‘Shake Shake Show’ e a mostra ‘Tarsila para Crianças’ são destaque na programação infantil

Clássicos retomados

+ A premiada Cia. Vagalum Tum Tum, dirigida por Angelo Brandini, completa 18 anos e, para comemorar, faz temporada do espetáculo Shake Shake Show no Sesc Belenzinho. A montagem reúne, em um mesmo musical, as trilhas sonoras originais de quatro peças do grupo, adaptadas, a partir da obra de William Shakespeare, para o público infantojuvenil: ‘Henriques’ (2016), ‘Bruxas da Escócia’ (2014), ‘O Príncipe da Dinamarca’ (2011) e ‘O Bobo do Rei’ (2010). O espetáculo propõe uma antologia shakespeariana, costurada num divertido roteiro que conta toda a trama com repertório de 20 músicas, apresentadas com novos arranjos e com parte do elenco tocando piano ao vivo. Livre. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20.

Vida que chega

+ O espetáculo Presente de Aniversário narra as aventuras de três viajantes que chegam a um lugar onde uma criança está prestes a nascer. Juntos, eles terão de aprender a lidar com suas diferenças, compreendendo o verdadeiro significado da amizade. Com o grupo Os Tapetes Contadores de Histórias. Livre. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª a dom., 15h. Grátis. Até 8/12.

Paleta de cores

+ Baseado no primeiro livro infantil escrito pelo cartunista Ziraldo, o espetáculo Flicts aborda a importância de respeitar e aceitar o próximo como ele é. A peça narra as dificuldades vividas pela cor chamada Flicts, que não está no arco-íris, nem nas bandeiras, nem em lugar nenhum. Excluída, Flicts se aventura numa incrível jornada para descobrir o seu lugar. Livre. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20. Até 15/12.

Mais atrações para crianças:

MOSTRA

Tarsila para Crianças

A exposição ocupa o Farol Santander. Por meio de tecnologia sensorial e cenários imersivos, a mostra busca retratar o universo de cores e formas da pintora Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo brasileiro. São sete estações temáticas, que ocupam 490 m2, como a ‘Vila dos Sentidos’ (sobre a infância da artista, que reproduz uma pequena vila caipira); e ‘As Cores de Tarsila’ (em que os visitantes podem criar suas próprias pinturas, digitalmente). Farol Santander. R. João Brícola, 24, metrô São Bento, 3553-5627. 9h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 2/2/2020.



PARQUE

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 3 milhões de litros de água, onde vivem cerca de 300 espécies de animais e aproximadamente três mil exemplares. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas e até ursos polares. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

PARQUE DE DIVERSÃO

Parque da Mônica

O parque tem mais de 20 atrações sobre a turma do cartunista Mauricio de Sousa – entre elas, uma roda-gigante e a ‘Missão Fundo do Mar’, espaço que simula cenários do fundo do mar, onde o cientista Franjinha e outros personagens devem limpar as águas do oceano. Após as instruções, cada ‘marujo’ recebe o desenho de um animal para ser colorido. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 3ª a 6ª, 10h30/16h30; sáb. e dom., 11h/19h (fecha 2ª). R$ 89,10/

R$ 99. Inf.: www.parquedamonica.com.br

TEATRO

O Chão Não Tá para Urso

Criação da Brava Companhia de Teatro, o espetáculo com música ao vivo narra a história de um urso preso em uma fábrica, onde é confundido com um operário. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (300 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 14/12.

MiriM – Mostra Nacional de Teatro para Crianças Grandes e Pequenas

Espetáculos e oficinas compõem a programação na área externa do CCBB. Em cartaz, ‘A Mulher que Matou os Peixes’, do grupo Ateliê Voador, tem apresentações aos sábados e domingos, às 15h30. Na trama, a história da morte de dois peixes e suas consequências. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. e dom., 15h30. Grátis. Até 15/12.

Princesa Falalinda, Sem Papas na Língua

O espetáculo infantil dirigido por Cynthia Falabella conta a história de uma princesa que, ao nascer, recebe de uma bruxa a maldição de falar tudo o que pensa. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (30) e dom. (1º), 16h. R$ 30.

Wakatta-Gensô

No espetáculo de mágica, o personagem Amino apresenta 15 números com elementos da cultura japonesa e referências tecnológicas. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (30) e dom. (1º), 17h30. R$ 40.