Show infantil ‘Música de Brinquedo 2’, da banda Pato Fu, é uma das dicas para as crianças em São Paulo

+ O Pato Fu, liderado por Fernanda Takai, apresenta o show Música de Brinquedo 2, que traz versões de clássicos da música nacional e internacional, interpretados com a ajuda de brinquedos – instrumentos em miniatura, saxofones de plástico, kazoos e tecladinhos baratos. Releituras de ‘Severina Xique Xique’ (Genival Lacerda), ‘I Saw You Saying’ (Raimundos), ‘Livin’ La Vida Loca’ (Ricky Martin) e ‘Every Breath You Take’ (The Police) prometem animar adultos e crianças. Neste fim de semana, a banda estará no Sesc Guarulhos, mas também há shows programados para o fim do mês no Sesc Pinheiros. Livre. Sesc Guarulhos. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (3) e dom. (4), 16h. R$ 6/R$ 20. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 24/8, 20h; 25/8, 18h. R$ 9/R$ 30 (vendas, a partir de 13/8, pelo site: www.sescsp.org.br).

+ O espetáculo O Som das Cores, inspirado no livro homônimo do taiwanês Jimmy Liao e também em poemas de ‘O Livro das Imagens’, do checo Rainer Maria Rilke, conta a história de Lúcia – uma jovem aventureira, de 15 anos, que passeia pelo mundo do impossível. A montagem é do grupo mineiro Catibrum Teatro de Bonecos. Livre. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, 3170-0800. Sáb. e dom., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 25/8.

+ A companhia Le Plat du Jour apresenta versão autoral do clássico Chapeuzinho Vermelho. Tudo começa com uma grande brincadeira, em que duas palhaças descobrem um armário cheio de ‘chapéus’. Tais objetos as conduzem por uma incrível viagem, na qual o fio condutor é dado pela história da Chapeuzinho – conto escrito pelos Irmãos Grimm. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 1º/9.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





AÇÃO

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de, no mínimo, quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas – como a ‘Missão Judith’, inspirada em um vídeo do canal Porta dos Fundos. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª, sáb. e dom., 10h/23h50). R$ 84,90 (por pessoa).

CINEMA

Cine Kids

Nesta edição, o projeto exibe o clássico ‘A Dama e o Vagabundo’, dirigido por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton Luske. Na história, Dama, uma cadelinha que vive com uma família abastada, apaixona-se por Vagabundo, um cachorro de rua. 76 min. Livre. Museu da Imagem e do Som. Auditório MIS (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117 4777. Sáb. (3), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MOSTRA

Ziraldo… De A a Zi

A exposição é um passeio pelo universo ‘ziraldiano’ e permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal e seus métodos de criação. Além de obras conhecidas, há experimentações gráficas, pinturas, rascunhos, anotações, cadernos de infância e outras raridades. São mais de 500 obras – entre elas, 200 criações originais do ‘pai’ do Menino Maluquinho, que completa 75 anos de carreira. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Hoje (2), sáb. (3) e dom. (4), 10h/17h. Grátis.

PARQUE

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 3 milhões de litros de água, onde vivem cerca de 300 espécies de animais e aproximadamente três mil exemplares. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até ursos polares. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

PARQUE DE DIVERSÃO

Wind up

O local é um túnel de vento com simulador de paraquedismo indoor. O equipamento ocupa uma área de 650 metros quadrados, em uma estrutura com 17 metros de altura e ventos de até 270 km/h. As manobras são feitas dentro de um tubo transparente com telas de segurança – tudo acompanhado por profissionais. Os interessados na experiência, disponível para crianças a partir de 5 anos, recebem um macacão e capacete especiais. Antes de entrar no túnel, há uma aula teórica e prática, com as dicas necessárias para um voo seguro e divertido. Av. Ricardo Jafet, 1730, V. Mariana, 3432-2473. 11h/20h. R$ 96.

TEATRO

O Anjo e a Princesa

Da companhia Sobrevento, o espetáculo retrata a primeira experiência de um anjo da guarda e o desafio de tomar conta de uma princesa. 60 min. Livre. Itaú Cultural. Sala Multiuso (70 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (3) e dom. (4), 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Desbotou

Dirigida por Adriano Merlini e Luiza Torres, a montagem é inspirada no conto ‘Quando as Cores Foram Proibidas’, de Monika Feth. A história acompanha Catarina, garota que vive em um país cinza e presencia o nascimento de uma flor colorida. A protagonista decide, então, lutar contra a proibição das cores no local. 50 min. Livre. Espaço Cia. da Revista (82 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 18/8.

Muito Ruído por Shakespeare

Da Cia. Núcleo, a montagem utiliza parte da obra de Shakespeare como inspiração e acompanha dois mensageiros, que tentam contornar problemas relacionados à tarefa de contar uma história – como notícias falsas e manipulação de informações. 50 min. 3 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (3). Sáb., 17h30. R$ 40. Até 1º/9.

Nem Sim Nem Não

Pedro Cardoso e Graziella Moretto apresentam uma nova temporada de sua primeira peça infantil. Em cena, são abordados, com muito humor, temas como educação e autoestima, a partir da história de uma jovem que, para ajudar a família, precisa trabalhar desde cedo. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60 (até 3 anos, grátis). Até 10/8.

O Pequeno Príncipe

O espetáculo apresenta uma nova versão do clássico escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. Morador do asteroide B-612, o Pequeno Príncipe se aventura por novos mundos, pegando carona numa revoada de pássaros. Após visitar vários planetas, ele acaba caindo no planeta Terra, no deserto do Saara, onde conhece o narrador, que acabara de sofrer um acidente de avião. 50 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/8.

A Travessia de Maria e Seu Irmão João

Da Cia. Arthur-Arnaldo, o espetáculo é conduzido por Maria e João, que enfrentam o medo do abandono, o escuro da floresta e os planos terríveis de uma bruxa. Juntos, eles tentam retornar ao lar em segurança. 55 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia sáb. (3). Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 1º/9.