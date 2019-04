Show de Jards Macalé e concerto da Orquestra Sinfônica da Antuérpia são destaques de música da semana

6ª (19)

Curumin

O cantor, compositor e multi-instrumentista apresenta as músicas do álbum ‘Boca’ (2017). Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (19), 23h. R$ 25/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Sábado (20)

Autoramas

Mesclando surf music, punk e rock dos anos 1960, a banda celebra 20 anos de carreira. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (20), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico Cesar

No show ‘Antifa: Canções de Escárnio e Maldizer na Nova Idade Média’, o cantor e compositor questiona o fascismo no cotidiano. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (20), 21h30. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jards Macalé

Primeiro álbum de inéditas do artista em 21 anos, ‘Besta Fera’ (2019) é levado ao palco. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (20), 19h; dom. (21), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Jesuton

Em ‘Home’ (2017), seu terceiro álbum, a artista apresenta novidades como ‘In Between the Lines’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (20), 20h e 22h30. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Julia Branco

A cantora e compositora faz show do álbum ‘Soltar os Cavalos’. Uyara Torrente, d’A Banda Mais Bonita da Cidade, participa da apresentação. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (20), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jussara Silveira e Renato Braz

No álbum ‘Fruta Gogoia – Uma Homenagem a Gal Costa’, os dois intérpretes releem músicas gravadas pela cantora. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karol Conka

‘Ambulante’ é o segundo álbum da artista, que interpreta o repertório deste trabalho no show. A noite também conta com DJs. Nos Trilhos (1.800 lug.). R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (20), 23h. R$ 30/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Pussy Riot

O coletivo russo feminista, influenciado pelo punk, vem pela primeira vez ao Brasil como atração do festival Garotas à Frente. O evento também conta com debates e workshops. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (20), 17h (abertura). R$ 100 (2º lote). Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

Toninho Horta e a Orquestra Fantasma

Integrante do Clube da Esquina, o guitarrista e compositor comemora 50 anos de carreira com o álbum ‘Belo Horizonte’, que apresenta no show. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Zezé Motta

Com mais de 50 anos de carreira, a cantora e atriz apresenta as canções do álbum ‘O Samba Mandou me Chamar’ (2018), dedicado ao estilo. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (20), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (21)

Abba The Show

Neste espetáculo, grandes sucessos do Abba são tocados, ao lado de músicos como Ulf Andersson, que acompanharam o grupo. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (21), 20h30 (abertura, 18h30). R$ 140/R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos.

E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

O grupo instrumental toca músicas do primeiro álbum, ‘Fundação’. Rock e música experimental são parte das influências do quarteto. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (21), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jards Macalé

Leia mais acima

Jussara Silveira e Renato Braz

Leia mais acima

Luedji Luna

No show ‘Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água’, a cantora baiana se junta aos músicos Aniel Someillan e Isaias Alves para interpretar músicas inéditas em formato intimista. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (21), 19h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mulamba

Formada por mulheres, a banda apresenta músicas do primeiro disco, calcado no rock e no pop. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (21), 15h30. Grátis.

Os Opalas

Influenciado pelo samba rock e pelo reggae, o trio apresenta as músicas do álbum ‘Vem da Rua’ (2018). Izzy Gordon, Melvin Santhana, Roberta Gomes e Walmir Borges participam da apresentação. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (21), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sinara

Tendo entre seus integrantes filho (José) e netos (Francisco e João) de Gilberto Gil, o grupo apresenta as músicas do álbum ‘Menos É Mais’ (2017), em que passa por rock e soul. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (21), 17h. Grátis.

Socorro Lira

A cantora apresenta um repertório especial com cirandas. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (21), 17h. Grátis.

Toninho Horta e a Orquestra Fantasma

Leia mais acima

Verônica Ferriani

A cantora apresenta o álbum ‘Aquário’, terceiro de sua carreira. O trabalho tem 12 faixas autorais. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (21), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

2ª (22)

Maria Alcina

Sucessos como ‘Fio Maravilha’ estão no show em que a cantora comemora 70 anos de vida. Para ver a apresentação, gratuita, é só levar um presente para Maria Alcina. Teatro Itália. (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 2ª (22), 21h. Grátis (é necessário levar um presente para a cantora).

