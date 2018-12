‘Show da Luna ao Vivo de Natal’ está entre atrações do fim de semana para as crianças

+ Criado pelos músicos Angelo Mundy (ex-integrante do grupo Tiquequê) e Flora Poppovic (Pitanga em Pé de Amora), o espetáculo Meia Volta e Meia convida adultos e crianças a embarcarem na fantástica jornada imaginária de dois músicos viajantes, contando com as participações especiais do grupo Barbatuques, que é referência em percussão corporal, e do músico Rodrigo Scarcello.

A dupla apresenta canções autorais e também cantigas de diversas localidades e tradições do Brasil, trazendo, além do repertório musical (tocado com instrumentos feitos a partir de sucata), muita interatividade com a plateia por meio de coreografias e números de música corporal. Livre. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (22), 16h. Grátis.

+ A TV PinGuim apresenta o Show da Luna ao Vivo de Natal. Com canções de André Abujamra e Márcio Nigro, o espetáculo traz bailarinos e atores para contar as aventuras da cientista mais amada pelas crianças. Luna, Júpiter e Cláudio vão tentar desvendar mistérios do tipo: Como a água vira chuva? Por que as bolhas são redondas? Livre. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3448-5061. Sáb. (22), 14h; dom. (23), 11h e 14h. R$ 60/R$ 120.

+ O fenômeno infantil Mundo Bita apresenta seu mais novo espetáculo Show do Bita – Especial de Natal, com a presença de todos os personagens da série, além de convidados. No repertório, canções como ‘Trem das Estações’ e também outras conhecidas do álbum ‘Bita e o Nosso Mundo’, como ‘Nossa Casa’ e ‘Tô Dodói’, além do hit ‘Natal do Bita’. Livre. Teatro Opus. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777. Hoje (21) a dom. (23), 15h. R$ 60/R$ 120.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.



Confira outras dicas do roteiro de Crianças e Passeios:

Ação

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de, no mínimo, quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas. A novidade é a sala ‘Pânico no Avião’, que comporta até oito participantes e imita o cenário de uma aeronave cujo piloto e tripulação desapareceram. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50). Fecha 2ª (24) e 3ª (25). R$ 84,90 (por pessoa).

Wind up

Uma das dicas para as férias é o Wind up, parque reinaugurado este ano na Vila Mariana. O espaço é um túnel de vento com simulador de paraquedismo indoor. O equipamento ocupa uma área de 650 metros quadrados, em uma estrutura com 17 metros de altura e ventos de até 270 km/h. As manobras são feitas dentro de um tubo transparente com telas de segurança – tudo acompanhado por profissionais. Os interessados pela experiência, disponível para crianças a partir de 5 anos, recebem um macacão e capacete especiais. Antes de entrar no túnel, há uma aula teórica e prática, com dicas para um voo seguro e divertido. E o ‘salto’ é acompanhado, em tempo integral, por instrutores. Av. Ricardo Jafet, 1.730, V. Mariana, 3432-2473. 11h/20h. Fecha 2ª (24) e 3ª (25). R$ 96.

Teatro

Carmen – A Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1/2019.

Parque de diversão

Parque da Mônica

O parque tem mais de 20 atrações sobre a turma do cartunista Mauricio de Sousa – entre elas, uma roda-gigante e a Cozinha da Magali. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. Hoje (21) e 5ª (27), 10h30/16h30; sáb. (22) e dom. (23), 11h/19h. R$ 154.

Passeios

Bazar Flor Café

Com expositores de moda e papelaria, o evento vende itens como canecas, lenços, origamis e comidinhas como pães, bolos e panetones. Museu do Futebol. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacamebu. Sáb. (22), 11h/18h. Grátis.

Natal

Alaska Neve

Na atração, instalada em um espaço temático com cerca de 100 m2 e temperatura de 15° negativos, a criançada pode ver neve de verdade – e brincar com ela. O ingresso inclui empréstimo de casaco e luvas térmicas. Crianças com menos de 1,30 m ou abaixo de 10 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Livre. Shopping Metrô Tatuapé. R. Melo Freire, s/nº, 95802-9865. A partir de hoje (23). 13h/21h (sáb. e dom., 10h/21h). R$ 70. Até 3/2/2019.

Natal Iluminado

Com projeções mapeadas nas fachadas e apresentações musicais diárias, o evento ocorre em três prédios do Centro: Edifício Matarazzo (Viaduto do Chá, 15), Igreja do Mosteiro de São Bento (Lgo. de São Bento, 48) e Pateo do Collegio (Pça. Pateo do Collegio, 2). A programação inclui um cortejo de Folia de Reis, que começa no Edifício Matarazzo, às 20h, passa pelo Mosteiro, às 20h20, e termina no Pateo, às 20h40. 19h/22h. Grátis. Até dom. (23).

Natal Mágico

Na montagem de Billy Bond, há super-heróis, gnomos e uma cena em homenagem ao filme ‘Cantando na Chuva’. 100 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Pompeia, 3670-4141. Hoje (21), 16h e 21h; sáb. (22), 16h e 20; dom. (23), 16h. R$ 50/R$ 150.

Noeland

A 2ª edição do evento, em Holambra, a 130 km da capital, fica no Parque da Expoflora e conta com 30 mil m2 de decoração em cinco espaços. Patinação no gelo, passeio de trenó, trenzinhos, contação de histórias e as Paradas de Natal (sempre às 16h e às 21h) são algumas das atrações. Há ainda espetáculos musicais – entre eles, ‘Noeland: O Musical’ (15h e 20h) e ‘Illumination’, com acendimento cadenciado das luzes (19h45 e 22h45). Livre. Parque da Expoflora. Al. Maurício de Nassau, 249 (entrada ao lado do portal do Moinho), Holambra, (19) 3859-9470. 6ª a dom., 13h/ 23h. R$ 60. Até dom. (23). Inf.: noeland.com.br