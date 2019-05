Sete atrações gratuitas para o fim de semana

Cinema

Agnès Varda, um Corpo que Ensaia

A aula comandada pela diretora e atriz Juliana Jardim vai abordar a vida e a obra da cineasta, fotógrafa e artista visual belga Agnès Varda, bem como a sua relação com o presente. Considerada um dos grandes nomes do cinema mundial, Agnès morreu em março deste ano, aos 90 anos.

Casa do Saber. R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jardim Paulistano, 3707-8900. Sex. (10). 20h.

Circo

Carlos Felipe em Apuros

O artista Cafi Otta, ou Carlos Felipe como é conhecido, se utiliza de habilidades circenses como malabares, monociclo e equilíbrio para criar um ambiente de diálogo. A proposta é criar uma interação entre artista, público e o espaço onde eles estão.

Teatro de Contêiner Mungunzá. R. dos Gusmões, 43, Luz, 97632-7852, Sáb. (11), 16h. Livre.

Intervenção

Probabilidades

A intervenção urbana tem o circo como linguagem principal e o objetivo de transformar os instantes cotidianos das pessoas. Tudo de maneira bastante espontânea e, claro, baseada no improviso. A apresentação é realizada pelo Coletivo Lateral, uma união dos artistas da Companhia Gravitá e do Grupo Eleve Circo e Arte.

Sesc Parque Dom Pedro II. Tenda Arquibancada. Praça São Vito, s/n, Brás, 3111-7400. Sáb. (11), 15h. Livre.

Música

Luedji Luna

A cantora e compositora baiana, festejada por nomes como Caetano Veloso e Milton Nascimento, traz a sua mistura de pop e sons tipicamente brasileiros no show do disco ‘Um Corpo no Mundo’.

Sesc Campo Limpo. Tenda Comedoria. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sex. (10), 20h. Grátis

Supercombo

A banda formada por Leo Ramos (voz e guitarra), Pedro “Toledo” Ramos (guitarra e voz), Carol Navarro (baixo e voz), Paulo Vaz (teclado) e André Dea (bateria) lança seu quinto álbum, ‘Adeus, Aurora’, com dez faixas autorais e inéditas que passam diversos estilos e trazem letras ligadas à sociedade atual.

Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (12), 16h.

Teatro

O Mundo Está Cheio de Nós

O mais novo espetáculo da Companhia do Latão traz a história de Valéria Dim, uma prostituta do bairro da Liberdade que transita por diferentes espaços da cidade de São Paulo na década de 1980, revelando os aspectos da vida na rua de uma grande metrópole.

Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2604-5558. Sex. (10) e Sáb (11)., 19h. Dom. (12), 17h. 14 Anos.

A Peleja do Conta Gotas

O espetáculo infantil aborda, de maneira lúdica, uma preocupação mundial: a finitude dos recursos hídricos. Na história, dois palhaços se encontram em margens opostas do último lago do planeta. Antes de saciarem a sede, eles precisarão decidir quem fica a favor ou contra à preservação do local.

Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho, 2076-9700. Sáb. (11) e Dom. (12), 17h. Livre.