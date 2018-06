Gravação de DVD de Chico Buarque e encontro de Leo Jaime e Leoni estão na agenda de shows da semana

6ª (13)

Almério

Com voz de timbre andrógino, o pernambucano mostra as músicas de seu segundo álbum, ‘Desempena’ (2017), mesclando sons regionais e eletrônicos. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (13), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico Buarque

O artista faz apresentações extras do show ‘Caravanas’. As apresentações de hoje (13) e sábado (14) serão gravadas para DVD. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª e 6ª, 22h; sáb., 21h30; dom., 18h30. Temporada: até 22/4. R$ 200/R$ 490. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Dona Onete

Atração da festa Pardieiro, a ‘diva do carimbó chamegado’ apresenta músicas do álbum ‘Banzeiro’ (2016). Jaloo participa do show. DJs da festa Je Treme Mon Amour animam a noite. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (13), 23h30. R$ 40/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jorge Drexler

Em seu 13º disco, ‘Salvavidas de Hielo’ (2017), o compositor uruguaio investe no minimalismo, ressaltado pelo toque de seu violão. Ele faz show ao lado de quatro músicos. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (13) e sáb. (14), 22h (abertura, 20h); dom. (15), 20h30 (abertura, 19h). R$ 120/R$ 340 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Leo Jaime e Leoni

Amigos desde os anos 1980, eles apresentam o show ‘Leoni & Leonardo’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 6ª (13), 21h. R$ 100/ R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Margareth Menezes

A cantora baiana apresenta o show ‘Rebeldia Nordestina’, com canções de músicos nordestinos que ajudaram a criar a identidade musical brasileira. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (13), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maurício Einhorn

Principal expoente da gaita no país, ele apresenta, ao lado de banda, o show ‘Maurício Einhorn – 80 Anos de Gaita’. Ele interpreta canções autorais, entre eles, temas que marcaram a bossa nova. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (13), sáb. (14) e dom. (15), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do show).

Odair José

Em show do projeto O Lado B da Censura, o compositor de ‘Eu Vou Tirar Você Desse Lugar’ interpreta canções de sua autoria censuradas nos anos 1970. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (13), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Silvia Machete

Conhecida pelo seu lado performático, a cantora apresenta o show ‘Dussek Veste Machete’, com músicas de Eduardo Dussek. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (13), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Virgínia Rosa

Em seu quinto álbum, ‘Virgínia Rosa Canta Clara’ (2015), grandes sucessos de Clara Nunes são relembrados. A cantora relê ‘Tristeza Pé no Chão’, ‘O Mar Serenou’, ‘Menino Deus’, entre outras canções. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (13), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zizi Possi

Ao lado do pianista Daniel Grajew e do violonista e guitarrista Vinícius Gomes, a cantora estreia novo show. Composições de Cartola, Heitor Villa-Lobos e Händel estão no repertório. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (13) e sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (14)

Alexandra Nícolas

‘Feita na Pimenta’ é o segundo álbum da cantora maranhense. O forró e outros ritmos do nordeste dão a tônica da sonoridade do disco. Uma das faixas, ‘Teu’, foi gravada com a participação de Zeca Baleiro. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Sáb. (14), 23h59 (abertura, 22h30). R$ 34. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Chico Buarque

Dirty Rotten Imbeciles

Formada em 1982, a banda texana, conhecida como D.R.I, é especialista na mistura de punk com thrash metal. Eles interpretam músicas que se destacam em sua discografia. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (14), 18h (abertura). R$ 140/R$ 280. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Jorge Drexler

Maurício Einhorn

Odair José e Azymuth

Acompanhado pelo lendário grupo, que o acompanhou nos estúdios durante os anos 1970, o artista faz show baseado no álbum ‘O Filho de José e Maria’ (1977). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Roberta Campos

Ao lado de um trio de músicos, a cantora e compositora apresenta grandes sucessos compostos por Renato Russo, caso de ‘Tempo Perdido’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thiaguinho

Com 14 músicas inéditas, ‘Só Vem!’ é o novo álbum do cantor. A faixa que dá nome ao trabalho foi gravada com a participação especial da funkeira Ludmilla. Citibank Hall (5.493 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (14), 22h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zizi Possi

Domingo (15)

Chico Buarque

Jorge Drexler

Luisa Maita

No álbum ‘Fio da Memória’ (2016), o segundo de sua carreira, a cantora e compositora explora nuances eletrônicas. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (15), 16h. Grátis.

