Cinco shows com artistas nacionais para ver durante a semana em São Paulo

3ª (3)

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora inicia temporada às terças-feiras, ao lado dos músicos François Muleka (congo-brasileiro), e Aniel Solleiman (de Cuba). Centro da Terra. Teatro (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 3ª, 20h. R$ 15/R$ 50. Até 24/4. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

4ª (4)

Douglas Germano

Gravado por Elza Soares no álbum ‘A Mulher do Fim do Mundo’, o compositor apresenta o show ‘Cabedal’. Nele, o artista apresenta músicas que farão parte de seu próximo trabalho. Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (4), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (5)

Leci Brandão

Em comemoração aos 30 Anos do Geledés – Instituto da Mulher Negra, a sambista relembra seus grandes sucessos. Luedji Luna participa do show. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (5), 19h. Grátis (retirar ingresso a partir das 14h do dia do show).

Nelson Ayres Big Band

O grupo do instrumentista faz o último show de sua temporada, com clássicos da música brasileira e temas autorais. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (5), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renata Rosa

Atriz, cantora e pesquisadora, ela faz show de seu terceiro álbum, ‘Encantações’ (2015). O trabalho traz sonoridade baseada nas rabecas, percussões e violas de dez cordas. Seu Luiz Paixão, rabequeiro pernambucano, participa do show. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (5), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.