no livro ‘A Noite do Meu Bem’, escrito pelo jornalista Ruy Castro, o álbum ‘Canção de Amor’ (2017) traz a cantora interpretando grandes clássicos do samba-canção. Temas de Dorival Caymmi, Vinicius de Moraes e Lupicínio Rodrigues ganham novas versões. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (6), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Edy Star

Ícone do glam rock nacional, o artista apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Cabaré Star’ (2017), 43 anos depois de ‘Sweet Edy’. Com músicas de Caetano Veloso, Sérgio Sampaio e outros compositores, o trabalho foi produzido por Zeca Baleiro. Johnny Hooker e Gerônimo participam do show de hoje (6); Angela Maria e Cida Moreira são as convidadas de sábado (7). Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (6) e sáb. (7), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernanda Abreu

Com seu suingue característico, a cantora apresenta as músicas do elogiado álbum ‘Amor Geral’ (2016), seu primeiro trabalho com canções inéditas em 12 anos. Sucessos que marcaram sua carreira não ficam de fora. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (6) e sáb. (7), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Isabella Taviani

Acompanhada por um quarteto, a cantora e compositora estreia o show ‘IT – 15 Anos, Eu e Você’, uma celebração dos seus 15 anos de carreira. Ela apresenta releituras de ‘Foto Polaroid’, ‘Raio X’ e outras músicas importantes registradas em sua discografia. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (6), 22h30 (abertura, 21h). R$ 90/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge & Mateus

Com 14 faixas inéditas, ‘Terra Sem CEP’ é o oitavo trabalho da dupla. ‘Coração Calejado’ é uma das músicas. Espaço das Américas (8.050 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (6), 23h59 (abertura, 21h). R$ 120/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Larissa Luz

A baiana viu seu segundo álbum, ‘Território Conquistado’, ser indicado ao Grammy Latino em 2016. Ela apresenta as músicas do trabalho, calcado em sons eletrônicos. Ela também se apresenta de graça no domingo (8), às 16h, no Sesc Interlagos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (6), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Otto

‘Ottomatopeia’ (2017) é o álbum mais recente do pernambucano. Além das composições próprias, ele interpreta ‘Meu Dengo’, composta por Roberta Miranda. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Miklos

O ex-Titã apresenta as músicas do álbum ‘A Gente Mora no Agora’ (2017), em que estabelece conexões com Emicida, Erasmo Carlos e Tim Bernardes. ‘Vou Te Encontrar’, composta por Nando Reis, está no repertório. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 6ª (6), 21h30. R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Saulo

Ex-integrante da Banda Eva, o cantor está à frente da festa Que Amor É Esse?, título da música presente no álbum ‘O Azul e o Sol’ (2017). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (6), 22h. R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Supla

Ele faz show de lançamento do álbum ‘Illegal’, o 15º de sua carreira. Além das inéditas ‘Eu Vou até Tokyo’ e ‘Cresça e Aconteça’, ele apresenta releituras para clássicos de John Lennon e The Clash. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (6), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toni Garrido

No show ‘Noites de Orfeu’, o vocalista do Cidade Negra interpreta músicas escritas por Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Garrido foi o protagonista do filme ‘Orfeu’ (1999), de Cacá Diegues, baseado em musical de Vinicius. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Trio Corrente

Formado por Fábio Torres (piano), Paulo Paulelli (baixo) e Edu Ribeiro (bateria), o grupo ganhou o Grammy de melhor álbum latino de jazz em 2014. Nesta apresentação, eles recebem o bandolinista Hamilton de Holanda como convidado. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (6) e sáb. (7), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Manoel

No ano passado, o compositor e pianista ganhou o Prêmio da Música Brasileira pelo álbum ‘Delírio de um Romance a Céu Aberto’, com participações de Ana Carolina, Elba Ramalho e outros artistas. Junio Barreto participa do show. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (6), 21h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (7)

Baile Black

Formada por músicos da nova geração do funk e do soul, a banda Brazil Soul Power recebe Tony Bizarro, Lady Zu, Jordan Costa e Nasca. A noite reserva uma homenagem a Tim Maia. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (7), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Carne Doce

Apostando na estética do indie rock, o grupo de Goiânia se despede da turnê do álbum ‘Princesa’ (2016). O show também marca o lançamento em vinil do trabalho. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (7), 20h. Grátis.