Maurício Einhorn

Moacyr Franco

Com mais de 60 anos de carreira, o artista relembra músicas marcantes de sua trajetória – entre elas, ‘Balada nº 7’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Dom. (15), 20h. R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Odair José e Azymuth

Roberta Campos

Zizi Possi

3ª (17)

Ana Cañas, Karina Buhr e Taciana Barros

No show ‘Amar e Mudar as Coisas’, as cantoras prestam uma homenagem a Belchior. A atriz convidada Martha Nowill lê textos sobre o compositor. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (17), 21h30 (abertura, 20h). R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

Richard Clayderman

Acompanhado por um grupo de cordas, o pianista francês chega ao Brasil para apresentar a turnê que comemora seus 40 anos de carreira. Com uma discografia que totaliza mais de 150 milhões de exemplares vendidos, ele interpreta músicas que marcaram sua trajetória e temas clássicos de filmes. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 3ª (17), 21h. R$ 140/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wavves

Com influências do surf rock, a banda americana vem pela primeira vez ao Brasil. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. 3ª (17), 21h30 (abertura, 18h). R$ 120/R$ 200. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Zeca Baleiro

Neste show, o cantor e compositor faz um passeio por sua discografia, além de apresentar releituras de canções de outros compositores. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (17), 21h. R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (18)

Cesar Camargo Mariano e Brian McKnight

No segundo concerto da temporada da série Concertos Internacionais da Tucca, o pianista brasileiro encontra o cantor americano. Brian interpreta hits como ‘Back at One’ e Cesar destaca temas autorais e de compositores como Djavan. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (18), 21h. R$ 120/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Brown

Depois de se tornar parceiro musical do avô, Chico Buarque, Chico Brown faz sua primeira apresentação em São Paulo. Filho de Carlinhos Brown, ele faz show acústico com pitadas de reggae, pop e jazz. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (18), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Rita Benneditto

Em ‘Tecnomacumba – 15 Anos de Festa e Fé’, ela celebra os 15 anos do projeto criado quando ainda assinava Rita Ribeiro. Fusões de música eletrônica com a sonoridade afro-brasileira dão o tom da apresentação. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (18), 21h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (19)

Ana Cañas e Chico Chico

A cantora e o filho de Cássia Eller destacam o melhor de seus respectivos trabalhos, que transitam por pop, reggae e jazz. Ao fim, a dupla se encontra para uma jam session especial. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 5ª (19), 20h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Chico Buarque

Edu Lobo, Romero Lubambo e Mauro Senise

O compositor, o violonista e o saxofonista lançam o álbum ‘Dos Navegantes’, com regravações intimistas de músicas de Edu. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (19), 22h (abertura, 20h30). R$ 245/R$ 290.. Cc.: todos. Cd: todos.

Giovani Cidreira e Aíla

Toques de pop, MPB e psicodelia estão no primeiro álbum solo do baiano, ‘Japanese Food’ (2017). Já ‘Em Cada Verso um Contra-ataque’, lançado em 2016, é o disco em que Aíla assume posições sobre política e liberdade de gênero. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (19), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Metá Metá

Influenciado pela música africana, o trio formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (violão) apresenta canções do álbum ‘MM3’ (2016). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (19) e 20/4, 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Natália Matos

‘Não Sei Fazer Canção de Amor’ é o segundo álbum da cantora, fruto de vivências com o pop feito em Belém. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (19), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Premiata Forneria Marconi

Em atividade desde o fim dos anos 1960, a banda italiana de rock progressivo apresenta as músicas do álbum ‘Emotional Tattoos’ (2017). Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (19), 22h (abertura, 20h). R$ 160/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tavito, Tuia e Vignini

Levando à frente as ideias do rock rural, o trio faz show intimista. Sucessos como ‘Casa no Campo’, de Tavito, ganham novas versões. O tecladista Abrão Lincoln faz participação especial. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (19), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Festival Flowresta

Nesta primeira edição do festival, há shows das bandas Samuca & A Selva, convidando Siba, e da Isca de Polícia. Uma roda de samba e choro, discotecagem e apresentação do grupo Camarão Blues, homenageando os Secos & Molhados, complementam a programação. Teatro Mars (950 lug.). R. João Passalacqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Sáb. (14), 21h. R$ 20/R$ 35. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Red Bull Music Pulso

O primeiro showcase do evento que reúne músicos independentes é com os integrantes dos coletivos comandados pelos curadores Ana Paula Paulino e Rafa Tudesco. DJ Duh, Daniel Yorubá e Nath Rodrigues são alguns deles. Red Bull Station. Auditório. Pça. da Bandeira, 137, Centro. Sáb. (14), 17h. Grátis.

Vertentes do Mesmo Rio

Privilegiando músicos e a cultura da região amazônica, o evento tem Fafá de Belém como madrinha. Patrícia Bastos, Natália Matos, Felipe e Manoel Cordeiro e outros artistas fazem shows. Bebidas e comidas típicas também fazem parte do festival. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. Sáb. (14), 12h/20h. R$ 50. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

