Sete shows de artistas brasileiros para ver nesta semana

2ª (13)

Duda Brack e Ian Ramil

Os amigos, que dividem afinidades estéticas, apresentam canções de seus repertórios em novos arranjos. Juliana Strassacapa, da banda Francisco, el Hombre, e Juliana Cortes participam da apresentação. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 2ª (13), 20h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (14)

João Bosco

Em show de voz e violão, o artista relembra clássicos como ‘O Bêbado e a Equilibrista’. Canções do recente álbum ‘Mano Que Zuera’ (2017) também estão presentes. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (14), 21h. R$ 150/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (15)

Claudio Lins

Filho de Ivan e Lucinha Lins, o cantor apresenta o show ‘Expresso Brasileiro’, com músicas de Djavan, Gilberto Gil e outros compositores. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (15), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marco Pereira e Paulo Bellinati

Os violonistas lançam o álbum ‘Xodós’. Músicas de Dominguinhos, Dilermando Reis e composições próprias fazem parte do trabalho. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (15), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (16)

Catavento

‘Ansiedade na Cidade’ é o terceiro disco da banda gaúcha, que aposta na psicodelia. ‘Alergia Alergia’ e ‘Leve Agora Mesmo!’ são algumas das faixas. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (16), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Mateus Aleluia

Integrante do lendário grupo Os Tincoãs, o músico apresenta as músicas do segundo álbum solo, ‘Fogueira Doce’. O conceito do repertório aproxima os sons de Brasil e África. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (16) e 17/8, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Mônica Salmaso

Ao lado de Paulo Aragão (violão), Teco Cardoso (sax e flautas) e Luca Raele, a cantora faz show dedicado a Wilson Batista. ‘Acertei no Milhar’ é uma das músicas compostas por ele. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (16) e 17/8, 21h30. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.