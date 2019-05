Show de Gavin James e reunião de artistas em apresentação beneficente são destaques da semana

6ª (3)

Aláfia

Incorporando elementos africanos e sons eletrônicos, a banda lança o videoclipe da música ‘Canção pra Nós’. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (3), 23h30 (abertura, 22h). R$ 20/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ana Cañas e Filipe Catto

Em edição do projeto Frequências, a cantora faz o show ‘Voz e Violões’ com participação especial de Chico Chico, filho de Cássia Eller. Já Catto apresenta ‘O Nascimento de Vênus’, baseado no álbum ‘Catto’ (2017). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (3), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Antonio Nóbrega

‘Rima’ é o novo espetáculo do músico e compositor pernambucano. Dedicado a gêneros poéticos da cultura popular, o show tem parcerias de Nóbrega com Bráulio Tavares e Wilson Freire. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 12/5.

Lauryn Hill

Passando por rap e R&B, a cantora americana faz show comemorando os 20 anos do álbum ‘The Miseducation of Lauryn Hill’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (3), 23h (abertura, 20h30). R$ 340 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Luis Felipe Gama e Ana Luiza

Em show com participação e direção de Cida Moreira, a dupla apresenta o projeto ‘Águas de Prata – 1º Ato’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (3), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Maciel Salú

Compositor, cantor e rabequeiro, ele faz show de lançamento do álbum ‘Liberdade’. Siba participa da apresentação. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (3), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Marcelo D2

Ele apresenta o projeto ‘Amar É para os Fortes’. ‘Depois da Tempestade’ e ‘Resistência Cultural’, gravada com participação de Gilberto Gil, são algumas das músicas que integram o trabalho. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (3), 21h30. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Odair José

Em show com participação do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira e de Thunderbird, o autor de ‘Cadê Você’ lança o álbum ‘Hibernar na Casa das Moças Ouvindo Rádio’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (3) e sáb. (4), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Costta e Moreno Veloso

A dupla interpreta as músicas do DVD ‘Meu Recôncavo’, com poemas de Mabel Velloso – irmã de Caetano Veloso e Maria Bethânia – musicados por Costta. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (3), 21h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Samuca e a Selva

No álbum ‘Tudo que Move É Sagrado’ (2018), o coletivo homenageia o compositor Ronaldo Bastos com releituras de suas canções. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (3), 23h (abertura). R$ 15/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Toninho Horta

Comemorando 50 anos de carreira, o guitarrista faz o concerto ‘Forró Jazz’, misturando ritmos nordestinos ao jazz internacional. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (3), 20h e 22h30. R$ 90/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (4)

Afrocidade

Em show do EP ‘Cabeça de Tambor’, a banda apresenta músicas com influência do pagode baiano e do rap. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Alceu Valença

Em show de sucessos, o artista relembra ‘Anunciação’, ‘Coração Bobo’, entre outras músicas. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (4), 22h (abertura, 20h30); dom. (5), 18h (abertura, 16h30). R$ 100/R$ 200 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Almir Sater

Com sua viola de dez cordas, o artista faz show em que repassa clássicos marcantes de sua carreira. ‘Tocando em Frente’ é um deles. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (4), 22h. R$ 90/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Anelis Assumpção

O título de seu terceiro álbum, ‘Taurina’ (2018), alude ao signo de Touro e aos significados sagrados e profanos atribuídos à vaca. A comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (4), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Antonio Nóbrega

Ave Sangria

Formada no início dos anos 1970, a banda psicodélica de Pernambuco retorna aos palcos, 45 anos depois do emblemático disco que lançou em 1974, com o repertório do novo trabalho, ‘Vendavais’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (4), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Edu Falaschi e João Carlos Martins

O ex-vocalista do Angra se encontra com a Orquestra Bachiana Filarmônica, regida por Martins, para celebrar os 15 anos do álbum ‘Temple of Shadows’. A apresentação será gravada para lançamento em DVD. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (4), 22h. R$ 100/R$ 200 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gavin James

Apostando em uma sonoridade intimista, o cantor e compositor irlandês faz show do álbum ‘Only Ticket Home’ (2018). A música ‘Always’, que entrou na novela ‘Espelho da Vida’, está entre os sucessos do trabalho. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (4), 20h. R$ 230. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Giovani Cidreira

Toques de pop, MPB e psicodelia estão no primeiro álbum solo do baiano, ‘Japanese Food’ (2017). Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (4), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hiran e Majur

Representantes da cena contemporânea da Bahia, o rapper e a cantora mesclam repertório autoral a sucessos de Chico Buarque e O Rappa. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (4), 22h. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Ná Ozzetti

Dirigida por Carla Candiotto, a cantora comemora quatro décadas de carreira. Músicos que acompanharam a trajetória da artista, como Dante Ozzetti e Mario Manga, formam a banda da apresentação. O repertório tem canções que fazem parte da trajetória da intérprete desde os anos 1980. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Odair José

Tetê Espíndola

A cantora, compositora e instrumentista apresenta show com músicas de ‘Outro Lugar’ (2017), seu disco mais recente. Além de canções de sua própria autoria, ela interpreta composições de Arnaldo Black (‘Outro Lugar’) e Geraldo Espíndola (‘Itaverá’). Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (4), 20h30; dom. (5), 17h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Domingo (5)

Afrocidade

Alceu Valença

Antonio Nóbrega

Luciana Oliveira

Mesclando reggae, funk e soul, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Deusa do Rio Níger’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (5), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Ná Ozzetti

Siba e a Fuloresta

O cantor e compositor pernambucano e o grupo de Nazaré da Mata se reúnem para apresentar o repertório dos dois discos que gravaram juntos. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (5), 15h30. Grátis.