Cícero & Albatroz

Em ‘Albatroz’ (2017), seu quarto disco de inéditas, o cantor e compositor assume uma sonoridade de banda, ao lado dos músicos que formam o grupo Albatroz. A música ‘A Cidade’ é destaque do disco. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (7), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Clube do Balanço

Apostando no samba-rock, a banda lança o videoclipe da música ‘Dolores Gabriela, uma Homenagem ao Futebol de Várzea’. A canção faz parte do álbum ‘Menina da Janela’ (2014). Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (7), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Drake Bell

Conhecido por seu trabalho na série ‘Drake and Josh’, exibida originalmente entre 2004 e 2007, ele também tem seu trabalho musical. Desde o ano passado, o artista divulga o EP ‘Honest’, com foco no pop. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (7), 19h. R$ 180/R$ 400. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Edy Star

Falamansa

Grande nome do forró, a banda lança DVD que comemora seus 20 anos de trajetória profissional. Além de temas autorais, eles homenageiam Dominguinhos, Moraes Moreira e Luiz Gonzaga. O show tem participação do sanfoneiro Mestrinho e dos grupos Rastapé e Bicho de Pé. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (7), 22h (abertura). R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernanda Abreu

Milton Nascimento

Ele retorna à cidade com o show ‘Semente da Terra’. O cantor e compositor relembra sucessos de sua carreira cujas letras têm conotações políticas e sociais. Entre eles, ‘Coração de Estudante’, ‘A Terceira Margem do Rio’, ‘Coração Civil’ e ‘Clube da Esquina Nº 2’. Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (7), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Otto

Os Paralamas do Sucesso

Lançado no ano passado, ‘Sinais do Sim’ é o 21º álbum do trio Os Paralamas do Sucesso. Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) apresentam músicas do disco, o primeiro com inéditas em oito anos, e sucessos marcantes, como ‘Alagados’ e ‘O Amor Não Sabe Esperar’. Citibank Hall (5.745 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (7), 22h (abertura, 20h30). R$ 90/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Teixeira e Sérgio Reis

No DVD ‘Amizade Sincera II’ (2015), os amigos investem em clássicos caipiras – entre eles, ‘Cabecinha no Ombro’ e ‘Beijinho Doce’. A dupla também apresenta sucessos de suas carreiras, caso de ‘Romaria’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (7), 22h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tânia Alves e Altemar Dutra Jr.

‘Somos Iguais’ é o show que reúne os dois artistas interpretando clássicos da canção romântica latina. Acompanhados por um quinteto, eles se alternam entre números solo e duetos. Há ainda uma homenagem a Altemar Dutra, pai do cantor célebre por suas interpretações de boleros. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (7), 21h30. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toni Garrido

Trio Corrente

Domingo (8)

Anavitória

Mesclando pop e folk, a dupla formada por Ana Caetano e Vitória Falcão participa do projeto Domingo na ZL. Ao lado de três músicos, elas apresentam alguns de seus sucessos, entre eles ‘Agora Eu Quero Ir’. Av. Prof. Engenheiro Ardevan Machado, s/nº, metrô Corinthians-Itaquera. Dom. (8), 11h. Grátis.

Boca Livre

Completando 40 anos de carreira, o grupo vocal apresenta o show ‘Viola de Bem Querer’. O quarteto relembra clássicos que marcaram sua trajetória – entre eles, ‘Quem Tem a Viola’ e ‘Toada’, além de abrir espaço para temas inéditos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

CPM 22

Representante do hardcore nacional, a banda lança a turnê do disco ‘Suor e Sacrifício’ (2017). ‘Ser Mais Simples’ é uma das 14 faixas do álbum. Dead Fish, Dance Of Days e Rocca também se apresentam. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Dom. (8), 16h. R$ 50/R$ 160. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Criolo

Ao lado do DJ DanDan e do cavaquinista Ricardo Rabelo, o artista faz uma aula-espetáculo em que explica seu processo de criação. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (8), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luisa Maita

No álbum ‘Fio da Memória’ (2016), o segundo de sua carreira, a cantora e compositora explora nuances eletrônicas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (8), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Não Recomendados e 2DE1

Com influência do R&B e do pop, os grupos são atração da Festa Transe. Caio Prado, Daniel Chaudon e Diego Moraes são os intérpretes do espetáculo Não Recomendados, cujas composições têm como mote liberdades individuais e de gênero. O duo 2DE1, formado por dois irmãos gêmeos, transita pelas mesmas temáticas. Mauricio Lima discoteca. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Dom. (8), 18h (abertura). R$ 20/R$ 50. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Otto

Toni Garrido