3ª (23)

Mafalda Minnozzi

No show ‘Retratos em Bossa & Jazz’, a cantora italiana celebra grandes nomes da música brasileira e internacional. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (23), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (24)

Ana Cañas

Em show que marca a estreia do projeto Série Goodyear Jazz na Pina, a cantora apresenta em formato de jazz músicas que gravou em seus discos. O mais recente, ‘Todxs’, saiu no ano pas- sado com regravação de ‘Eu Amo Você’, sucesso de Tim Maia. Pinacoteca. Auditório (132 lug.). Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 4ª (24), 19h30. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Dudu Nobre

Neste ano, o sambista completa 20 anos de carreira e faz show especial para comemorar. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (24), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elba Ramalho e Mestrinho

A cantora e o músico tocam clássicos do forró em show beneficente. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 4ª (24), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 45/ R$ 55. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Rodrigo Amarante

Enquanto participa de turnê com a banda Los Hermanos, ele faz show de voz e violão. Cornelia Murr abre a noite. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 4ª (24), 22h (abertura, 21h). R$ 160 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Samuel Blaser e Gerry Hemingway

O trombonista suíço e o baterista americano apresentam o álbum ‘Oostum’ (2015), calcado no improviso. Sesc Pinheiros. Auditório (131 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (24), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Trupe Chá de Boldo

Com dez anos de carreira, o coletivo apresenta as músicas de seu quarto álbum, ‘Verso’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (24), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Vitor Ramil

O artista apresenta as músicas do álbum ‘Délibáb’ (2010). Neste trabalho, ele transforma em milongas poemas de Jorge Luis Borges e João da Cunha Vargas. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 4ª (24), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (25)

Agnaldo Rayol

Acompanhado por orquestra e coral, o cantor faz show dedicado às mães. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (25), 21h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Blubell

Ao lado de um quarteto, a cantora faz show voltado ao repertório de Madonna. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (25), 21h. R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Dingo Bells e Baleia

Em edição do Projeto Frequências, as bandas contemporâneas dividem a noite. Além dos shows individuais, eles interagem no palco mostrando suas afinidades musicais. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (25), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Élio Camalle

Radicado na França, o paulistano antecipa músicas do álbum ‘Zé da Bronca’. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (25), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jonas Sá

‘Puber’é o terceiro álbum do cantor e compositor carioca, já gravado por Gal Costa e indicado ao Grammy Latino. Ava Rocha e Luiza Lian participam da apresentação. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (25), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Ladama

Maria Gonzalez, Lara Klaus, Daniela Serna e Sara Lucas são de várias partes da América. O trabalho do coletivo aposta em elementos musicais tradicionais do continente. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (25), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nuclear Assault

Formada em Nova York há 35 anos, o grupo mistura thrash e heavy metal. No show, há músicas de toda a carreira. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (25) e 26/4, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rico Dalasam

O rapper apresenta o show ’70 Semanas’, baseado no tempo em que ficou sem lançar músicas. ‘Braille’ é uma das novidades. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 5ª (25), 22h (abertura, 18h). R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rumo

Nome forte da chamada Vanguarda Paulista, o grupo Rumo retoma as atividades lançando o álbum ‘Universo’, cujo repertório é apresentado em cinco shows. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (25) e 26/4, 21h; 27/4, 18h e 21h; 28/4, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Especial

A Noite Hoje É a Maior – Homenagem a Biu Roque

Alessandra Leão, Siba e outros artistas homenageiam o cantor e percussionista pernambucano, morto em 2010. A apresentação também marca o lançamento de ‘A Noite Hoje É a Maior’, primeiro álbum de Biu Roque. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Choraço

Alessandro Penezzi, André Mehmari, Roberta Valente e Proveta estão entre os artistas que participam da apresentação que comemora o Dia Nacional do Choro. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (23), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Música Clássica

La Clemenza di Tito

O público pode conferir o ensaio geral da ópera de Mozart que estreia em 26/4, com direção musical de Felix Krieger e concepção, encenação e iluminação de Caetano Vilela. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 4ª (24), 19h. Grátis.

Orquestra Bachiana Filarmônica

Em concerto do projeto Bachiana Meio-dia, João Carlos Martins e Marcelo Bratke regem obras de Bach, Mozart e outros compositores. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (21), 12h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica da Antuérpia

A orquestra é atração da temporada Cultura Artística. Robert Trevino rege e Dezsö Ranki (piano) é o solista. Em noites de programas distintos, há temas de Beethoven e Schumann. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (23) e 4ª (24), 21h. R$ 75/R$ 600. Cc. e Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Ricardo Kanji (regência e flauta) comanda a orquestra em concerto com obras de Bach, como o ‘Oratório de Páscoa’. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (20), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop rege Schumann

A orquestra, sob regência de Marin Alsop, rege a ‘Sinfonia nº 1’ e a ‘Sinfonia nº 2’, de Schumann. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (25) e 26/4, 20h30; 27/4, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos.Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (25), 10h. R$ 15.

Sinfonia Ressureição

A Orquestra Sinfônica Municipal(foto à dir.) apresenta Sinfonia Ressurreição, de Mahler, com o Coro Lírico, o Coral Paulistano e solistas. Roberto Minczuk rege. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (19), 20h; sáb. (20), 17h. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V

Star Wars in Concert – Uma Nova Esperança

No espetáculo Star Wars in Concert – Uma Nova Esperança, o primeiro filme da saga é exibido em uma tela gigante com uma orquestra sinfônica fazendo a trilha ao vivo. Thiago Tibério é o regente. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (20), 20h. R$ 259/R$ 460. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br