Tetê Espíndola

3ª (7)

Bem Gil e Moreno Veloso

Respectivamente filhos de Gilberto Gil e Caetano Veloso, os amigos fazem show em que mostram canções autorais. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 3ª (7) e 4ª (8), 20h (abertura). R$ 180. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Dado Villa-Lobos

Guitarrista da Legião Urbana, ele apresenta músicas do quarto álbum solo, ‘Exit’ (2017). Entre a pressão do rock e dos sons eletrônicos, o trabalho é repleto de parcerias do músico com Nenung, que encabeça os grupos Os The Dharma Lóvers e Projeto Dragão. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (7), 21h. R$ 70/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernando Anitelli

Ator e compositor do Teatro Mágico, ele estreia o projeto Fernando Anitelli Convida, com a participação da cantora Labaq. Teatro MorumbiShopping. Estacionamento do Piso G1 (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 3ª (7), 21h. R$ 90. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Somos Moçambique

Cerca de 40 artistas se unem pela recuperação do país africano, atingido por um ciclone. Karol Conka (foto), Tulipa Ruiz, Fabiana Cozza e Arnaldo Antunes estão entre eles. Toda a renda será doada às vítimas, via Cruz Vermelha. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 3ª (7), 21h (abertura, 20h). R$ 120/R$ 300 (pague quanto quiser). Cc. e Cd.: todos.

4ª (8)

Bem Gil e Moreno Veloso

Vanessa Bumagny

Flertando com a MPB e a música eletrônica, a cantora apresenta as músicas de seu terceiro álbum, ‘O Segundo Sexo’ (2014). A faixa-título é uma referência à obra da filósofa e escritora Simone de Beauvoir. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (9)

Céu

Elogiado pelo público e pela crítica, ‘Tropix’ (2016) é o quarto disco da cantora, com sonoridade calcada em beats eletrônicos. Neste show, ela também celebra o lançamento de sua discografia em vinil. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (9) e 10/5, 20h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Kenny Barron

Indicado por 11 vezes ao Grammy, o pianista que trabalhou com Dizzy Gillespie e Ron Carter faz show ao lado de Nilson Matta (baixo) e Rafael Barata (bateria). Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (9), 22h (abertura, 20h). R$ 135/R$ 195. Cc.: todos. Cd: todos.

Ortinho

O cantor e compositor lança o quarto disco, ‘Nas Esquinas do Coração’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Saulo Duarte

No ano passado, o artista lançou o segundo álbum solo, ‘Avante Delírio’. Neste show, ele recebe Tulipa Ruiz. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (9), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Especial

501 Day Festival

Letrux, Tássia Reis, Jaloo e MC Tha participam do evento, que comemora o aniversário da calça jeans. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (4), 16h. Grátis (sujeito a lotação).

Feminino Encontros

O grupo Orquídeas do Brasil se apresenta hoje (3) no evento, às 20h. Antes, às 17h, há roda de conversa sobre a representação feminina no campo da criação e realização artística. No sábado (4), é a vez de Tiê fazer show, às 19h; e a roda de conversa das 17h é sobre mulheres à frente de grandes ideias e negócios. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 6ª (3), 20h; sáb. (4), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Velha Roupa Colorida

Helio Flanders, Samuca (do grupo Samuca e a Selva), Pélico e Teago Oliveira (do grupo Maglore) cantam músicas de Belchior. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (9), 21h30 (abertura, 21h). R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Música Clássica

Jazz Sinfônica

Obras de Tom Jobim, Guinga e Cyro Pereira estão no programa do concerto. João Maurício Galindo rege. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (3) e sáb. (4), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

La Clemenza di Tito

Ópera de Mozart, La Clemenza di Tito é a primeira montagem do Teatro São Pedro em 2019. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (3), 20h; dom. (5), 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Acadêmica de São Paulo e Coral da Cidade de São Paulo

Sob regência de Luciano Camargo e Andrey Ivanov, os grupos apresentam o concerto ‘Scheherazade – A Música das Mil e uma Noites’. Obras de Strauss e Nikolai Rimski-Korsakov estão no programa. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 4ª (8) e 5ª (9), 21h. R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop rege Schumann

A orquestra, sob regência de Marin Alsop, interpreta a ‘Sinfonia nº 3’ e a ‘Sinfonia nº 4’, de Schumann. A Sala São Paulo exibe, em um de seus saguões, até o dia 8/6, o projeto Música para os Olhos – nele, clássicos da música, por meio de um chip acoplado à batuta de Alsop, deram origem a quadros. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (3), 20h30; sáb. (4), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Zehetmair rege a 40ª de Mozart

Thomas Zehetmair rege a ‘Sinfonia nº 40 em Sol Menor’, de Mozart. Há também obras de Karl Amadeus Hartmann e Arvo Pärt. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (9) e 10/5, 20h30; 11/5, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (9), 10h. R$ 15.

PianOrquestra

Em apresentação que tem Marcelo Jeneci como convidado, o grupo explora, a dez mãos, o piano. Eles apresentam novas versões para músicas de Milton Nascimento, Beatles, entre outros nomes. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (3), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Requiem de Verdi

Sob regência de Enrique Arturo Diemecke (foto), a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coro Lírico interpretam o Requiem de Verdi. Eiko Senda (soprano) e Marcello Vannucci (tenor) estão entre os solistas. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (3), 20h; sáb. (4), 17h. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.