Shazam! e Um Funeral em Família estão entre as estreias de cinema

Bio – Construindo uma Vida

(Brasil/2017, 105 min.) – Drama. Dir. Carlos Gerbase. Com Maria Fernanda Cândido, Rosanne Mulholland, Bruno Torres. Nascido em 1959 e morto em 2070, um homem tem uma patologia especial que não o permite mentir. Depois de sua morte, amigos e membros de sua família se reúnem para relembrar acontecimentos pelos quais passaram juntos e que montam um interessante retrato da biografia do rapaz. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Chalé É uma Ilha Batida de Chuva e Vento

(Brasil/2019, 92 min) – Documentário. Dir. Letícia Simões. Com Dalcídio Jurandir. Homenagem ao romancista Dalcídio Jurandir, que, enquanto escrevia os livros que compõem sua saga de dez volumes, subia e descia o Rio Tapajós de barco para trabalhar como inspetor de escola. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Duas Rainhas

(Mary – Queen of Scots, Estados Unidos-Reino Unido/2018, 124) – Drama. Dir. Josie Rourke. Com Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden. Viúva aos 18 anos, Mary Stuart retorna da França para a Escócia, sua terra natal, decidida a derrubar a prima Elizabeth I, a Rainha da Inglaterra. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Família Submersa

(Familia Sumergida, Argentina-Brasil-Alemanha-Noruega/2019, 91 min.) – Drama. Dir. Maria Alché. Com Mercedes Morán, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi. Quando Rina morre, a vida de sua irmã Marcela fica abalada. O velório é sobreposto por conversas sobre o passado e assuntos familiares que incomodam Marcela, principalmente por estar recebendo todos em sua casa. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Um Funeral em Família

(A Madea Family Funeral, Estados Unidos/2019, 109 min) – Comédia. Dir. Tyler Perry. Com Tyler Perry, Patrice Lovely. Madea e seus companheiros achavam que estavam indo para uma reunião de família qualquer. Porém, tudo se transforma em um pesadelo quando precisam planejar um funeral no meio de sua viagem a Georgia. Confira salas e horários de exibição

Milagre

(Brasil/2019) – Documentário. Dir. Mauro Ventura. A partir de conversas com pensadores, o diretor inicia uma investigação filosófica sobre o milagre, fenômeno presente principalmente no cristianismo. Confira salas e horários de exibição

Mussum, um filme do Cacildis

(Brasil/2018, 75 min) – Documentário. Dir. Susanna Lira. Com Lázaro Ramos, Dedé Santana, Renato Aragão. A trajetória do humorista e sambista Antônio Carlos Bernado Gomes, o ‘Mussum’, figura eternizada por sua participação no programa Os Trapalhões. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Quando Margot Encontra Margot

(La Belle et la Belle, França/2019, 95 min.) – Drama. Dir. Sophie Fillières. Com Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud. Após se esbarrarem em uma festa, Margot, de 45 anos, e Margot, de 20 anos, percebem que são a mesma pessoa, com décadas de diferença, e desenvolvem uma estranha amizade. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Shazam!

(Estados Unidos/2019, 132 min.) – Aventura. Dir. David F. Sandberg. Com Zachary Levi. Billy Batson recebe o dom de se transformar num herói chamado Shazam. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar um grande vilão. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Tradutor

(Un Traductor, Cuba-Canadá/2019, 107 min.) – Drama. Dir. Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso. Com Rodrigo Santoro, Maricel Álvarez. Trabalhando na Universidade de Havana, um professor de literatura russa é obrigado a trabalhar como tradutor para crianças vítimas do desastre nuclear de Chernobyl quando elas são enviadas até Cuba para tratamento médico. Confira salas e horários de exibição

Três Faces

(Se Rokh, Irã/2019, 100 min.) – Drama. Dir. Jafar Panahi. Com Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei. Uma famosa atriz iraniana recebe o vídeo de uma garota implorando por ajuda para escapar de sua família conservadora. Ela então pede ajuda a seu amigo para descobrir se o vídeo é real ou uma manipulação. Juntos, eles seguem o caminho até a aldeia da menina nas remotas montanhas do norte, onde as tradições ancestrais continuam a ditar a vida local. 12 anos. Confira salas e horários de exibição