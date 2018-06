Bons shows para ver nesta 5ª (3) em São Paulo

Anelis Assumpção

O título de seu terceiro álbum, ‘Taurina’ (2018), alude ao signo de Touro e aos significados sagrados e profanos atribuídos à vaca. A comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco, que tem músicas como ‘Mergulho Interior’ e ‘Chá de Jasmin’. A apresentação faz parte do projeto Música no Vão. Entre 19h e 22h, a entrada no Masp é gratuita. Vão do Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 5ª (3), 20h. Grátis.

Eddie

Com produção de Pupillo, da Nação Zumbi, ‘Mundo Engano’ é o sétimo álbum da banda de Olinda. Com sonoridade diversa, o trabalho tem músicas como ‘A Correnteza’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (3) e 4/5, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flora Matos

Com carreira de expressão no rap, a brasiliense apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Eletrocardiograma’ (2017). O trabalho tem faixas como ‘Me Ame em Miami’ e ‘Deixa Brilhar’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (3), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Giovani Cidreira

Toques de pop, MPB e psicodelia estão no primeiro álbum solo do baiano, ‘Japanese Food’ (2017). Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (3), 20h. R$ 10/R$ 15. Cc.: não aceita. Cd.: todos.



João Leão

Integrante do grupo Saulo Duarte e a Unidade, ele lança seu primeiro disco solo, ‘Bílis Negra’. Com sonoridade pop, o trabalho foi produzido por Dudu Tsuda. Saulo Duarte, Tika e Kika participam da apresentação. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (3), 21h. Grátis.

Saxon

A banda inglesa de heavy metal vem ao Brasil para divulgar seu 22º disco de estúdio, ‘Thunderbolt’ (2018). O grupo Armored Dawn também faz show. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 5ª (3), 19h30. R$ 160/R$ 520. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Especial

5ª do Samba

Tendo como anfitriã a banda Camanduê, o projeto recebe nesta edição Leci Brandão e Reinaldo Gonçalves. Além da discotecagem do DJ Tadeu, a coreógrafa Solange Ferreira ensina o público a dançar. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (3), 20h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.