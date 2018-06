Angela RoRo, Mariana Aydar e John Pizzarelli estão entre os shows da semana

6ª (2)

Angela RoRo

A compositora de ‘Amor, Meu Grande Amor’ lança o álbum ‘Selvagem’ no projeto Biscoito da Casa. Acompanhada pelo pianista Ricardo Mac Cord, a artista apresenta novidades como ‘Sai de Mim’ e ‘Maria da Penha’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (2), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Banda Uó

Encerrando atividades, o grupo mostra sua mistura de tecnobrega e pop no último show em São Paulo. Pabllo Vittar, Lia Clark e Mc Tha participam da apresentação, aberta por Jade Beraldo. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 6ª (2), 22h. R$ 60/R$ 140. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Celso Sim

Um dos diretores artísticos do elogiado ‘A Mulher do Fim do Mundo’, lançado por Elza Soares em 2015, o cantor e compositor revisita o sambista baiano Batatinha no álbum ‘O Amor Entrou Como Um Raio’. A cantora Mariana de Moraes participa do show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (2), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Chico Buarque

O artista faz o show ‘Caravanas’, baseada no disco que lançou em 2017. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª e 6ª, 22h; sáb., 21h30; dom., 18h30. Temporada até 11/3; 22/3 a 1/4 e 12/4 a 22/4. R$ 200/R$ 490 (esgotado nesta semana). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

João Bosco

Ele repassa seus sucessos em show do projeto 5 Sentidos, que inclui jantar com entrada, prato principal e sobremesa. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (2) e sáb. (3), 20h. R$ 350 (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Maneva

A banda de reggae comanda a festa Daquele Jeito, tocando os sucessos de 12 anos de carreira. As bandas Fun7 e CBJR – Tributo, que interpreta músicas do Charlie Brown Jr., são outras atrações da noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (2), 22h. R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcos Valle & Orquestra Atlântica

Ao lado da big band, o compositor de ‘Samba de Verão’ relembra clássicos de sua carreira, entre eles ‘Preciso Aprender a Ser Só’. Além de temas autorais da Orquestra Atlântica, o show conta com a participação da cantora Patrícia Alví. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (2) e sáb. (3), 21h. R$ 12/R$ 40; dom. (4), 18h. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Mariana Aydar

No show ‘Veia Nordestina’, a cantora se aproxima do forró, do xote e de ritmos da Bahia. Composições de Dominguinhos, Moraes Moreira e uma versão para ‘Lucro Descomprimido’, do BaianaSystem, estão no repertório. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (2) e sáb. (3), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rael

O rapper apresenta show reformulado do álbum ‘Coisas do Meu Imaginário’ (2016), agora lançado em vinil. Rodrigo Ogi, Massao e Apolo são os convidados especiais do artista. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (2) e sáb. (3), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Silibrina

Comandada por Gabriel Nóbrega, filho do multiartista Antonio Nóbrega, a banda de sete músicos explora a mistura da música brasileira com o jazz. No ano passado, o grupo lançou seu primeiro trabalho, ‘O Raio’. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (2), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (3)

Chico Buarque

Höröyá

Formado por brasileiros e africanos, o grupo apresenta o espetáculo ‘Pan Africa Brasil’. Famodou Konate, Billy Konate, Petit Adama Diarra, Assetou Diabate e Djanko Camara, artistas e mestres de cultura da África, participam da apresentação, com foco nos ritmos tradicionais africanos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Bosco

Mahmundi

Com carreira iniciada neste década, ela trabalha com uma sonoridade pop. Em show pensado para o público feminino, a artista interpreta músicas sobre amor e relacionamentos. Sesc Santana. Deck do Jardim. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. 6ª (3), 19h. Grátis.

Marcos Valle & Orquestra Atlântica

Mariana Aydar

Rael

O Rappa

A banda faz seus últimos shows. Marcelo Falcão e seus colegas relembram músicas como ‘Pescador de Ilusões’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (3), 23h30 (abertura, 21h); dom. (4), 19h (abertura, 17h). R$ 120/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trupe Chá de Boldo

O coletivo, que tem mais de dez anos de carreira, apresenta as músicas de seu quarto álbum, ‘Verso’. Composições de Alzira E, André Abujamra e Tatá Aeroplano foram escolhidas para integrar o trabalho. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (3), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wander Wildner e Gustavo Kaly

Depois de desenvolverem juntos o projeto audiovisual ‘Delírios do Sul do Mundo em um Pub Irlandês’, a dupla divulga seus trabalhos mais recentes. Wildner acaba de lançar o disco ‘De Gritar Me Cansei Rouco e ao Pensar no Mundo Eu me Vi Louco’. Kaly apresenta as composições incluídas em ‘Primavera Punk e Outras Estações do Falso Jazz’ (2016). Sensorial Discos. R. Augusta, 2.389, Cerqueira César, 3333-1914. Sáb. (3), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Geraldo

Influenciado por Bob Dylan e Raul Seixas, ele conquistou um público fiel em mais de 40 anos de carreira. No show ‘Hey, Zé!’, o artista relembra sucessos como ‘Cidadão’ e também apresenta canções inéditas. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (4)

Castello Branco e Phill Veras

Nomes da música brasileira contemporânea, eles fazem show conjunto. No repertório, há canções representativas de suas carreiras, com espaço para um interpretar composições do outro. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Dom. (4), 19h (abertura, 18h). R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Buarque

Far From Alaska

O quinteto de Natal (RN) apresenta as músicas do álbum ‘Unlikely’ (2017), mais pesado e experimental que o antecessor, ‘modeHuman’ (2014). O disco foi produzido por Sylvia Massy, que já trabalhou com Red Hot Chili Peppers. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (4), 16h. Grátis.

