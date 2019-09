Shell Open Air exibe filmes clássicos e lançamentos em telão no Jockey Club

+ Até 29 de setembro, o Shell Open Air transforma o Jockey Club de São Paulo em uma grande sala de cinema ao ar livre. As exibições incluem títulos como ‘Dor e Glória’, de Pedro Almodóvar, nesta 4ª (18), às 20h, e, no mesmo dia, o terror ‘Nós’, de Jordan Peele, à 0h. Na 5ª (20), às 20h, é a vez de ‘Priscilla, a Rainha do Deserto’, de Stephan Elliott. No dia 21/9, às 18h, tem ‘Turma da Mônica – Laços’, de Daniel Rezende. Mas corra para comprar os ingressos – as sessões costumam esgotar rápido. Jockey Club de São Paulo. R. Dr. José Augusto de Queiroz, Portão 1, Cidade Jardim, 2161-8300. R$ 50. Até 29/9. Programação completa: openairbrasil.com.br

+ Em sua 10ª edição, o CINEFOOT – Festival de Cinema de Futebol transforma o Museu do Futebol em uma grande sala de cinema, que exibe títulos sobre o esporte. A mostra segue até 2ª (16), quando é encerrada com a exibição de três filmes – entre eles, ‘25 anos Sem Dener’, de Gustavo Werthein e Karin Duarte, a partir das 20h30. Estádio do Pacaembu. Pça. Charles Muller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa: www.cinefoot.org

Cine na Praça

Com filmes que abordam o movimento nas grandes cidades, a mostra exibe, ao ar livre, filmes como ‘Meia-noite em Paris’, de Woody Allen – nesta 5ª (19), às 19h. No enredo, um jovem escritor passa as férias em Paris com sua noiva e sai sozinho para explorar a cidade. É quando conhece um grupo de estranhos que são, na verdade, grandes nomes da literatura e o levam a uma viagem ao passado. Em 26/9, às 18h, o filme ‘De Onde Eu Te Vejo’, de Luiz Villaça, encerra a mostra. A história narra a vida de um casal separado que, aos poucos, redescobre a cidade onde vivem. Pça. Victor Civita. Sumidouro, 580, Pinheiros, 5102-2050. 5ª (19), 19h; 26/9, 18h. Grátis.

Cine Rabeca

Em duas sessões, o Sesc Avenida Paulista exibe uma performance multimídia com sessão de registros dirigidos por Marcia Mansur, que abordam a cultura da Zona da Mata de Pernambuco e a importância da música regional nesta área. As sessões são acompanhadas por trilha sonora ao vivo, executada por Luiz Paixão e Renata Rosa. Sesc Avenida Paulista. Praça. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 3ª (17) e 4ª (18), 20h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).