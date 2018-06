Agenda de shows para curtir essa semana em São Paulo

Em nossa agenda de shows, Jack Broadbent, Demônios da Garoa e Pretinho da Serrinha estão entre as opções para ver nos palcos da cidade.

3ª (6)

Danielle Almeida

Canções de países da diáspora africana estão presentes no show ‘Diaspórica’. A cantora e pesquisadora também incorpora músicas de Cuba, México e Brasil. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (6), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Demônios da Garoa

Comemorando 75 anos de existência, o grupo já passou por diversas formações. Neste show, ele apresentam clássicos como ‘Trem das Onze’ e ‘Saudosa Maloca’, ambas compostas por Adoniran Barbosa. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (6), 21h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rubem Farias Convida Os Reis do Samba Jazz

Neste show que faz parte do projeto Jazz.Br, o baixista baiano toca ao lado de grandes músicos do Brasil. Nelson Faria (guitarra), Filó Machado (vocal e guitarra), Raul de Souza (trombone) e Pascoal Meirelles (bateria) são seus convidados. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (6), 21h30 (abertura, 20h). R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

Sandra de Sá

No projeto ‘Baile da de Sá’, a cantora recebe amigos e interpreta um repertório que vai do samba ao pop, passando por seus grandes sucessos. Neste show, o convidado é Ivo Meirelles. Paris 6 Burlesque Music Hall (232 lug.). R. Augusta, 2.809, Cerqueira César, 3086-0009. 3ª (6), 21h. R$ 70. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

4ª (7)

Joyce Moreno

Gravada por Elis Regina e Maria Bethânia, a cantora e compositora celebra sete décadas de vida com o show ’70 Anos de Praia’. Ao lado de um trio, ela apresenta ‘Feminina’ e outras músicas que marcaram sua carreira, iniciada há mais de 50 anos. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (7) e 5ª (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (8)

Jack Broadbent

O guitarrista inglês Jack Broadbent, que se apresentou em festivais internacionais como o Montreux Jazz Festival, é tido como um dos novos virtuoses da técnica slide. Ele se apresenta no Brasil pela primeira vez. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (8), 22h30 (abertura, 21h). R$ 75/R$ 95. Cc.: todos. Cd: todos.

Joyce Moreno

Luz, Câmera e Close

Nesta edição do projeto, que homenageia o jornalista e produtor Fernando Faro, criador do programa ‘Ensaio’, a atração é João Donato, que estará acompanhado de Arismar do Espírito Santo (baixo) e Cleber Almeida (bateria). Saulo Duarte faz participação especial. Centro Cultural Banco do Brasil (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. 5ª (8), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Márcio Gomes

Sucesso de público no Rio de Janeiro, o cantor de voz potente se dedica a um repertório que vai dos anos 1940 ao fim dos 1970. No show ‘Eternas Canções’, há músicas de Carlos Gardel, e Frank Sinatra. Paris 6 Burlesque Music Hall (232 lug.). R. Augusta, 2.809, Cerqueira César, 3086-0009. 5ª (8), 21h. R$ 100. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Ná Ozzetti e Luiz Tatit

Em show de violão e voz, a dupla que iniciou carreira no Grupo Rumo retoma temas que marcaram suas carreiras. ‘Estopim’, ‘Ladeira da Memória’ e ‘Crápula’ estão no repertório. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (8), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho da Viola e Beatriz Rabello

Pai e filha se reúnem para um show em clima carnavalesco. O sambista interpreta os clássicos compostos em mais de 50 anos de trajetória profissional e Beatriz apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Bloco do Amor’ (2016). Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (8), 9 e 10/2, 21h; 11/2, 18h. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pretinho da Serrinha

Em apresentação do projeto Madureira em Sampa, o artista faz show que tem como convidado Seu Zé Luís do Império. A dupla, que representa a escola de samba Império Serrano, interpreta clássicos de vários carnavais. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (8) e 9/2, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rakta

Formado apenas por mulheres, o grupo faz show de lançamento do compacto ‘Oculto Pelos Seres’, com influências do rock e do experimentalismo. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (8), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.