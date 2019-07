Seu Jorge, Criolo e Maria Rita fazem show em São Paulo esta semana

6ª (19)

ÀTTØØXXÁ

O grupo mistura pagode baiano e batidas eletrônicas. A faixa ‘Elas Gostam (Popa da Bunda)’, gravada com o Psirico, foi sucesso no carnaval de 2018. Nesta edição do Bailaum BLVCK BVNG, o quarteto recebe Drik Barbosa. O DJ Ubunto discoteca. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (19), 23h (abertura). R$ 20/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Camisa de Vênus

Liderada por Marcelo Nova, a banda faz o show ‘Dançando em São Paulo’. Além de músicas do álbum mais recente de inéditas, ‘Dançando na Lua’, o quinteto relembra ‘Eu Não Matei Joana D’arc’ e outros hits. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (19), 21h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Criolo

Celebrando o centenário de nascimento de Nelson Gonçalves, Criolo relembra músicas de sucesso na voz dele, como ‘A Volta do Boêmio’ e ‘Chão de Estrelas’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (19) e sáb. (20), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

Ao lado de três músicos, ela faz show do álbum ‘Canto da Noite na Boca do Vento’, em que homenageia Dona Ivone Lara. ‘Enredo do Meu Samba’ está no repertório. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (19), 22h. R$ 62 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

João Cavalcanti e Marcelo Caldi

Cavalcanti (voz) e Caldi (piano e acordeom) apresentam as músicas que gravaram no álbum ‘Garimpo’ (2018). Uma delas é ‘Consumido’, parceria do cantor com Jorge Drexler. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (19), 20h. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Rita

Ao lado de cinco músicos, a cantora faz o show ‘Samba de Maria’, com músicas de Arlindo Cruz, Gonzaguinha e outros compositores. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (19) e sáb. (20), 22h (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 210. Cc.: todos. Cd.: todos.

Monsta X

Um dos principais nomes da música pop da Coreia do Sul, o grupo divulga o terceiro álbum de estúdio, ‘Take.2 We Are Here’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (19), 20h (abertura, 18h). R$ 110/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

NDK e Supercombo

A banda de rock alternativo NDK abre a noite, encerrada pelo grupo Supercombo, que apresenta show do álbum ‘Adeus Aurora’ (2019). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (19), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Plutão Já Foi Planeta

Rock, pop e psicodelia fazem parte do som da banda, que se despede da turnê do álbum ‘A Última Palavra Feche a Porta’ (2017). Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 6ª (19), 20h. Grátis.

Riachão convida Martinho da Vila

No show ‘Se Deus Quiser Vou Chegar aos 100’, o compositor baiano de 98 anos é celebrado pelo grupo Bambas de Sampa e por Martinho. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (19), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Seu Jorge

Com mais de 20 anos de estrada, ele faz show de voz e violão com participação de Pretinho da Serrinha. ‘Burguesinha’, ‘Amiga da Minha Mulher’ e ‘Mina do Condomínio’ aparecem em versões acústicas. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (19), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tetê Espíndola

Com sua craviola, a cantora faz show ao lado do percussionista Caito Marcondes, passando por clássicos de sua carreira. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (19), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (20)

Criolo

Geovana

Gravada por Clara Nunes e Martinho da Vila, a cantora e compositora faz show dedicado ao repertório do primeiro álbum, ‘Quem Tem Carinho Me Leva’ (1975). A faixa ‘Tataruê’ é uma das canções mais célebres do disco. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (20), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcos Valle

Autor de ‘Samba de Verão’, o cantor e compositor lança a reedição do vinil do álbum ‘Previsão do Tempo’ (1973). Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (20), 21h; dom. (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

Rita Benneditto e Jaime Alem

No show ‘Suburbano Coração’, a cantora se une ao violonista em um show com músicas de compositores como Arlindo Cruz e Beto Guedes. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (20), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Virgínia Rodrigues

Uma das mais celebradas intérpretes da música brasileira, ela lança o álbum ‘Cada Voz É uma Mulher’. A cantora dá voz a músicas de mulheres que moram em países de língua portuguesa. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (20), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (21)

Dani Vellocet

Apostando no pop, a cantora e compositora faz show do álbum ‘Amores’, o primeiro solo. Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, e Paulo Vaz, da banda Supercombo, participam da apresentação. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (21), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcos Valle

Maglore

Celebrando dez anos de carreira, o grupo faz destaca o repertório do elogiado álbum ‘Todas as Bandeiras’ (2017). Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (21), 16h. Grátis.

