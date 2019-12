Show de Alceu Valença e ópera baseada em conto de Mário de Andrade estão entre os destaques da semana

Alceu Valença e Falamansa

+ Em homenagem ao Dia do Forró (13/12), o músico pernambucano apresenta sucessos como ‘Anunciação’ e ‘Morena Tropicana’, enquanto a banda paulistana entoa hits como ‘Xote dos Milagres’ e ‘Rindo à Toa’. Centro de Tradições Nordestinas (CTN). R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. Hoje (13), 20h30. R$ 80/R$ 220. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Ocupação Alceu Valença

Para homenagear o cantor e compositor pernambucano, que é tema de exposição no Itaú Cultural, Alessandra Leão e Rafa Barreto interpretam sucessos de Alceu dos anos 1970, no sábado (13). Domingo (14) é a vez de Almério, que tem no conterrâneo uma grande influência. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (13), 20h; dom. (15), 19h.

Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mano Brown

+ Vocalista do icônico Racionais MC’s, o cantor faz show solo em que apresenta músicas de sua autoria que marcaram o rap brasileiro e também abre espaço para novos artistas. A rapper Clara Lima está entre as participações especiais. Audio Club (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, 3862-8279. Sáb. (14), 22h. R$ 40/R$ 80.

O Peru de Natal

+ A ópera O Peru de Natal, de Leonardo Martinelli, parte de um conto de Mário de Andrade sobre uma família que está em luto pela morte de seu patriarca. A montagem conta com a Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Barra Funda, 161, 3661-6600. Sáb. (14), 20h; dom. (15), 17h. R$ 30.

Confira outras atrações do roteiro de shows da semana:

6ª (13)

Aláfia

O grupo leva ao palco o repertório de seu quarto álbum, ‘Liturgia Sambasoul’. As influências vão do candomblé ao hip hop, passando pelo funk de George Clinton, com letras que incluem reflexões de cunho social, político e racial. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (13), 21h. R$ 9/R$ 30.

Banda Alaska

A banda apresenta seu mais recente disco, ‘Ninguém Vai Me Ouvir’, de 2018. O repertório inclui canções como ‘NVMO’, ‘Vazio’, ‘Até o Mundo Acabar’ e ‘Tem Que Ver Isso Aí’. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (13), 21h. R$ 9/R$ 30.

Dona Onete

A cantora e compositora de 80 anos mostra uma mistura de boleros e carimbó. O show é baseado no álbum ‘Rebujo’, em que canta cores, sabores e belezas do Pará, seu Estado de origem. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (13), sáb. (14) e dom. (15), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do show).

Mariana Aydar

No primeiro show em São Paulo após lançar todas as faixas de seu projeto ‘Veia Nordestina’, dedicado ao forró, a cantora apresenta novas canções e clássicos como ‘Feira de Mangaio’, ‘Te Faço um Cafuné’ e ‘Preciso do Teu Sorriso’. O show conta com participação de Juliana Strassacapa, da banda Francisco, El Hombre. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (13), 21h. R$ 12/R$ 40.

Mestrinho

Nascido e criado em uma família musical, o sanfoneiro lançou, em 2019, o disco ‘Grito de Amor’ e, ao longo da carreira, já acompanhou artistas como Dominguinhos, Gilberto Gil e Elba Ramalho. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 2503-2915. 6ª (13), 22h30. R$ 36.

Projota

O rapper e compositor é autor de hits como ‘Linda’ e ‘Oh, Meu Deus’. No show, o músico também interpreta ‘Sei Lá’, sua composição mais recente. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. 6ª (13), 22h. R$ 70/R$ 140.

Siba

Siba apresenta canções de ‘Coruja Muda’, seu terceiro disco solo. O repertório traz influência da cultura popular da Mata Norte pernambucana. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (13), 22h. R$ 44.

Vitrolla 70

A banda relembra sucessos dançantes das décadas de 1960 a 1980, de artistas como Jorge Ben Jor, Wilson Simonal e Tim Maia. As apresentações contam com participação de Nereu Mocotó (nos dois dias), Prettos (13/12) e Walmir Borges (14/12). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (13) e sáb. (14), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Sábado (14)

Isca de Polícia

A banda, criada por Itamar Assumpção (1949-2003) e composta por Paulo Lepetit (baixo e voz), Marco da Costa (bateria e voz), Jean Trad (guitarra e voz) e Bocato (trombone), mostra o show ‘Chapa Preta: a Isca (sem) Polícia’, em que passeia pelo repertório de seus quase 40 anos de atuação. A apresentação conta com participação especial de Ortinho, André Abujamra e Arrigo Barnabé. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lugares). R. Paes Leme, Pinheiros, 3095-9400. Sáb. (14), 21h. R$ 12/R$ 40.

Monarco Convida Juliana Diniz

O sambista carioca, um dos ícones da Velha Guarda da Portela, divide o palco com sua neta, em apresentação que reúne sucessos como ‘Coração em Desalinho’, ‘O Quitandeiro’ e ‘Tudo Menos Amor’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (14), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Mônica Salmaso e Guinga

A cantora gravou um CD só com canções do músico e, no palco, eles vão apresentar composições dele em parceria com nomes como Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc e Chico Buarque. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (14), 22h. R$ 80.