Höröyá

Jesse Robinson

O guitarrista e cantor, nascido no Mississippi, trabalhou com lendas do blues. Ele destaca o repertório do disco ‘Stray Star’, produzido pelo brasileiro Robertinho do Recife. As letras foram escritas com base em poemas de Assunção de Maria. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (4), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcos Valle & Orquestra Atlântica

Moraes Moreira

Atualmente em turnê com os Novos Baianos, o compositor apresenta versões intimistas para sucessos da carreira, caso de ‘Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira’. Bar Brahma Centro. Salão Principal (220 lug.). Av. São João, 677, Centro, 2039-1250. Dom. (4), 21h (abertura, 20h). R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Rappa

Zé Geraldo

2ª (5)

Bárbara Eugênia

Comemorando dez anos de carreira, a cantora e compositora estreia a temporada de shows ‘Dez Anos Por Aí’. Nesta apresentação, ela interpreta as músicas do álbum ‘Vida Ventureira’ (2017), que dividiu com Tatá Aeroplano. Centro da Terra. Teatro (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª (5), 20h. R$ 15/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

3ª (6)

John Pizzarelli

No álbum ‘Sinatra & Jobim @ 50’, o cantor e guitarrista celebra os 50 anos do clássico disco que reuniu Frank Sinatra e Tom Jobim. Daniel Jobim, neto de Tom, participa do show, que tem versões para ‘Dindi’ e ‘Garota de Ipanema’. Bourbon Street (580 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (6) e 4ª (7), 21h30 (abertura, 20h). R$ 225/R$ 275. Cc.: todos. Cd: todos.

Laila Garin e A Roda

A cantora e atriz ganhou notoriedade ao interpretar Elis Regina em musical. Ao lado da banda A Roda, ela relembra clássicos eternizados pela ‘Pimentinha’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (6), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (7)

Guilherme Fanti

Passando pela música brasileira e pelo jazz, o violonista, compositor e arranjador lança seu primeiro disco em quarteto, acompanhado por Salomão Soares (piano e acordeom), Fi Maróstica (baixo acústico) e Rodrigo “Digão” Braz (bateria e percussão). Tatiana Parra (voz), Jota P Barbosa (sax e flauta) e Diego Garbin (trompete) participam do show. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (7), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

John Pizzarelli

5ª (8)

As Bahias e a Cozinha Mineira

As vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia integram o grupo que celebra o Dia Internacional da Mulher em show com a participação de Luedji Luna. O repertório do álbum ‘Bixa’ (2017) dá o tom da apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (8), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ceumar

A cantora convida Lívia Mattos e a percussionista Dani Zulu em show cujo repertório é dedicado a compositoras brasileiras. Elas também apresentam músicas próprias. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (8), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Buarque

Cida Moreira

A cantora e atriz faz show de voz e piano, recuperando o formato que a lançou em 1981, ano do álbum ‘Summertime’. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 5ª (8), 20h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Clarice Falcão

Ao lado do guitarrista João Erbetta, a multiartista apresenta o show ‘Voz e Guitarra e Mais Coisa’. No repertório estão músicas de seus dois álbuns e inéditas. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (8) e 9/3, 21h. R$ 90/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ellen Oléria, Alma Thomas e Leny Andrade

Cantoras de gerações distintas, elas apresentam o show ‘Influência do Jazz’. O trio interpreta músicas que tiveram papel decisivo na canção brasileira. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (8) e 9/3, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karla da Silva

Em seu segundo álbum ‘Gente Que Nunca Viu Vai Ver a Pretíssima Coroação’ (2017), ela passeia por dub, samba e hip hop. Paula Lima faz participação especial no show. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (8), 14h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Lia Sophia

Radicada em São Paulo, a cantora e compositora mantém suas raízes fincadas no Pará e em seus ritmos locais. Ela apresenta as músicas do álbum ‘Não Me Provoca’ (2017), produzido por Pedro Luis. A música ‘Ela’ foi gravada com a participação especial de Ney Matogrosso. Unibes Cultural (296 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 5ª (8), 20h. R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Lulinha Alencar e Mestrinho

A dupla de sanfoneiros lança o álbum ‘ToCantE’, que celebra o legado de Dominguinhos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 5ª (8), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Especial

Admirável Música Nova

Promovendo encontros com artistas de diferentes estilos, o festival recebe hoje (2) Craca e Dani Nega. No sábado (3), é a vez de Vitor Araújo e Negro Leo. A programação é encerrada no domingo (4) com o duo Yamí Music, formado pelo violoncelista italiano Frederico Puppi com o percussionista baiano. Eles fazem show ao lado de Criolo. Centro Cultural Banco do Brasil (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. Hoje (2) e sáb. (3), 20h; dom. (4), 18h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

EletroDrops

Na estreia do projeto, que mapeia a atual cena eletrônica brasileira, apresentam-se DJ Junior C., Shadow Movement, IAO, L_cio e DOC Masters – show que reúne todos eles, além do VJ Teo Ponciano. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luz, Câmera e Close

No último show do projeto Luz, Câmera e Close, que homenageia o jornalista e produtor Fernando Faro, a cantora Ná Ozzetti e seu trio se apresentam ao lado da banda Mamparra. Centro Cultural Banco do Brasil (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. 5ª (8), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.