Padre Fábio de Melo

O sacerdote faz show do álbum ‘O Amor me Elegeu’ (2018). Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Dom. (21), 19h. R$ 80/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula Lima

Homenageando Rita Lee no show ‘Lee Soul’, a cantora apresenta releituras para ‘Agora Só Falta Você’, ‘Ovelha Negra’ e outros sucessos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (21) 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (23)

Devotos

Influenciado pelo punk rock, o trio pernambucano faz show com músicas de seus sete álbuns. Zé Brown, da banda Faces do Subúrbio, e Júlia Barth, vocalista da banda Os Replicantes. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (23), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Joanna

‘Recado’, ‘Um Sonho a Dois’ e ‘Amanhã Talvez’ estão entre os hits da intérprete, que apresenta o show ‘De Volta ao Começo’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (23), 21h. R$ 100/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leo Cavalcanti

Preparando o terceiro álbum, o cantor e compositor faz show intimista. Seu novo single, ‘Ainda Aqui Sonhando’, entrou na trilha da novela ‘Órfãos da Terra’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (23), 21h. Grátis.

4ª (24)

China

Em ‘Manual de Sobrevivência para Dias Mortos’, álbum que ele lança neste show, o artista resgata ritmos da cultura popular de Pernambuco. Neilton (Devotos), Bell Puã, Natália Matos e Uyara Torrente (A Banda Mais Bonita da Cidade) participam da apresentação. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (24) e 5ª (25), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Ricardo Vignini, Guarabyra e Tuia

No projeto ‘Nós do Rock Rural’, o trio relembra clássicos dos anos 1970. Guarabyra, que faz dupla com Sá, é autor de ‘Dona’ e ‘Espanhola’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (24), 22h (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (25)

China

Odair José

Em show com participação de Thunderbird, o autor de ‘Cadê Você’ apresenta as músicas do álbum ‘Hibernar na Casa das Moças Ouvindo Rádio’. De tom roqueiro, o trabalho tem entre as faixas ‘Imigrante Mochileiro’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (25), 21h. R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Nei Lopes

Com carreira iniciada nos anos 1970, o compositor apresenta clássicos da carreira ao lado do Trio Poétnica. ‘Senhora Liberdade’ é um deles. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (25), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

5 Bandas

O evento dá espaço à cena independente, recebendo Gab Ferreira, Papisa, Pessoas Estranhas, The Raulis e Glue Trip. Estúdio Bixiga. R. 13 de Maio, 825, Bela Vista. 6ª (19), 20h. R$ 25/R$ 30. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Audio Rap

Nomes de ponta do rap nacional, Rael, Rashid e Filipe Ret participam desta edição do projeto. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (19), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Camerata do Festival

Os concertos do grupo integram a programação do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Obras de Mozart e Beethoven estão no programa da apresentação, que tem regência de Lavard Skou-Larsen. O pianista Arnaldo Cohen participa. Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. 6ª (19), 20h30. R$ 50.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (20), 16h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cripta da Catedral da Sé

O local completa cem anos com uma série de concertos gratuitos, até o final de agosto. A atração de sábado (20) é o Coral Madrigal EnCanto, regido por Walter Chamun. Obras de Anton Bruckner, Marlos Nobre e Dorival Caymmi estão no programa. Catedral da Sé (120 lug.). Pça. da Sé, s/nº, metrô Sé, 3107-6832. Sáb. (20), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jazz Sinfônica

Sob regência de João Mauricio Galindo, a orquestra recebe Lenine no sábado (20). O compositor interpreta músicas como ‘Paciência’. A cantora Olivia Hime e harpista russa Liuba Klevtsova participam da apresentação de domingo (21), apenas com músicas de Francis Hime. Os concertos fazem parte do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Praça do Capivari. Pça. São Benedito, V. Capivari, Campos do Jordão. Sáb. (20), 16h30. Grátis.

Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. Dom. (21), 16h30. R$ 50.

Rigoletto

Com direção cênica de Jorge Takla e musical do maestro Roberto Minczuk, a ópera Rigoletto estreia sábado (20) no Teatro Municipal. A obra de Giuseppe Verdi é encenada por nomes como a soprano Olga Pudova (foto). Os barítonos Fabian Veloz e Rodrigo Esteves se dividem no papel-título. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª, sáb., 3ª e 4ª, 20h; dom., 18h. R$ 20/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V. Até 30/7.