Nicola Krassik

Para celebrar o dia de nascimento de Luiz Gonzaga (13/12), o violinista francês apresenta o projeto Rendez-vous Forró Instrumental. No repertório, músicas de Gonzagão, além de composições de Dominguinhos, Gilberto Gil e Chico Buarque. Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. Sáb. (14), 22h. R$ 25/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Síntese e Lúcio Maia

O grupo de rap Síntese convida o guitarrista Lúcio Maia, da Nação Zumbi. O show terá ainda a presença de Nego Max, nomes da nova geração de MCs brasileiros, e também de DJ Willião. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (14), 23h. R$ 25/R$ 35.

Domingo (15)

Iggy Azalea

A rapper australiana radicada nos Estados Unidos canta sucessos como ‘Work’, ‘Mo Bounce’ e ‘Fancy’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3868-5860. Dom. (15), 21h. R$ 290/R$ 520.

Nei Lopes

Com quase 50 anos de carreira e mais de 350 canções, gravadas por grandes nomes da música, o sambista sobe ao palco com o Trio Poétnica e canta clássicos como ‘Senhora Liberdade’, ‘Gostoso Veneno’ e ‘Samba do Irajá’. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (15), 18h. R$ 9/R$ 30.

Noel Andrade e Mustache e os Apaches

Violeiro da nova geração da música regional, Noel mostra seu repertório, ligado a ritmos e manifestações populares, em show que tem participação da banda paulistana de folk. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (15), 18h. R$ 9/R$ 30.

The Calling

A banda californiana volta a se apresentar no Brasil – é a primeira vez desde que o vocalista Alex Band recrutou novos integrantes para o grupo. Não faltará a balada ‘Wherever You Will Go’, maior hit da carreira. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Dom. (15), 21h. R$ 260.

3ª (17)

Letícia Sabatella

No show Caravana Tonteria, a cantora e atriz apresenta composições autorais e canções de grandes nomes, como Chico Buarque, Colle Porter e Carlos Gardel, em clima de cabaré. Blue Note (500 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação, 94545-1511. 3ª (17), 20h. R$ 80/R$ 110.

4ª (18)

Wanderléa

Um pouco de música, um pouco de poesia: assim é o show ‘Poéticas’, no qual a artista apresenta canções e recita poemas inéditos. Acompanhada por um duo de violão e guitarra, Wanderléa mostra músicas de seu álbum mais recente, ‘Vida de Artista’, com composições de Suely Costa. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (18), 16h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

5ª (19)

Guilherme Held

Depois de colaborar com Criolo, Mariana Aydar, Xênia França, Romulo Fróes e Jards Macalé, o guitarrista mostra o single ‘Pólvora’. A faixa, que conta com participação de Tulipa Ruiz, estará no primeiro disco solo de Held, a ser lançado no primeiro semestre de 2020. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (19), 21h. R$ 30.

Tim Bernardes

Vocalista da banda O Terno, Tim Bernardes mostra seu álbum solo. No repertório, não devem faltar canções como ‘Tanto Faz’, ‘Pouco a Pouco’, ‘As Histórias do Cinema’ e a faixa-título, ‘Recomeçar’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (19) e 20/12, 19h. R$ 40.

Especial

Festival Novos Talentos no Parque

No evento, que ocupará o Parque Ibirapuera neste fim de semana, a orquestra Jazz Sinfônica, que passeia por ritmos como bossa nova, samba e até frevo, é acompanhada por nomes como Mariana Aydar, Dani Black, Isabela Moraes e Gui Cicarelli. Pq. Ibirapuera. Praça de Eventos. Av. Pedro Álvares Cabral, s/ nº, V. Mariana. Sáb. (14) e dom. (15), 16h. Grátis.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica

O maestro João Carlos Martins rege a orquestra em apresentação que inclui desde a trilha de ‘Guerra nas Estrelas’, de John Willians, até ‘Primavera Portenha’, de Astor Piazzolla. O pianista Eder Giaretta participa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª (17), 20h. R$ 35/R$ 70.

João Carlos Martins em Concertos de Natal

À frente da orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, o maestro pretende contar a história do Natal desde o século 4, com os cantos gregorianos, passando por períodos como a Renascença e o Barroco. No repertório, desde ‘O Quebra-nozes’, de Tchaikovski, até sucessos como ‘Jingle Bells’ e ‘Noite Feliz’. Teatro Santander (1.100 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 4810-6868. 5ª (19) e 20/12, 21h; 21 e 22/12, 16h e 19h. R$ 25/R$ 70.

Missa Solemnis

Sob regência de Roberto Minczuk, o Coro Lírico e a Orquestra Sinfônica Municipal apresentam a peça de Beethoven. O concerto conta com participação de Aníbal Mancini (tenor), Carla Filipcic Holm (soprano), Luciana Bueno (mezzo soprano) e Michel de Souza (baixo). Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (13), 20h; dom. (15), 17h. R$ 12/R$ 40.

Messias Cante Junto

A Orquestra Sinfônica Municipal e o Coro Paulistano apresentam trechos de ‘O Messias’, composta por Georg Friedrich Haendel, em 1741. A regência é do maestro Roberto Minczuk e o concerto conta com a participação da soprano Joyce Martins, do tenor Aníbal Mancini, da mezzo Luciana Bueno e do baixo Michel de Souza. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (14), 20h. R$ 12/R$ 30.

O Mundo É Nosso Lar

Formados por 140 crianças, a Orquestra e o Coro Experimental Infantojuvenil da Bênção Divina apresentam repertório que inclui composições brasileiras, como ‘Aquarela’, de Toquinho, e ‘Não É Proibido’, de Marisa Monte, e estrangeiras, a exemplo de ‘New York, New York’, de Frank Sinatra. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, 3367-9500. Sáb. (14), 11h. Grátis.