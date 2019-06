Sete shows para ver em São Paulo por até R$ 25

3ª (11)

Diomedes Chinaski

Em show da mixtape ‘Comunista Rico’, o rapper mostra sua aproximação com o trap. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (11), 23h (abertura). R$ 20 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Eduardo Dussek

Em show da Campanha de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, o artista aborda o tema com descontração, relembrando ‘Rock da Cachorra’ e outros sucessos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (11), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (12)

Chico César

Nesta aula-espetáculo, o compositor apresenta temas que marcaram sua trajetória e também conversa com o público. Sesc Guarulhos. Sala 4 – Auditório. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 4ª (12), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

João Camarero

Um dos principais nomes do violão brasileiro contemporâneo, ele lança o álbum ‘Vento Brando’, em show com a participação do pianista Cristóvão Bastos. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (12), 20h30. R$ 7.50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (13)

Doctor Explosion e Gabriel Thomaz Trio

Liderada pelo guitarrista e produtor Jorge Munoz-Cobo, a banda espanhola divide a noite com o novo projeto instrumental do vocalista e guitarrista do Autoramas. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (13), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Luzia Dvorek

A cantora apresenta o show ‘Pestaneja’, com músicas de seu primeiro disco, incluindo composições de Dominguinhos e Ivan Lins. Paulo Neto e Diogo Poças participam da apresentação. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (13), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wander Wildner

‘O Mar Vai Muito Mais Além no meu Olhar’ é o novo disco do cantor e compositor gaúcho influenciado pelo punk. Músicas conhecidas como ‘Eu Não Consigo ser Alegre o Tempo Inteiro’ estão no repertório do show. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (13), 21h30 (abertura, 21h). R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.