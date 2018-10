Settimana della Cucina Regionale Italiana terá menus especiais em 20 restaurantes de São Paulo

Vinte restaurantes participam da 7ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana, de 2ª (22) até 28/10, com cardápios assinados por chefs convidados que representam diferentes regiões da Itália. A Trattoria Fasano (R. Iguatemi, s/nº, Itaim Bibi, 3167-3322), por exemplo, receberá o chef Massimo Talia, de Molise, com menus especiais para o almoço (R$ 164, em três tempos) e o jantar (R$ 229, quatro etapas).

Já a região de Abruzzo será representada por Alessio Marrangoni, que vai cozinhar no Attimo Per Quattro (R. Diogo Jácome, 341, V. N. Conceição, 5054-9999). A refeição na casa custará R$ 96 no almoço e R$ 165 no jantar.

No Due Cuochi (Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães Castro, 12.000, 3758-2731), o talharim fresco com camarões e legumes crocantes (foto) é uma das opções de prato no menu (R$ 120/R$ 170) do chef Maurizio Morini, da Emilia-Romana.

Confira aqui todos os participantes e cardápios.

Casa de cozinha contemporânea da chef Renata Vanzetto, o Marakuthai Kumbukha traz novidades no almoço de 3ª a 6ª. O prato do dia sai por R$ 29,90. Um exemplo é o peito de frango com molho de especiarias, cuscuz marroquino com frutas secas e legumes (foto), servido às quintas-feiras. O menu executivo sai por R$ 48. Al. Lorena, 1.295, Jd. Paulista, 3062-7556. 12h/15h e 19h30/0h (6ª, 12h/0h; sáb., 13h/0h; dom., 13h/17h; fecha 2ª).