Show infantil de Zeca Baleiro e outras atrações para as crianças

Canções de infância

No show infantil ‘Zoró Zureta’, Zeca Baleiro (foto) reúne músicas de seus dois álbuns infantis, com um repertório que traz faixas de sua autoria, como ‘Onça Pintada’, ‘O Ornitorrinco’, ‘Minhoca Dorminhoca’ e ‘Papai e Mamãe’. O cantor, músico e compositor maranhense também conta histórias no palco e propõe brincadeiras interativas com a plateia. No espetáculo, Zeca Baleiro (voz e violão) terá a companhia de Rogério Delayon (guitarras, violão e bandolim), Pedro Cunha (teclados, sanfona e programações), Tata Fernandes (voz e violão), Nô Stopa (voz e violão), Simone Julien (voz, flauta e sax) e Vange Milliet (voz e percussão). Livre. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. (16) e dom. (17), 15h. R$ 50/R$ 100.

Fauna Brasileira

Formado por André Oliveira (percussão), Edson Penha (voz), Itamar Pereira (baixo), Joel Teixeira (voz, violão e viola caipira), Rafael Mota (percussão), Sarah Abreu (voz) e Xavier Bartaburu (piano), o grupo Nhambuzim canta os animais brasileiros, misturando folclore e questões ligadas ao meio ambiente, no divertido show ‘Bichos de Cá’ (foto). Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 24/2.

Bailinho Britânico

Desde 2016, o projeto Beatles para Crianças conta também com um bloquinho de carnaval que já é sucesso em bailinhos e desfiles de rua pelo País. Com a mesma empolgação de seus shows, a banda apresenta canções do quarteto de Liverpool em ritmos carnavalescos e brasileiros, como samba,marcha rancho, maracatu e ciranda. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. Dom. (17), 16h30. R$ 80.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



Confira outras dicas do roteiro para levar as crianças:

BRINCADEIRA

Gelinho, Gelão

A ideia é que crianças de até 3 anos brinquem com baldes, bacias, bexigas com água, piscinas e borrifadores, estimulando os sentidos e, claro, se refresquem nos dias de calor. Sesc Avenida Paulista. Área de Convivência. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro. Sáb. (16) e dom. (17), 11h/19h. Grátis.

MUSEU

Catavento Cultural

Em uma programação especial na ‘Semana Darwin’, o espaço vai mostrar as semelhanças e as diferenças dos bicos das aves, para explicar a teoria da Seleção Natural. Pq. D. Pedro II. Av. Mercúrio, s/nº, Brás, 3315-0051. Sáb. (16), 10h/16h. R$ 10.

MÚSICA

Iaiá e os Erês

Iara Rennó faz show baseado no repertório de seu primeiro disco infantil. No palco, ela encarna a personagem Iaiá, uma pássara-feiticeira que se transforma em outros seres do mundo da imaginação infantil. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, S. Amaro, 5541-4000. Dom. (17), 17h. Grátis.

TEATRO

Rei Leão

O musical dirigido por Tiago Pessoa retrata as aventuras de Simba, filhote de leão que, diante dos perigos da selva, aprende algumas lições sobre respeito e coragem. Além de coreografias, a montagem tem canções como ‘Ciclo Sem Fim’ e ‘Hakuna Matata’. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 25/R$ 60. Até 17/3.